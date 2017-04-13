 Первые выводы Общественного совета доброчестности: 26 из 62 кандидатов в члены Верховного суда заблокированы

"Началось утверждение результатов сбора, проверки и анализа информации относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда. На открытом пленарном заседании 12 апреля, которое продолжалось непрерывно с 14:00 до 20:30 Общественный совет доброчестности рассмотрел дела 63 кандидатов", - сказано в сообщении совета.
Следующее заседание совета пройдет 14 апреля. Официальные тексты выводов в ближайшее время появятся на официальном сайте Совета доброчестности.
Приводим результаты заседания на государственном языке.
За результатами аналізу та перевірки інформації не виявлено обставин, що можуть свідчити про невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики кандидатів:
- Анцупова Тетяна Олександрівна
- Бевзенко Володимир Михайлович
- Боброва Ірина Олексіївна
- Бондар Володимир Борисович
- Братасюк Віктор Миколайович
- Бучик Анна Юріївна
- Вронська Ганна Олександрівна
- Горох Олексій Петрович
- Данішевська Валентина Іванівна
- Жуков Сергій Вікторович
- Земко Алла Михайлівна
- Ковальська Віра Володимирівна
- Король Володимир Володимирович
- Курило Олександр Миколайович
- Мирошниченко Юрій Михайлович
- Руденко Олександр Іванович
- Сало Тарас Богданович
- Селіванов Максим Володимирович
- Сокалюк Всеволод Петрович
- Стрільчук Віктор Андрійович
- Чумак Юрій Якович
- Шарапова Олена Леонідівна
- Абрамов Петро Станіславович
- Богачук Ярослав Олександрович
- Бойчук Ігор Васильович
- Дмитриченко Олена Олександрівна
- Довжанин Михайло Михайлович
- Єленіна Жанна Миколаївна
- Князєв Всеволод Сергійович
- Лобойко Леонід Миколайович
- Мамалуй Олександр Олексійович
- Мацедонська Вікторія Едуардівна
- Мацький Євген Миколайович
- Міщенко Іван Сергійович
- Святецький Віктор Валентинович
- Яновська Олександра Григорівна
- Азевич Володимир Броніславович
- Алєйніков Володимир Олександрович
- Баранець Олександр Миколайович
- Бершов Геннадій Євгенович
- Білецька Людмила Миколаївна
- Борисюк Інна Едуардівна
- Вовк Павло Вячеславович
- Голосій Ростислав Анатолійович
- Голяшкін Олег Володимирович
- Гриців Михайло Іванович
- Гришин Геннадій Анатолійович
- Єлфімов Олександр Васильович
- Жданова Валентина Сергіївна
- Козир Тетяна Павлівна
- Коломис Вікторія Вікторівна
- Голубицький Станіслав Савелійович
- Маринчак Нінель Євгенівна
- Наріжний Сергій Юрійович
- Подкопаєв Сергій Васильович
- Присяжнюк Оксана Василівна
- Ситников Олександр Федотович
- Станік Сергій Романович
- Ульянов Руслан Анатолійович
- Чернобай Олег Іванович
- Юхименко Руслана Іванівна
- Швецова Лариса Анатоліївна
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Радіофізик з України: У Німеччині до відкриття бізнесу мене підштовхнула держава
Випускник Харківського університету радіоелектроніки вже вісім років розвиває власний високотехнологічний бізнес у Мюнхені. Інтерв'ю DW з власником компанії Sevskiy GmbH Сергієм Сєвським.
Наскільки важко в Німеччині безробітному з нуля почати власний бізнес?
В Німеччині агентство праці не просто робить виплати по безробіттю, а робить все можливе, аби працевлаштувати людину. Від мене вимагали, аби я сам передусім інтенсивно шукав нову роботу. Тобто, надсилав свої резюме у різні фірми, ходив на співбесіди. Можуть навіть вимагати доказів активності людини у пошуку роботи.
Якщо людина у перші два-три місяці роботу не знайшла, у такому разі починають пропонувати курси підвищення кваліфікації за своєю спеціальністю або навіть навчити нової спеціальності. Я вибрав курси для охочих заснувати свою фірму. Там розповідали про все, що треба для відкриття своєї справи - від паперових формальностей до проблем, які можуть виникнути: бухгалтерського, адміністративного характеру, особливості роботи з податковою. Також серйозно приділяють увагу таким темам, як самомотивація та мотивація співробітників, вміння переконувати клієнтів, організація роботи, пошук нових ідей. В Німеччині виплата по безробіттю становить 60 відсотків від розміру зарплати на останньому місці роботи. Як тільки людина знаходить роботу - виплата по безробіттю припиняється. Однак, якщо це старт власного бізнесу, ці виплати продовжують протягом дев'яти місяців. Плюс мені за умовою гранту виплачували щомісяця ще додатково 300 євро на компенсацію видатків на соціальне страхування. Ці гроші не треба повертати, це не кредит. Це грант від держави для того, аби людина сама почала працювати і не сиділа на допомозі по безробіттю. І навіть якщо у вас з першого дня бізнес приносить прибутки, ці виплати не скасовують.
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В этой среде культивируются и котируются иные "достоинства".
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так было бы лучше.
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