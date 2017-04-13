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Все про:Верховный Суд (361) суд (20605) судья (1797) Совет доброчестности (1)

 Первые выводы Общественного совета доброчестности: 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы

Начато утверждение выводов Общественного совета доброчестности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Совета доброчестности, вчера 12 апреля впервые состоялось пленарное заседание, на котором рассматривались вопросы соответствия кандидатов в Верховный Суд критериям добропорядочности и профессиональной этики.

"Началось утверждение результатов сбора, проверки и анализа информации относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда. На открытом пленарном заседании 12 апреля, которое продолжалось непрерывно с 14:00 до 20:30 Общественный совет доброчестности рассмотрел дела 63 кандидатов", - сказано в сообщении совета.

Следующее заседание совета пройдет 14 апреля. Официальные тексты выводов в ближайшее время появятся на официальном сайте Совета доброчестности.

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Приводим результаты заседания на государственном языке.

За результатами аналізу та перевірки інформації не виявлено обставин, що можуть свідчити про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики кандидатів:
  1. Анцупова Тетяна Олександрівна
  2. Бевзенко Володимир Михайлович
  3. Боброва Ірина Олексіївна
  4. Бондар Володимир Борисович
  5. Братасюк Віктор Миколайович
  6. Бучик Анна Юріївна
  7. Вронська Ганна Олександрівна
  8. Горох Олексій Петрович
  9. Данішевська Валентина Іванівна
  10. Жуков Сергій Вікторович
  11. Земко Алла Михайлівна
  12. Ковальська Віра Володимирівна
  13. Король Володимир Володимирович
  14. Курило Олександр Миколайович
  15. Мирошниченко Юрій Михайлович
  16. Руденко Олександр Іванович
  17. Сало Тарас Богданович
  18. Селіванов Максим Володимирович
  19. Сокалюк Всеволод Петрович
  20. Стрільчук Віктор Андрійович
  21. Чумак Юрій Якович
  22. Шарапова Олена Леонідівна
Ухвалені рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України різної інформації щодо кандидатів:
  1. Абрамов Петро Станіславович
  2. Богачук Ярослав Олександрович
  3. Бойчук Ігор Васильович
  4. Дмитриченко Олена Олександрівна
  5. Довжанин Михайло Михайлович
  6. Єленіна Жанна Миколаївна
  7. Князєв Всеволод Сергійович
  8. Лобойко Леонід Миколайович
  9. Мамалуй Олександр Олексійович
  10. Мацедонська Вікторія Едуардівна
  11. Мацький Євген Миколайович
  12. Міщенко Іван Сергійович
  13. Святецький Віктор Валентинович
  14. Яновська Олександра Григорівна
Ухвалені висновки про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності щодо наступних кандидатів:
  1. Азевич Володимир Броніславович
  2. Алєйніков Володимир Олександрович
  3. Баранець Олександр Миколайович
  4. Бершов Геннадій Євгенович
  5. Білецька Людмила Миколаївна
  6. Борисюк Інна Едуардівна
  7. Вовк Павло Вячеславович
  8. Голосій Ростислав Анатолійович
  9. Голяшкін Олег Володимирович
  10. Гриців Михайло Іванович
  11. Гришин Геннадій Анатолійович
  12. Єлфімов Олександр Васильович
  13. Жданова Валентина Сергіївна
  14. Козир Тетяна Павлівна
  15. Коломис Вікторія Вікторівна
  16. Голубицький Станіслав Савелійович
  17. Маринчак Нінель Євгенівна
  18. Наріжний Сергій Юрійович
  19. Подкопаєв Сергій Васильович
  20. Присяжнюк Оксана Василівна
  21. Ситников Олександр Федотович
  22. Станік Сергій Романович
  23. Ульянов Руслан Анатолійович
  24. Чернобай Олег Іванович
  25. Юхименко Руслана Іванівна
  26. Швецова Лариса Анатоліївна
Відтерміновано (до 14 квітня) розгляд інформації щодо Кравченка Станіслава Івановича
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Что такое "доброчестность" ? Кто этот гений, который придумал это слово?
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Щось забагато кандидатів пройшло, в Україні що є стільки чесних суддів?
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Всі що в списку їзять на роботу на маршрутці?
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хіба я щось згадував про список ? а взагалі я наприклад згадав про суддю син якої пішов добровольцем і загинув ...правда вона наклала на себе руки ...і такі там є ...
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До Верховного суду мають проходити тільки ті що їздять на роботу на громадському транспорті, не мають будинків-маєтків, живуть виключно на зарплату.
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в кацапском языке такого точно нету, так что даже не пытайся!
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А этим временем в цивилизованном мире...

Радіофізик з України: У Німеччині до відкриття бізнесу мене підштовхнула держава
Випускник Харківського університету радіоелектроніки вже вісім років розвиває власний високотехнологічний бізнес у Мюнхені. Інтерв'ю DW з власником компанії Sevskiy GmbH Сергієм Сєвським.
Наскільки важко в Німеччині безробітному з нуля почати власний бізнес?
В Німеччині агентство праці не просто робить виплати по безробіттю, а робить все можливе, аби працевлаштувати людину. Від мене вимагали, аби я сам передусім інтенсивно шукав нову роботу. Тобто, надсилав свої резюме у різні фірми, ходив на співбесіди. Можуть навіть вимагати доказів активності людини у пошуку роботи.
Якщо людина у перші два-три місяці роботу не знайшла, у такому разі починають пропонувати курси підвищення кваліфікації за своєю спеціальністю або навіть навчити нової спеціальності. Я вибрав курси для охочих заснувати свою фірму. Там розповідали про все, що треба для відкриття своєї справи - від паперових формальностей до проблем, які можуть виникнути: бухгалтерського, адміністративного характеру, особливості роботи з податковою. Також серйозно приділяють увагу таким темам, як самомотивація та мотивація співробітників, вміння переконувати клієнтів, організація роботи, пошук нових ідей. В Німеччині виплата по безробіттю становить 60 відсотків від розміру зарплати на останньому місці роботи. Як тільки людина знаходить роботу - виплата по безробіттю припиняється. Однак, якщо це старт власного бізнесу, ці виплати продовжують протягом дев'яти місяців. Плюс мені за умовою гранту виплачували щомісяця ще додатково 300 євро на компенсацію видатків на соціальне страхування. Ці гроші не треба повертати, це не кредит. Це грант від держави для того, аби людина сама почала працювати і не сиділа на допомозі по безробіттю. І навіть якщо у вас з першого дня бізнес приносить прибутки, ці виплати не скасовують.
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...Роман Бочкала додав 5 нових світлин.18 год · На лице японского консультанта изумление. Только, что активисты "Стоп коррупции" сообщили ему, что песок, используемый при строительстве очистных сооружений Бортнической станции аэрации, ворованный. Строят очистные за кредит, выделенный Японией. Потому японцы и следят. Знают наших... Недалеко от станции - озеро Тяглое. На нем две точки незаконной добычи песка. Вчера утром съемочная группа "СтопКора" решила проследить за одним из самосвалов с награбленным ресурсом. Привела нас машинка на Бортничи. Рассказали строителями, что песок с незаконной точки. И как это квалифицирует уголовный кодекс. Прораба эта информация не заинтересовала. У него другая забота - сегодня приезжают японцы, поэтому им все равно, откуда песок. Главное выполнить план строительства перед инвесторами. Мы решили их тоже дождаться. По нашим данным, в смете заложена стоимость 160 грн за тонну песка. У нелегалов можно купить за 40-50. Зачем платить больше? Лучше грабить свою страну и обманывать японцев. Вот так нечаянно вскрылась коррупция. Представители "Киевводоканала" потребовали не афишировать данную ситуацию. Дескать спровоцируем "международный скандал". Но мы ж не можем умолчать. Все как у классика - "в деяниях нет вреда, в огласке только вред". #StopCorruption...
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Можна лише припустити, що доброчесний - це той, хто більше вкрав.
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Доброчестные уже давно отсеяны...
В этой среде культивируются и котируются иные "достоинства".
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" 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы " - не стесняйтесь и продолжите : все 26 тут же уволены с запретом занимать ответственные посты сроком на 15 лет (можно только уборщицей или дворником с длительным испытательным сроком) ... доброчестность и профессиональная этика - это серьёзно, людей, которые не знают, что это такое - гнать без сожаления
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заблокированы посмертно.
так было бы лучше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые выводы Общественного совета доброчестности: 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы
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