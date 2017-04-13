EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  613  0
Все про:стрельба (2302) убийство (4836) военнослужащие (3526)

 Двое военнослужащих погибли в результате неосторожного обращения с оружием в зоне АТО, - штаб (обновлено)

В воинских частях личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих.

По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием.

Обстоятельства выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная служба правопорядка Минобороны в 2016 году уволила 60 своих сотрудников за нарушения

На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции.

"Виновные, по результатам расследований, должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству", - отметили в штабе

Как сообщалось, 3 марта военнослужащий застрелил сослуживца в воинской части в зоне АТО.
 перейти на форум
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое военнослужащих погибли в результате неосторожного обращения с оружием в зоне АТО, - штаб (обновлено)
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти