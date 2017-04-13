EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  5281  36
Материалы по теме:
Все про:взятка (3729) Киев (16813) Нацполиция (6884)

 Начальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки

Начальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Речь идет о начальник е отдела противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в $11 тысяч задержан следователь ГФС в Запорожской области. ФОТО

Согласно решению суда, начальник отдела полиции потребовал у жителя Киева 120 тысяч долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги были переданы через посредника 6 апреля на территории автозаправки WOG по улице Стеценко,21. При передаче денег посредника задержали. Расследованием занимается Генеральная прокуратура.

Известно, что взятка якобы требовалась по делу о деятельности преступной группы из бывших осужденных, которые с использованием поддельных документов завладевали недвижимостью в Киеве и зарабатывали на ее перепродаже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж

8 апреля Печерский суд арестовал изъятые во время задержания 120 тысяч долларов. Также на 2 месяца арестован посредник, которому передавались деньги. На свободу он может выйти под залог в размере 1 млн грн. Информации об аресте начальника отдела полиции в реестре пока нет.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты не внимательно читал новость, какие 10 тысяч за освобождение?!
За пять тысяч его просто не закрыли.
"Информации об аресте начальника отдела полиции в реестре пока нет."
Источник: http://censor.net.ua/n436138(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дати орден менту та Авакову особисто з рук порошенко і обох підвищити по службі! Рехформа поліції мафії вдалась!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы их не переименовывали... Милиционер бы меньше запросил, а полицейский - сами понимаете...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у Авакова все кристально чистые менты работают)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу видно успешно прошедшего переаттестацию мента
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Согласно решению суда, начальник отдела полиции потребовал у жителя Киева 120 тысяч долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности"

Я чего-то недопонял, в чем вина начальника отдела, если он выполнял решение суда?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как вам "Информации об аресте начальника отдела полиции в реестре пока нет"? То есть решение суда (приговор?) есть, а запобижного пока нет?

Это очередной плевок Цензора на юридическую терминологию
 показать весь комментарий
Ответить
 
блотные однако, видно плисинами слушают зеков, что такое нарыли
 показать весь комментарий
Ответить
 
При такой схеме, с посредником, ему ничего не докажут. Хабар, сам по себе, это статья для низов. Такие как этот, и такие сумы на прямую не берут. Там может быть несколько посредников, прекидывание денег на счета, обмен их у валютчиков и т.д. Кардинально вопрос может решить только легализация в криминальном процессе полиграфа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стань президентом и этот вопрос для тебя отпадет. Тем более, и так не за кого голосовать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самолет Качинского тоже модернизировали. Знаю,что около Антонова крутятся молодые хорошо оплачиваемые из моцквы россияне. У меня уборщица в Киеве убирает у жены такого россиянина . Жена и не скрывает, что он работает с Антоновым. За аренду квартиры им оплачивпют из моцквы 2,5 тыс долларов. Смотрят только руцькие каналы. Дом новый , на Артема, ближе к Косиору.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судячи з вашого сленгу, щами з рота тхне саме від вас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у ниво зарплата маленькая,вот он и взятки берет.
нада зарплату ему поднять и он не будет больше так делать,никогда,чесначесна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в чем собственно говоря новость?? В требуемой сумме наверное...
 показать весь комментарий
Ответить
 
херассе..аппетиты у начальников отделов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Брал мент, а арестовали посредника.
Но на вопрос " а причем тут посредник" ответ: он соучастник преступления. И сидеть они должны оба.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти