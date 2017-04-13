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Все про:Великобритания (1560) Россия (69904) Сирия (2357) Совбез ООН (530) химическое оружие (104) Асад (193)

 "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков грубо ответил на обвинения в поддержке президента Сирии Башара Асада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В своем заявлении Сафронков обратился к представителю Великобритании в ООН Мэттью Райкрофту, называя его на "ты".

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"- сказал Сафронков Райкрофту.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства… Не смей оскорблять Россию больше", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко

Напомним, в среду, 12 апреля, Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

Совет безопасности ООН в среду рассматривал обновленный проект резолюции по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Проект подготовленный Великобританией, США и Францией. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт сообщил что данный проект резолюции по Сирии осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании.

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Мда-а.. А дєтішкі того бидлокацапа мабуть в лондОні навчаються. Та і барахлішко на чорний день яке не яке там же заникано... 😕😕😕
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Пациент, я не могу понять как смотреть в глаза, объясните...
"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 1837
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спасибо на стол не насрал или все таки насрал в конце
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«Чтоб другим неповадно было лезть в кадр»

В Москве суд оштрафовал героиню самого главного фото московских антикоррупционных протестов, на котором несколько сотрудников полиции несут девушку в светлом пальто Ольгу Лозину на 10 тысяч рублей. Так сказать, "отметил" по своему.
"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 7828
По словам Лозиной, ее задержали, когда она с мамой и сестрой вышла погулять в центре Москвы. Ее признали виновной в участии в несанкционированной демонстрации, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.

«А маме выписали штраф в 20 тысяч рублей. Конечно, будем оспаривать это решение», - сообщила Лозина Русской службе Би-би-си.
«Я абсолютно непубличный человек. Я была с семьей, у нас не было никаких плакатов, ни постеров, никакой атрибутики. Я не ожидала, что все так обернется, что просто так в центре Москвы нас схватят».
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Ну, такое случается с теми, кому всё до задницы и они выходят просто погулять, а не сознательно на протестную акцию.
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Istoryk‏ @ictopyk 30 мин.30 минут назад
Путин заставил ждать Тиллерсона несколько часов. Керри ждал 3 часа. Сталин любил заставлять ждать людей в приемной часами.
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сталин их образец, идеал, к которому стремятся
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Суть ватной внешней политики: стучать по трибуне ООН тапком и хамить, а потом просить у тех, на кого стучал, прислать еды﻿.
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Нашел на кого гавкать! Сравните уровень развития Британии и Рашки. Британия уже в начале ХХ века дредноуты клепала как сосиски.

И да, британцы еще 40 лет назад делали технику, которую не под силу повторить даже современной Рашке.

http://testdrive.com.ua/stranicy-istorii-lotus-esprit-netipichnoe-britanskoe-sportkupe/
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начнем с того, что Британия родина мировой промышленной революции, и какая никакая родина Америки, чьим носителем языка Америка и является - а что такое рашка? сборище дебильной биомассы, ошибка истории, у которой ничего никогда не получалось
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Кстати, га#дон Вилкул, который для собственного пиара возложил цветы к памятнику Неизвестного солдата,а потом забрал их (!), копия этой руцко-ООНовской крысы. Они и по возрасту близки: поколение мерзавцев.
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Ну это был заказ хуйла, ведь он читал заранее приготовленный текст, как тот же быдло задорнов. Если бы он это типа в порыве эмоций сказал, то какого хера он самотводил глаза от британского коллеги на бумажку на столе
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да там в ООН вообще никто по "фене не ботает")
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о, бачте, як зразу потепліли до США! а ще вчора ворогом називали, який перейшов "червону лінію"..) і чому, говорячи про Сирію, Лівію, Іран, він якоби говорить про Росію?! чи вони вже вважають їх своїми так званими "народними республіками"?
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Советские дипломаты, говоришь...

Германский посол Рудольф Надольный (слева) и зав.протокольной частью Наркоминдела СССР Д.Т.Флоринский (справа) на Белорусском вокзале. 1933 год.

