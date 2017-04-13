 В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу", такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов вчера, 12 апреля, сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.
"Однако, в чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на миллиард долларов боеприпасов", - заявил он.
По его словам, правительство выделило 100 млн грн на транспортные расходы по рассредоточению тех боеприпасов, "которые еще остались".
"Те (боеприпасы, - ред.), что нам нужны, нужно хранить в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения", - уточнил он.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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это преступление, за которое вышку бы дали в военное время
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за явные преступления - нужно!
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Нажаль ніхто,а це-державна зрада
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или кто-то из барыг (а не Украина) потеряли не толкнув на сторону?
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и теперь удивлены крупицей просочившейся правды ?
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Кто-нибудь должен лишиться звезд...
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Никто не пострадал
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А інакше - чого б сАбаківські мусара розганяли знову редут Богдан?
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халатность?
лярд железа коту под хвост когда страна воюет? - не понимаю!
будем евровидение обсуждать......
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но пока не услышу, прочитаю в американских новостях
не поверю никому,,,,,
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Seal Team Six, ликвидировавшие Бен Ладена, сейчас тренируются в Южной Корее.
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В феврале Парасюк якобы призвал СБУ убить этого лютого врага Украины кума кровавого фашиста )(уйла - путлина. В. Медведчука . Об этом нардеп заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии свидетелей.
Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.
Осталось нашим украинофобам с СБУ Парасюка надолго засадить а этому проклятому продажному кацапскому холую дать усильную охрану. Чтобы эта гнида опричник )(уйла этот продажный прихвостень кремлёвских фашистов и дальше мог преступно безнаказанно уничтожать государственность Украинской державы и ему не мешали разные там Парасюки.
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сьогодні 07:20
Поліція штату Огайо, США, заарештувала дівчину за згвалтування і пограбування водія таксі Про це повідомляє Daily Mail.
23-річна мешканка міста Фримонт Бріттані Картер разом з двома "темношкірими співучасниками" викликали таксі. Як повідомляє видання, під час поїздки один з пасажирів, 20-річний Корі Джексон, приставив ніж до горла 29-річного водія, а дівчина вчинила дії сексуального характеру. Після цього троє молодих людей втекли, забравши з кишені жертви 32 долари.
Потерпілий таксист повідомив про інцидент в поліцію. Згідно з обвинувальним висновком, Картер "цілеспрямовано примушувала водія до сексуального акту, погрожуючи силою".
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сьогодні 07:19
Полиция сняла с Крысина электронный браслет. Фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин вышел на свободу, сообщила правозащитница Мария Томак на своей странице в Facebook, ссылаясь на собственные источники. "Как раз в этот момент, в 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек", - написала она.
Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой. "Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлил меру пресечения для Крысина, создав, таким образом, правовую неопределенность, и наконец - вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ - не сообщила ГУ НП в Киевской области о том, что мера пресечения Крысину считается автоматически продленной", - объясняет правозащитница. По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится 28 апреля.
"К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет", - добавила Томак. Крысин за три года, пока идет следствие, успел совершить еще два преступления. Он обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве. По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев. Вячеслав Веремий был убит вооруженными титушками в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля прошлого года во время Революции Достоинства. Сейчас идет судебный процесс по факту убийства Веремия. По данным следствия, в преступлении принимали участие пять человек. В убийстве подозревают 45-летнего Джалала Алиева по прозвищу Дима Дагестанец. В Генпрокуратуре утверждают, что у них есть доказательства сотрудничества Алиева с одним из нардепов от Партии регионов.
В июле руководитель Центра обмена пленными Владимир Рубан заявил о ликвидации рядом с Горловкой Джалала Алиева.
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к ПУ (пусковым установкам " БУК М1" и "КУБ" для противовоздушнойобороныбылисделаны
с военной приемкой и качественными материалами -с драг. металлами
генералы от паркетников
существенно обогатились -
не ожидаякомисии .
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В Украинской Арм"Бук-1" (9К37-1), около 100 ПУ Бук М1-2 с ЗУР 9М317 .
И старой модификации "БУКМ1(9К37)- . Часть новейших ПУ Бук М1-2 осталась
в р а г ув Крыму .в Евпатории=в/ч (А 4524).
. • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско- полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». •
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(в/ч А0829) - Балаклея - основные хранилища Украины для танковых ,артиллерийских систем
большой мощностии ракет противовоздушной обороны " БУК2 м последней разработки при СССР и "КУБ".
Все эти б/п имеют большое количество драг . металлов .
В результате Украина лишилась 2/3 стратегических запасов боеприпасов.
И это во во время войны.
Под трибунал надо гешефтных генералов от вооружений . Не зря вертолет с начальником ракетно-артиллерийских вооружений разбился !
Вторник, 28 марта 2017, 03:09
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/28/7139468/
"...Министерство обороны Украины назвало имена военнослужащих, погибших 26 марта в результате катастрофы вертолета Ми-2 в районе Краматорска. полковник Мельник Валерий Иванович - начальник управления организационно-планового и эксплуатации - заместитель начальника центрального автомобильного управления ВС Украины Вооружения Вооруженных Сил Украины (находился на борту в качестве пассажира), полковник Калитич Виктор Михайлович - начальник отдела ремонта РАО управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины Вооружения ВС Украины (находился на борту в качестве пассажира).
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Тоже стоящая вещь !
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Самое страшное, что Украина не выпускает вообще никаких боеприпасов, даже патронов, а совковые постепенно тают. На сколько их хватит? Одни эксперды в начале войны говорили, что на 20 лет легко, другие (по-моему Бутусов), но уже недавно, что на 3-4 года хватит, что больше похоже на правду. Как быть потом, через 3-4 года? Если кондитер думает, что это закончится раньше - он глубоко ошибается, это наш украинский "Сектор Газа" и эту нечисть придется бить десятилетиями.
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Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
Голос Столицы: http://gs.fm/texts/20170323/3568788.html
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Нітрохи не здивуюсь якщо цей міліард уже в кишені Пашинського.
І взагалі- чому цей покидьок досі на волі?
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