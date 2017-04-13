 "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге

В своем заявлении Сафронков обратился к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту, называя его на "ты".
"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"- сказал Сафронков Райкрофту.
"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства… Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.
"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".- Грани.Ру (@GraniTweet) 12 квітня 2017 р.
Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.
Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t
Напомним, в среду, 12 апреля, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии.
Совет безопасности ООН в среду рассматривал обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Проект подготовленный Великобританией, США и Францией. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил что данный проект резолюции по Сирии осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании.
https://plus.google.com/109955626062622112127/posts/KJfhcbF1mwn
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Москве суд оштрафовал героиню самого главного фото московских антикоррупционных протестов, на котором несколько сотрудников полиции несут девушку в светлом пальто Ольгу Лозину на 10 тысяч рублей. Так сказать, "отметил" по своему.
По словам Лозиной, ее задержали, когда она с мамой и сестрой вышла погулять в центре Москвы. Ее признали виновной в участии в несанкционированной демонстрации, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.
«А маме выписали штраф в 20 тысяч рублей. Конечно, будем оспаривать это решение», - сообщила Лозина Русской службе Би-би-си.
«Я абсолютно непубличный человек. Я была с семьей, у нас не было никаких плакатов, ни постеров, никакой атрибутики. Я не ожидала, что все так обернется, что просто так в центре Москвы нас схватят».
Ответить
Ответить
Путин заставил ждать Тиллерсона несколько часов. Керри ждал 3 часа. Сталин любил заставлять ждать людей в приемной часами.
Ответить
Ответить
Ответить
И да, британцы еще 40 лет назад делали технику, которую не под силу повторить даже современной Рашке.
http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-lotus-esprit-netipichnoe-britanskoe-sportkupe/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эй, британец, посмотри на меня!
Думай обо мне!
Делай как я!
Ответить
Ответить
Ответить
Германский посол Рудольф Надольный (слева) и зав.протокольной частью Наркоминдела СССР Д.Т.Флоринский (справа) на Белорусском вокзале. 1933 год.
PS. Флоринского, как обычно, к 1939г. расстреляли за шпионажhttps://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393
Ответить
Ответить
Ответить
Его ждут американские подлодки.
Ответить
Этот корабль называется "ГрыгОровыч".
Угадайте с трех раз, в честь кого?
)))
Ответить
Ответить
Спешу поделиться результатом своих изысканий в сюжете Яндекса.
Больше всего ресурсов сочли, что Сафронков отчитал своего оппонента. Это Звезда, Лайф, ТВЦ, URA.ru, Южный федеральный, Аргументы недели и MR7.ru.
Некоторым интеллигентным ресурсам показалось, что дипломат пытался достучаться до бездушного брита. Слово "призвал" использовали RT, МК, РБК, Российская газета, Петербургский дневник, Татар-информ и RuNews24.ru.
Ридус и 360tv.ru не убоялись формулировки "запретил оскорблять Россию".
Пожертвовали красотой заголовка ради нейтральности немногие. Простое слово "ответил" использовали РИА Новости, Дождь, НТВ и Экономика сегодня.
Отдельные хитрожопые товарищи обошлись вовсе без глаголов, поместив в заголовок цитату. Многие из них, впрочем, оттянулись во вводке - ТАСС, Вести, Известия, РенТВ, КП, Суть событий, ФедералПресс.
Дальше стало интереснее, пошли вариации на тему рассказа Шукшина "Срезал". Глагол "осадил" использовали ДНИ.ру, Народные Новости и Колокол России. Слово "приструнил" выплюнул, откашлявшись, Царьград. Национальная служба новостей считает, что дипломат "дал резкую отповедь", Экспресс-газета полагает, что Райкрофта "поставили на место", а Российский диалог уверен, что ему просто "утерли нос". Но мой фаворит, несомненно, РИА ФАН с искрометным термином "припечатал".
...Я подумал-подумал, примерился к заголовку "Зампостпреда РФ при ООН опозорил страну гопницкими манерами", и решил, что, пожалуй, можно это видео и вовсе не ставить.
https://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393/#20420269
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
* * *
а вот староста группы
https://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393/#20419217
Ответить
Лавров написал по ходу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сегодня говорилща фуфло токаешь, господинфраерок Райкрофт, не по повестке дня заседанине по понятиям. Ты, понял? В глаза смотри, я сказал!
Ответить
Ответить
Ответить
http://news-important.ru/rossijskij-fregat-ad-grigorovich-poluchil-sereznoe-povrezhdenie-v-sredizemnomore/
Ответить
Ответить
Флагман Черноморского флота ВМФ России судно «Ад. Григорович» получил пробоину у берегов Сирии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Молния! В сеть утекла полная версия видеозаписи сегодняшнего выступления постпреда РФ при ООН:
https://twitter.com/5th_kolonna/status/852242560483561476
Ответить
Ответить
чистки сэр!
В Саратове задержан политический и общественный деятель Вячеслав Мальцев
У него дома ранним утром начались обыски.
Незапланированную интернет-трансляцию для сторонников и подписчиков своего канала «АРТПОДГОТОВКА» в социальных сетях Мальцеву пришлось начать на рассвете. К нему пришла следственная группа, но внутрь он их не пустил.
Оперативники к такому развитию событий были готовы. Они начали выпиливать дверь болгаркой и вскоре попали в помещение. Кроме Мальцева, который на думские выборы шел по списку «ПАРНАСа», в квартире были его супруга и несовершеннолетняя дочь.
Один из следователей пояснил, что ордер на обыск выдал судья Басманного суда Москвы. Мероприятия проводятся в рамках некого уголовного дела. Обнаруженные и изъятые предметы могут иметь значение для расследования.
Мальцева позже увезли в неизвестном направлении. На жену политика, судя по видеозаписи, оказывалось давление. Следователь в частности отказался вызвать независимых понятых. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания Мальцева и обысков в его доме пока не было.
Обыски проходят также у двух соратников Мальцева. Следователи пришли также к одному из организаторов «Русского марша» Юрию Горскому. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жду когда он ботинком по столу председателя стучать будет и угрожать показать мать Кузьмы!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/116233_1492065429
Ответить
Понравилось как негр на 40 секунде подохуел от такой наглости
Ответить