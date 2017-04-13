 С начала текущих суток боевики осуществили 13 обстрелов в зоне АТО, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба Ярослав Чепурной.
По его словам, с начала текущих суток зафиксировано 13 обстрелов, несколько раз противник применил минометы 82-мм калибра.
"Больше всего боевики бьют по опорным пунктам на донецком направлении, это Каменка, Невельское, Пески, Зайцево, Опытное, Авдеевка. Обстреливают также наших морпехов вблизи Водяного, Гнутово и Павлополя с использованием пулеметов крупных калибров, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил спикер.
Отметим, за минувшие сутки в АТО боевики 61 раз обстреливали ВСУ, один боец погиб, двое получили ранения.
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серйозно, скільки можна вірити у цю фігню, з чотирьох/трьох контактних груп, їх так звані перемовини, перемир'я?! груп має бути дві: Україна vs Росія, тому що тільки наші армії приймають участь у цьому конфлікті) бойовики взагалі не мають мати слова - вони розмінна монета, їх ніхто не питає і - он, подивіться на Асада: як тільки Ті-Рекс прилетів до Лаврова, так де сирійський президент? "кажіть в рифму", де?
а США і ЄС, якщо не допомагають, то хай не втручаються, бо їм-то реально байдуже, а в нас люди гинуть, можна сказати, ні за що)
і посилати на перемовини треба тих, що не домовляються з ворогом за вашими спинами (ред. - відсилка на "Хрещеного батька"), а що справді хвилюються (і при цьому щось роблять) за долю країни і її народу) а отже, без Сави, Кучі, Медведя, Крави, хто там ще..) а то, третій рік одне й те ж)
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