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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1055) взрыв (3948) Пашинский (550) Балаклея (101)

 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский

Масштабный пожар на артиллерийском арсенале в Балаклее привел к потере боеприпасов на сумму около 1 миллиарда долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов вчера, 12 апреля, сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Однако, в чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на миллиард долларов боеприпасов", - заявил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саперы метр за метром прочесывают территорию в Балаклее. ВИДЕО

По его словам, правительство выделило 100 млн грн на транспортные расходы по рассредоточению тех боеприпасов, "которые еще остались".

"Те (боеприпасы, - ред.), что нам нужны, нужно хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения", - уточнил он.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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при Сралине не сидел бы, а лежал бы. С дыркой в голове!
это преступление, за которое вышку бы дали в военное время
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Не нужно нам сралинских практик. Да при нём ложили но, чаще всего стрелочников
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нужно, иначе этот беспредел будет продолжаться, а мыбудем возмущаться на Цензоре...
за явные преступления - нужно!
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и вряд ли сядет. Ну максимум какой-нибудь прапорщик.
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Хто за це буде відповідати?
Нажаль ніхто,а це-державна зрада
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У цивілізованій країні хтось з вищого військового керівництва взявши відповідальність, пішов би у відставку, а наше військове керівництво видасть собі нагороди з цієї нагоди
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ну так вроде не потеряла, а утилизировала экспресс-методом...

или кто-то из барыг (а не Украина) потеряли не толкнув на сторону?
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скоріше за все - штовхнули, а пожежею зводили дебіт з кредитом.
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Странно, написали о Балаклее. Это какой-то другой ресурс, или я все еще на Цензоре?
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т.е. вы заявляете,что тут в основном лгут ?
и теперь удивлены крупицей просочившейся правды ?
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Конечно. Сруресурсы намного объективнее,им можно верить...)
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Я читаю Цензор, Корр, Обозреватель, еще что-то. И только Цензор обходит стороной неудобные темы. Как будто его контролирует Порошенко или Геращенко.
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"Цензор" контролирует Турчинов. Еще вопросы есть ?
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а откуда бабло у этого комсомольского рептилоида?
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Не знаю,что вы там читаете,но посты ваши напрочь ватные...
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Бардак...И это во время военной агрессии!
Кто-нибудь должен лишиться звезд...
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Да написали бы уже что Украина выпустила по ОРДЛО залп стоимостью 1млрд.
Никто не пострадал
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лугандонія - поряд і ешелони туди щодоби десятками ходяли. та й зараз - меньше, але ходять.
А інакше - чого б сАбаківські мусара розганяли знову редут Богдан?
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терзают смутные сомнения, шо воно вже соби нового мереседеса приглянуло. старый жопу натерает, вот и пожар случился... на милльярд
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Так как они там хранились и охранялись ,то это не удивительно.Самое главное - выводы не сделаны
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не удивлюсь если "боеприпасы на миллиард долларов" были потеряны еще до взрывов
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диверсия?
халатность?
лярд железа коту под хвост когда страна воюет? - не понимаю!
будем евровидение обсуждать......
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хотелось бы верить,
но пока не услышу, прочитаю в американских новостях
не поверю никому,,,,,
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ВП‏ @sranysovok 10 ч.10 часов назад
Seal Team Six, ликвидировавшие Бен Ладена, сейчас тренируются в Южной Корее.

В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский - Цензор.НЕТ 3236
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Ерунда этот миллиард $ его даст МВФ! Но зато в СБУ открыли дело на Парасюка из-за коллаборациониста - сепаратиста этого продажного мерзавца Медведчука который виновен в оккупационной войне против Украины развязанной фашистской россией. СБУ увидела в действиях нардепа Владимира Парасюка признаки преступления. Об этом, отвечая на запрос Корреспондент.net, сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале Парасюк якобы призвал СБУ убить этого лютого врага Украины кума кровавого фашиста )(уйла - путлина. В. Медведчука . Об этом нардеп заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии свидетелей.
Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.
Осталось нашим украинофобам с СБУ Парасюка надолго засадить а этому проклятому продажному кацапскому холую дать усильную охрану. Чтобы эта гнида опричник )(уйла этот продажный прихвостень кремлёвских фашистов и дальше мог преступно безнаказанно уничтожать государственность Украинской державы и ему не мешали разные там Парасюки.
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это полная пидерастия! надеюсь, активисты не дадут свершить беспредел ФСБУшникам
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Я все ждал, когда они под этот пожар бабло списывать начнут? Долго думали,видимо с суммой определиться не могли.
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не потеряла....следы воровства МО потеряли боеприпасов на лярд баксов...
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Если это говорит глав распильщик по военному бюджету я не верю.
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ну и где эта новость на "Лиге"? по ссылке там вообще другая новость
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разворовали на 800 миллионов баксов, подорвали на 200... вот и вся бухгалтерия
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Дівчина згвалтувала таксиста і вкрала у нього $32

