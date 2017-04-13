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 Оккупанты задержали 4 крымских татар, пришедших поддержать Сейдамета Мустафаева, в доме которого проводят обыск: "Силовики применили дубинки, были выстрелы" (обновлено)

Оккупанты задерживают крымских татар, которые пришли поддержать Сейдамета Мустафаева, в доме которого вооруженные российские силовики проводят обыск с самого утра.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала супруга арестованного крымского татарина Сейрана Салиева Мумине Салиева, находящаяся на месте событий, передает Цензор.НЕТ.

"Из числа пришедших поддержать на фоне искусственных провокаций задержали Мустафу и Шевкета Абдураманова (сына и отца), Эскендера Меметова (сына политзаключенного Ремзи Меметова), Ремзи Зудиева", - рассказала она.

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"Только что погрузили в автозак и увезли троих мусульман, которые пришли поддержать Сейдамета Мустафаева. Шевкет агьа, Мустафа агъа, Ремзи агъа. Ремзи - мой отец... Известный всем фотограф Сейтумер Сейтумеров пришел поддержать Сейдамета Мустафаева. Конфронтация дошла до такой степени, что Сейтумер потерял сознание. Силовики применили дубинки и были выстрелы в воздух", - рассказала дочь задержанного Ремзи Зудиева Люфтие Зудиева.

"У Сейдамета МУСТАФАЕВА начали бить, стрелять и задерживать людей", - пишет в Фейсбуке активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев.

"Силовики применили силу. Один крымский татарин потерял сознание после ударов дубинками. Очевидцы говорят о выстрелах. Троих крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали, погрузив в автозак увезли, скорее всего в местное отделение полиции", - сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

" Приехала скорая помощь осмотреть Сейтумер Сейтумеров. Сейдамета Мустафаева увозят. Джемаат читает дуа", - добавила позже Салиева.
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Потрібно починати наступ та звільняти Крим!
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славный подвиг кацы совершили - безоружных отметелили.
пирожки на кацполке - той шо под хуйловским портретом....
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Возвращение в "родную гавань" имело вполне предсказуемый финал для крымских татар.
Они то надеялись, что их не тронут и градус ненависти и злорадства поднимется только в отношении Украины. Но еще немного и снова здравствуй солнечный Казахстан.
На сопротивление и поддержку конституционного строя смелости не хватило...
А че не смеетесь-то, не смешно?! Это россия!!!
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ето и правда россия,
а россия - ето гавно.
и удивлятся таки не чему....
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Такими способами с парашей не договариваются. Параша понимает только силу
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может крымским татарам и правда пора уже перестать
быть самым мирным народом и гордится етим?
может пора бы и посопротивлятся?
ну хоть немного?...
але, татары?
получаем кацпаспорта?
а воевать?
опять те лохи с Украины?
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не гони на татар посмотри видео ютуба как они помогали нашим блокированным военным в Крыму,когда остальные сидели по хатам,в том числе и украинцы,вот за это в том числе сейчас их и щемят,и еще коренное население Крыма это крымские татары-куда они должны выехать со своей земли?

прежде чем что то писать надо хоть немного знать суть вопроса
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я ни на кого ничего не гоню.
я не вижу и не слышу ни одного слова,
кроме что крымских татар кацапня вяжет.
один, ну хоть один пример вооруженного сопротивления татар русне?
думаешь пацанам с Западной Украины етот крым упал хоть куда
что бы за него умирать?
или долбаный восток?
а они что то делают, прутся зачем то и умирают,,,
хотя война не у них на пороге,
а им все что то нужно...
видимо то, что не нужно татарам...
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Вонючий,ублюдочный руцкий мир во всей его красе...
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а знаете за что украинцы воюют?
а за именно за то,
что бы не получать кацапские паспорта...

сумно, панове..
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вони сьогодні там ще й аппазіціонера Мальцева в Саратові взяли!
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Крым это Родина татар-другой у них нет.Поэтому кацапье будут травить убивать вырезать и ордынцы должны это понимать кто не совсем тупой и драпать оттуда пока живы они и их дети.А разовые акции пятнистых мартышек только усугубят ситуацию.Вот сколько пройдет времени пока татары очистят свою Родину сейчас не скажет никто
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты задержали 4 крымских татар, пришедших поддержать Сейдамета Мустафаева, в доме которого проводят обыск: "Силовики применили дубинки, были выстрелы" (обновлено)
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