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 Политика Украины, Экономика
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Все про:субсидия (293) Розенко (461) монетизация (8)

 Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления, - Розенко

Монетизация субсидий потребителя существенно усложнит процедуру их оформления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" в программе "Время. Итоги дня" рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Монетизация субсидий имеет две составляющие. Первая - это монетизация расчетов между поставщиками услуг, то есть, сегодня это клиринг, сегодня это бумажки, сегодня это взаимозачеты. Нам сегодня советуют монетизировать эту часть системы субсидий, и я это полностью поддерживаю. Вторая часть - это непосредственная монетизация субсидий потребителя. И здесь возникают у нас большие вопросы, монетизация субсидий очень существенно усложнит процедуру оформления субсидий. Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно было оформить очень просто, я против того, чтобы людям было сложнее. А тут начинается: открытие счетов в банках, ежемесячный перевод средств, и не в каждом селе у нас есть отделения банков", - отметил Розенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: МВФ требует монетизировать субсидии, чтобы расчеты шли в денежной форме, - Рева. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в январе-феврале 2017 года составила 1 млрд 636,1 млн грн, что на 16,3%, или на 229,6 млн грн выше показателя января-февраля 2016 года.


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конечно, ведь отдавать гешефт людям это очень, очень тяжело.
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Может , если ОСОВРЕМЕНИТЬ пенсии, то отпадет необходимость в субсидиях: не надо будет оплачивать работу тысяч чиновников, арендовать и отапливать учреждения субсидии ? Сделайте справедливый перерасчет пенсий и никакой субсидии. И никто ничего не сможет украсть.
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Ну надо же, довел своими субсидиями людей по состояния просящих милостыню и ещё гордиться этим.
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Интересно, а ты получаешь, сексот???
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Попрошайничать - это состояние души и тела! Такой себе транс-шара из которого человеку очень тяжело выйти ко\гда в него попадаешь!
Всего то попросту нужно начать работать, хотя бы по 8мь часов в день 5 дней в неделю, для начала!
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Кто должен работать, пенсионеры? А может многодетные матери? Попрошайничать людей заставляет не шара, а отсутствие средств и неадекватная оплата труда.
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Раставлять ноги правда легко?, а может стоить подумать о тех детях которых она должна будет не только наплодить но еще и накормить, одеть и обучить, если мать не думает о тех кого она рожает то нахер они всем остальным???!!!
Неадекватная оплата труда это совсем другая история, субсидии платятся из денег тех кто РАБОТАЕТ и так же получает неадекватную ЗП НО ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ! Хотя тоже мог "расставлять ноги" или просто лежать на деване!
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Остроумными ходами ищи хозяев!
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ЕСЛИ БУДУ ЕКОНОМИТЬ ТАК МНЕ ОСТАНЕТСЯ АТАК ИДЕТ ВАМ ВОТ ЕТОВО ВИ И БОИТЕСЬ. РРЕВВА
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Гнося просто на платит ни предприятиям, ни гражданам Долг уже 25 лярдов. А здесь деньги платить надо. ????????Вы шо сдурели, самим на распил не хватает
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десяток Корчачек за косы потягать вместо вазелина
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А можна в баксах монетизувати? А то в гривнях малувато.
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"Я горжусь тем, что мы в свое время предложили систему субсидий, которые можно было оформить очень просто..."

Оно еще и гордится???
Идиот в квадрате.
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ну конечно, так ведь хорошо когда все покрыто мраком, вернулись не использованные деньги на субсидию куда пошли дальше кто знает, а теперь это что ж выдать холопам на руки ? чтоб не дай бог они потратили на счетчики или утепление и экономили газ
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А може Розенко новий лохотрон вигадав. Це ж на фіктивних субсидіях можна мільярд заробити, а усім іншим буде дуже складно. Он який він великий - від купа мізків аж пузо вперед видуло.
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может терр.общины обязать выплачивать. Чтоб удобнее нагибать и не нагибаться при этом.
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Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их вывода в офшоры.
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главно чтоб взятки теми деньгами не платили
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Так, точно, раніше на субсидіях заробити зась, а тепер монетизувати можна. О, як треба гроші качати з пенсіонерів. Геній-дрочер.
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Ноют о монетизации субсидий только лодыри которые хотят жить на шее тех кто платит налоги!!! Потому что монетизация - это не полная шара, когда можно зимой в доме накрутить +25, а не +20.
Хватить нахер этим муфлонам раздавать деньги тех кто работает и платит налоги!!!
Всех кого знаю все взрослые и здоровые люди которые вполне могут работать и платить. Но ведь так удобнее на бабку оформить субсидию и жить за счет других!
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Интересный вопрос,цены на газ и электричество у нас уже мировые,а почему зарплата у газовщиков и энергетиков не европейская,кто ворует деньги из их зарплат?
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Это вопрос к секте "Свидетели Выборовводинтур".
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Если для министра перевести деньги на уже имеющиеся почти у всех карточки - это нерешаемая проблема то я советую ему пройти тест на коэффициент интеллекта если он конечно знает о чем речь !
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ПС...Ну так ..напряму олігархам *ахметкам суркіссам .фірташам * -перераховували А тепер ?
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Вот вот,между прочим суркис недавно хвастался что ему не глядя выделили из бюджет 32 млн гривен на развитие детского футбола.
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Вместо монетизаций через взаимозачет сделайте тариф для населения по 2 коп за киловатт,газ чуть дороже и прекратите гнать энергоносители даром в ордло и Крым.
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Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их РАЗВОРОВЫВАНИЯ (для корупционеров)!
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розенка , потвора недорозвинена , в якій Ст . Конституції йдеться про приниження Гідності Українців , даючи за 50 років стажу нікчемні Субсидії ????
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Не приплетайте стажи и прочую хрень. Если человек за 70 лет жизни не накопил на коммунальные услуги - мне как-то наплевать не желание такого человека за МОЙ счет жить лучше. Потому что эти самые субсидии плачу СЕЙЧАС Я ИЗ СВОИХ НАЛОГОВ, а не пенсионер, всю жизнь сознательно работавший за копейки на коммуняк, без страховок и накоплений, и добровольно голосовавший за единственную кандидатуру в бюллетене в стиле "не знаю что за чел, ни разу не видел и не слышал, но раз партия сказала - я ЗА, а в придачу и 7-ю шкуру нате, пожалуйста, на дело мировой революции".

PS: я своих родителей, кстати, обеспечиваю получше государства и унижаться за субсидии им не приходится. Если Ваши дети Вам не помогают достойно жить и вы ходите унижаться за копейки субсидий - это Ваши личные проблемы. Идите нахер с требованиями к государству, которому Вы ничего не дали.
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Ну канешна существенно усложнит. Ведь как просто чохом отдавать милларды субсидий ахметке, получая с каждой гривны полтинник отката и как трудно переводить уже вычисленные суммы субсидий на банковские счета обычных граждан - с граждан откатец-то не слупишь, они за гривночку выгрызут весь моск...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления, - Розенко
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