 Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Время. Итоги дня" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Монетизация субсидий имеет две составляющие. Первая - это монетизация расчетов между поставщиками услуг, то есть, сегодня это клиринг, сегодня это бумажки, сегодня это взаимозачеты. Нам сегодня советуют монетизировать эту часть системы субсидий, и я это полностью поддерживаю. Вторая часть - это непосредственная монетизация субсидий потребителя. И здесь возникают у нас большие вопросы, монетизация субсидий очень существенно усложнит процедуру оформления субсидий. Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно было оформить очень просто, я против того, чтобы людям было сложнее. А тут начинается: открытие счетов в банках, ежемесячный перевод средств, и не в каждом селе у нас есть отделения банков", - отметил Розенко.
Как сообщалось ранее, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе-феврале 2017 года составила 1 млрд 636,1 млн грн, что на 16,3%, или на 229,6 млн грн выше показателя января-февраля 2016 года.
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Всего то попросту нужно начать работать, хотя бы по 8мь часов в день 5 дней в неделю, для начала!
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Неадекватная оплата труда это совсем другая история, субсидии платятся из денег тех кто РАБОТАЕТ и так же получает неадекватную ЗП НО ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ! Хотя тоже мог "расставлять ноги" или просто лежать на деване!
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Оно еще и гордится???
Идиот в квадрате.
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Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их вывода в офшоры.
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Хватить нахер этим муфлонам раздавать деньги тех кто работает и платит налоги!!!
Всех кого знаю все взрослые и здоровые люди которые вполне могут работать и платить. Но ведь так удобнее на бабку оформить субсидию и жить за счет других!
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PS: я своих родителей, кстати, обеспечиваю получше государства и унижаться за субсидии им не приходится. Если Ваши дети Вам не помогают достойно жить и вы ходите унижаться за копейки субсидий - это Ваши личные проблемы. Идите нахер с требованиями к государству, которому Вы ничего не дали.
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