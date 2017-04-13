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Все про:Госпогранслужба (2588) граница (2907) обстрел (5993) терроризм (20120) Марьинка (402)

 Боевики обстреляли из гранатомета и миномета КПВВ "Марьинка", - ГПСУ

Обстрел случился вчера вечером. Обошлось без жертв, огонь в ответ не открывался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы, боевики НВФ снова совершили обстрел дорожного коридора "Донецк-Курахово" на линии разграничения в районе проведения АТО.

"Огонь российские наемники открыли в 21:25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста "Марьинка". Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка", - отметили в ведомстве.

Пострадавших среди гражданских лиц и пограничников нет. Огонь в ответ не открывался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток боевики осуществили 13 обстрелов в зоне АТО, - штаб
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https://elise.com.ua/2017/04/13/srochno-sudy-nachali-otpuskat-na-svobodu-ubijts-geroev-majdana-na-svobodu-vyshel-chlen-bandy-enakievskogo-yurka-shkaf/?utm_campaign=2242425&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
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Утром 13 апреля в своей квартире в Саратове задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев. Об этом сообщает корреспондент информагентства «Свободные новости».
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та нехай вони одне одного перегризуть на пуй. Мальцев в своїх виступах обіцяв своїм прибічникам "мі з хахламі будєм жіть в одной странє, патаму шта мишібратья".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли из гранатомета и миномета КПВВ "Марьинка", - ГПСУ
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