сьогодні 07:20

Поліція штату Огайо, США, заарештувала дівчину за згвалтування і пограбування водія таксі Про це повідомляє Daily Mail.
23-річна мешканка міста Фримонт Бріттані Картер разом з двома "темношкірими співучасниками" викликали таксі. Як повідомляє видання, під час поїздки один з пасажирів, 20-річний Корі Джексон, приставив ніж до горла 29-річного водія, а дівчина вчинила дії сексуального характеру. Після цього троє молодих людей втекли, забравши з кишені жертви 32 долари.
Потерпілий таксист повідомив про інцидент в поліцію. Згідно з обвинувальним висновком, Картер "цілеспрямовано примушувала водія до сексуального акту, погрожуючи силою".
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Боюсь, что таксист просто оказался недоволен услугой, или не смыл помаду перед приходом домой.
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мабуть мільйонів 800 в панамі, а остальним просто прикрили продаж боєприпасів оркам...
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пашинский и свора продали все что могли, а остальное подожгли
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интересно, сколько из этого миллиарда Украина потеряла реально из-за пожара, а сколько украдено и ушло в фонд життя по-новому?
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об этом не скажут (но мыслят все в правильном направлении)!
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Подозреваемый в убийстве журналиста Веремия вышел на свободу - правозащитница

сьогодні 07:19

Полиция сняла с Крысина электронный браслет. Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин вышел на свободу, сообщила правозащитница Мария Томак на своей странице в Facebook, ссылаясь на собственные источники. "Как раз в этот момент, в 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек", - написала она.
Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой. "Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлил меру пресечения для Крысина, создав, таким образом, правовую неопределенность, и наконец - вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ - не сообщила ГУ НП в Киевской области о том, что мера пресечения Крысину считается автоматически продленной", - объясняет правозащитница. По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится 28 апреля.
"К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет", - добавила Томак. Крысин за три года, пока идет следствие, успел совершить еще два преступления. Он обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве. По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев. Вячеслав Веремий был убит вооруженными титушками в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля прошлого года во время Революции Достоинства. Сейчас идет судебный процесс по факту убийства Веремия. По данным следствия, в преступлении принимали участие пять человек. В убийстве подозревают 45-летнего Джалала Алиева по прозвищу Дима Дагестанец. В Генпрокуратуре утверждают, что у них есть доказательства сотрудничества Алиева с одним из нардепов от Партии регионов.
В июле руководитель Центра обмена пленными Владимир Рубан заявил о ликвидации рядом с Горловкой Джалала Алиева.
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этот титухан просто создан для службы под началом атброськина. петрушка даст ему медаль и к голубану его.
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короче, это фейк какой-то, нет на Лиге такой новости
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порохоботы-стецьки писали, что все нормально - там старье, а все ценное в неких секретных бункерах-подвалах, а пашинскАй их всех сдал
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Вы е№анутые в Киеве Шеколадная мразь должна уйти в отставку вместе с генеральской верхушкой это или саботаж или деверсия и шо генералы об этом не знали? Вопрос а на)(уя деньги брать в МВФ чтобы их прокакать? В таком формате у этого государства просто нет будущего
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Так, к а к изделия

к ПУ (пусковым установкам " БУК М1" и "КУБ" для противовоздушнойобороныбылисделаны
с военной приемкой и качественными материалами -с драг. металлами

генералы от паркетников

существенно обогатились -
не ожидаякомисии .
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Так он же, сука, и есть власть, которая это все допустила. Или его хватает только на воровство ГСМ и на стрельбу по гражданским? МРАЗОТА
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і хто в це повірить? Вкрали й влаштували підпал. І дурному народу макароні на вуха чіпляють.
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на такое количество бабла вы и украли в виде цветных металллов. А самое страшное каким образом Пашинский измерял эти потери, когда они изначально не знали сколько и чего там хранится ТОЧНО((((
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ЗУР 9М38 к ЗРК " БУК".Предпусковые испытания изделия .

В Украинской Арм"Бук-1" (9К37-1), около 100 ПУ Бук М1-2 с ЗУР 9М317 .
И старой модификации "БУКМ1(9К37)- . Часть новейших ПУ Бук М1-2 осталась в р а г у в Крыму .в Евпатории=в/ч (А 4524).

. • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско- полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». •В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский - Цензор.НЕТ 4662
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Ну хоть совести хватило персонал убрать с полигона... При таких бабахах, ни одного пострадавшего...в рф бы не замлрачивались..хуйнули бы вместе с обслугой
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61-й арсенал боеприпасов
(в/ч А0829) - Балаклея - основные хранилища Украины для танковых ,артиллерийских систем

большой мощностии ракет противовоздушной обороны " БУК2 м последней разработки при СССР и "КУБ".
Все эти б/п имеют большое количество драг . металлов .
В результате Украина лишилась 2/3 стратегических запасов боеприпасов.
И это во во время войны.
Под трибунал надо гешефтных генералов от вооружений . Не зря вертолет с начальником ракетно-артиллерийских вооружений разбился !

Вторник, 28 марта 2017, 03:09
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/28/7139468/

"...Министерство обороны Украины назвало имена военнослужащих, погибших 26 марта в результате катастрофы вертолета Ми-2 в районе Краматорска. полковник Мельник Валерий Иванович - начальник управления организационно-планового и эксплуатации - заместитель начальника центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения Вооруженных Сил Украины (находился на борту в качестве пассажира), полковник Калитич Виктор Михайлович - начальник отдела ремонта РАО управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины Вооружения ВС Украины (находился на борту в качестве пассажира).
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Как специалист по боеприпасам, скажу что каждый из них содержит 1,12 кг золота, 0,56 кг платины и 0,14 кг родия. Во взорвавшихся боеприпасах содержалось суммарно 832821 кг драгметаллов
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А ну ка расскажи нам как специалист по боеприпасам , где взялись драгметалы в танковом кумулятивном снаряде. Ну или где взялось кило золота в осколочно фугасном 152 калибра.
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Да я тролю неграмотных козлов, авторов поста
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В Танковом снаряде обедненный у р а н ..
Тоже стоящая вещь !
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в каком боеприпасе столько золота и платины? Мне кажется, с такими запасами золота мы бы были самой богатой страной по части золотовалютного запаса. А вообще, как золото могло столько пролежать на протяжении всего срока независимости Украины? Помнится, когда в начале 2000-х был бум на танталовые конденсаторы (красные и зеленые), которые принимали по 200$ за кило, потом 300, 400, 800, и последняя сумма, что я помню 1200$/кило. В это время этого бум-а потрощили практически все армейское конденсаторосодержащее военное оборудование. А тут золото, практически в слитках лежало и никто не догадался его от туда "утилизировать"?
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Тоже повёлся? Некоторые уже с металлоискателями 5 минут назад экстренно выехали в Балаклею...
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...мырный план порошенка! (брехуна,крадуна,пидараса продающего Украину,офшорника,кореша сепаратистов ахметки,фирташа,медведчука..но не президента Украины)
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к сожалению, ущерб в данном случае нельзя оценить в денежном эквиваленте, т.к. даже если завтра упадет с неба этот 1 млрд. $, то купить на него боеприпасы мы не сможем, они все еще совковые. В педерации, они еще выпускаются, но по понятным причинам там их купить не получится.
Самое страшное, что Украина не выпускает вообще никаких боеприпасов, даже патронов, а совковые постепенно тают. На сколько их хватит? Одни эксперды в начале войны говорили, что на 20 лет легко, другие (по-моему Бутусов), но уже недавно, что на 3-4 года хватит, что больше похоже на правду. Как быть потом, через 3-4 года? Если кондитер думает, что это закончится раньше - он глубоко ошибается, это наш украинский "Сектор Газа" и эту нечисть придется бить десятилетиями.
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Так аграрные страны не выпускают оружие и боеприпасы, даже газонокосилок не выпускают, хотели сделать Украину аграрной так чему теперь удивляетесь?
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Таким пожаром покрыта вся страна, во всех сферах деятельности.
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Да хрень все это полная , они по какой цене считали , по остаточной от СССР или по рыночной , за которую эти боеприпасы могли бы продать арабам . 25% из того что сгорело это БК ЗРК КУБ , который снят с вооружения и какого хера их не утилизировали не кто не знает ,25% БК для ЗРК БУК , конечно значимая потеря но опять же не критично , сей час они не используются , по тому , как бы жаль , но да хер с ним , а вот что действительно ценное это сняряды для арты и танков.
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http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).

Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015

Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
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"...потеряла боеприпасов на миллиард долларов"?
Нітрохи не здивуюсь якщо цей міліард уже в кишені Пашинського.
І взагалі- чому цей покидьок досі на волі?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский
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