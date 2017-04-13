 Двое военнослужащих погибли в результате неосторожного обращения с оружием в зоне АТО, - штаб (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих.
По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием.
Обстоятельства выясняются.
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На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.
"Виновные, по результатам расследований, должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству", - отметили в штабе
Как сообщалось, 3 марта военнослужащий застрелил сослуживца в воинской части в зоне АТО.
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