 Начальник отдела полиции Киева требовал 120 тысяч долларов взятки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Речь идет о начальник е отдела противодействия преступлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Согласно решению суда, начальник отдела полиции потребовал у жителя Киева 120 тысяч долларов взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги были переданы через посредника 6 апреля на территории автозаправки WOG по улице Стеценко,21. При передаче денег посредника задержали. Расследованием занимается Генеральная прокуратура.
Известно, что взятка якобы требовалась по делу о деятельности преступной группы из бывших осужденных, которые с использованием поддельных документов завладевали недвижимостью в Киеве и зарабатывали на ее перепродаже.
8 апреля Печерский суд арестовал изъятые во время задержания 120 тысяч долларов. Также на 2 месяца арестован посредник, которому передавались деньги. На свободу он может выйти под залог в размере 1 млн грн. Информации об аресте начальника отдела полиции в реестре пока нет.
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За пять тысяч его просто не закрыли.
"Информации об аресте начальника отдела полиции в реестре пока нет."
Источник: http://censor.net.ua/n436138(с)
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Я чего-то недопонял, в чем вина начальника отдела, если он выполнял решение суда?
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Это очередной плевок Цензора на юридическую терминологию
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нада зарплату ему поднять и он не будет больше так делать,никогда,чесначесна.
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Но на вопрос " а причем тут посредник" ответ: он соучастник преступления. И сидеть они должны оба.
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