"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 4174
PS. Флоринского, как обычно, к 1939г. расстреляли за шпионажhttps://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393
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Флагман Черноморского флота фрегат Григорович получил таки пробоину во время дозаправки и может утонуть.
Его ждут американские подлодки.
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Все совершенно не верно трактуют название этого плавсредства.
Этот корабль называется "ГрыгОровыч".
Угадайте с трех раз, в честь кого?
)))
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На сколько правдивая новость, а то по написанию похожа на фейк?
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Когда я посмотрел этот духоподъемный ролик, мне сразу стало интересно, в какой форме следует подавать выступление Сафронкова в интернет-СМИ. Вернее, какой глагол нужно использовать в заголовке, чтобы точно обозначить его действия по отношению к британцу. "Нахамил"? "Наорал"? "Нервно промямлил"? "Гневно прочитал по бумажке"? Я чувствовал, что многого не улавливаю в интонациях опытного дипломата.

Спешу поделиться результатом своих изысканий в сюжете Яндекса.
Больше всего ресурсов сочли, что Сафронков отчитал своего оппонента. Это Звезда, Лайф, ТВЦ, URA.ru, Южный федеральный, Аргументы недели и MR7.ru.
Некоторым интеллигентным ресурсам показалось, что дипломат пытался достучаться до бездушного брита. Слово "призвал" использовали RT, МК, РБК, Российская газета, Петербургский дневник, Татар-информ и RuNews24.ru.
Ридус и 360tv.ru не убоялись формулировки "запретил оскорблять Россию".
Пожертвовали красотой заголовка ради нейтральности немногие. Простое слово "ответил" использовали РИА Новости, Дождь, НТВ и Экономика сегодня.
Отдельные хитрожопые товарищи обошлись вовсе без глаголов, поместив в заголовок цитату. Многие из них, впрочем, оттянулись во вводке - ТАСС, Вести, Известия, РенТВ, КП, Суть событий, ФедералПресс.
Дальше стало интереснее, пошли вариации на тему рассказа Шукшина "Срезал". Глагол "осадил" использовали ДНИ.ру, Народные Новости и Колокол России. Слово "приструнил" выплюнул, откашлявшись, Царьград. Национальная служба новостей считает, что дипломат "дал резкую отповедь", Экспресс-газета полагает, что Райкрофта "поставили на место", а Российский диалог уверен, что ему просто "утерли нос". Но мой фаворит, несомненно, РИА ФАН с искрометным термином "припечатал".

...Я подумал-подумал, примерился к заголовку "Зампостпреда РФ при ООН опозорил страну гопницкими манерами", и решил, что, пожалуй, можно это видео и вовсе не ставить.
https://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393/#20420269
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Вот это пиздец пиздецовый... Ужасное позорище и очередное пробивание дна. Абсолютный стиль гопника. А что еще может быть, если царек - главгопник?! Это тыканье и детский стиль " не оскарбляй рассию" .Мрак.
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жоб вони повиздихали ці гопники кацапослапатоеди!!!!
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В системах МИД определенно существуют курсы быдловедения. Лавров там за куратора.
* * *
а вот староста группы
"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 5376
https://politota.d3.ru/ei-britanets-posmotri-na-menia-1350393/#20419217
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Главное сколько эмоций и все по бумажке﻿.
Лавров написал﻿ по ходу.
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Yurii Sliusarchuk Офешировать ,офешировать . Корупция это Парашное оружие номер один, пострашнее Ядерного будет , поборем корупцию ,и Параша сама сдастся
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Ты сегодня говорил ща фуфло токаешь, господин фраерок Райкрофт, не по повестке дня заседани не по понятиям. Ты, понял? В глаза смотри, я сказал!
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сильный дипломат далеко пойдёт , после того как его далеко пошлют....
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Кацапы пишут, шо гроза омерикангскаго флота фрегат "Адмирал Григорович" почти усьо. Свои ж и притопили)))) Бугагагаггггг, если это правда, я сегодня раскодируюсь)
http://news-important.ru/rossijskij-fregat-ad-grigorovich-poluchil-sereznoe-povrezhdenie-v-sredizemnomore/

"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге - Цензор.НЕТ 4755
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http://news-important.ru/rossijskij-fregat-ad-grigorovich-poluchil-sereznoe-povrezhdenie-v-sredizemnomore/ - еще один козлорылый сайт блеет о том же) Держим кулаки.
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Символичненько кацапы написали, по Фрейду.

Флагман Черноморского флота ВМФ России судно «Ад. Григорович» получил пробоину у берегов Сирии.
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Эх, слишком было бы хорошо, если бы это правдой оказалось.
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Це типовий салдафон. Вони закінчують військові училища, потім академію Фрунзе і дипломатичну академію. Це все кадрові розвідники, військові, які матюкаються, п"ють і хамлять. Такий гебешник Пуйло, така уся російська еліта.
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Истории по спирали. Когда то параше вставили в жопу початок кукурузы. Сегодня тамаГАВки. Приемы дипломатии с парашей не меняются, меняются лишь атрибуты
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Пятая Колонка‏ @5th_kolonna

Молния! В сеть утекла полная версия видеозаписи сегодняшнего выступления постпреда РФ при ООН:

https://twitter.com/5th_kolonna/status/852242560483561476
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это даже не плохо что эта мразь так себя ведет .... настраивая своими выбрыками всех против его вонючего шайтаната
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офф топ
чистки сэр!

В Саратове задержан политический и общественный деятель Вячеслав Мальцев
У него дома ранним утром начались обыски.
Незапланированную интернет-трансляцию для сторонников и подписчиков своего канала «АРТПОДГОТОВКА» в социальных сетях Мальцеву пришлось начать на рассвете. К нему пришла следственная группа, но внутрь он их не пустил.
Оперативники к такому развитию событий были готовы. Они начали выпиливать дверь болгаркой и вскоре попали в помещение. Кроме Мальцева, который на думские выборы шел по списку «ПАРНАСа», в квартире были его супруга и несовершеннолетняя дочь.
Один из следователей пояснил, что ордер на обыск выдал судья Басманного суда Москвы. Мероприятия проводятся в рамках некого уголовного дела. Обнаруженные и изъятые предметы могут иметь значение для расследования.
Мальцева позже увезли в неизвестном направлении. На жену политика, судя по видеозаписи, оказывалось давление. Следователь в частности отказался вызвать независимых понятых. Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания Мальцева и обысков в его доме пока не было.
Обыски проходят также у двух соратников Мальцева. Следователи пришли также к одному из организаторов «Русского марша» Юрию Горскому. Об этом сообщает портал ОВД-Инфо.
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Выкидыш чуркина, личинка, отложенная в унитазе.
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А что на тебя смотреть уеб..к обоссаный-нашатырем несет аж глаза слезятся
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Лошадь - №2 ... овса в стойло занесите со стола иператАра- наработало!
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Ну если туфлей по столу не стучал, то все нормально!
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Таке враження що засідання ООН-бандитська сходка а росія там -КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ.краще выдразу завалив би в пику без монологу...
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Он, как я понимаю, английским не владеет. Да и русским владеет слабо. И производит впечатление шепелявой истерички. Даже косноязыкий армянин Лавров получше разговаривает.
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Наступна вимога РФ - дозволити на засіданні Радбезу ООН сємкі і півас.
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ну, что же, истерия представителя РФ в ООН - хороший признак, в любом случае.
Жду когда он ботинком по столу председателя стучать будет и угрожать показать мать Кузьмы!...
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Эта СВИНЬЯ хочет добиться любой ценой места представителя Рашки в ООН,-аж пищит как проститутка,так сильно хочет!
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Велика и могуча феня,исконно скрепный дипломатический телячий язык невставаясколенвротберущих.Яркий пример гопника,не наделенного природой интелектом.И этот полупидар представляет страну....Yahooею с дегенератов...Жертва принудительных родов,упавшая на пол.
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гребанный пид2р а не дипломат. Вы суки детей убиваете и врете в глаза. Я за безвизовый режим даже потому что можно поехать в Европу и этих ублюдков скрепных вместе с их выбл*дками там ху*рить. Я бы ему в глаза посмотрел
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Всесторонняя поддержка Киева: в США назвали 4 главные причины, по которым американцам небезразлична агрессия России в Украине 13 апреля 2017, 09:42 - Мир

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": http://www.dialog.ua/news/116233_1492065429
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Ну все, бриты свифт отключат точно!

Понравилось как негр на 40 секунде подохуел от такой наглости
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге
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