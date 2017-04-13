EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 За рубежом
  730  18
Все про:НАТО (5370) Россия (69904) США (12351) Столтенберг (416)

 Сильная оборона и диалог - в этом состоит политика НАТО в отношении РФ, - Столтенберг

НАТО продолжает наращивать коллективную оборону и сдерживание, сохраняя при этом политический диалог с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", о такой политике Альянса в очередной раз напомнил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Президентом США Дональдом Трампом в среду в Вашингтоне.

"Мы твердо уверены, что нет противоречия между сильным НАТО, надежным сдерживанием и обороной и политическим диалогом с Россией. Предпосылкой для политического диалога с Россией есть наша сила и единство", - заявил глава Альянса.

Он напомнил, что в таком двойном подходе - сильная оборона и диалог - состоит сегодня политика НАТО в отношении России.

Столтенберг также выразил убеждение, что такой подход поддерживается Соединенными Штатами, которые сейчас увеличили свое военное присутствие на восточных флангах Альянса.

"Мы должны найти способы взаимодействия с Россией. Россия не уйдет. Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он.

Также читайте: Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"

Справедливое распределение финансового бремени между союзниками по НАТО будет одним из главных вопросов на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая, добавил он.

"Важным вопросом будет справедливое распределение финансового бремени среди нашего Альянса. И мы обсудили этот вопрос сегодня", - заявил Столтенберг, поблагодарив при этом Трампа за особое внимание к проблеме.

Генсек подчеркнул, что стороны согласились с тем, что члены НАТО должны удвоить усилия с целью достижения определенной цели по увеличению оборонных инвестиций.

"Речь идет о больших расходах на оборону, достижения необходимых сил и средств, выделения сил для проведения миссий и операций НАТО. Это означает деньги, способности и взносы", - сказал глава Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики

При этом он отметил, что, начиная с 2016 года, НАТО уже вышел на положительные результаты в процессе решения этой проблемы.

"Реальное увеличение составляет 3,8% или на 10 млрд долларов больше на нашу оборону", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что еще одним важным вопросом встречи лидеров стран НАТО в мае в Брюсселе станет борьба с терроризмом и отметил, что это была первая и очень продуктивная встреча с президентом США.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боятся, что на Раиссе начнётся бардак и ядерное оружие начнёт гулять по рукам, так бы уже давно хуйла уконтрапупили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы не хотите новой гонки вооружений,холодной войны...а кацапы хотят!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы то хотят, но они не СССР и с НАТО они могут тягаться только в фантазиях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они взяли на вооружение тактику терроризма,для этого много средств не требуется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Побольше крылатых ракет , только такой диалог понимает мордер .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перевод с дипломатического на человеческий -
етих диких абезьян-кацев на цепи держать
и время от времени пиздить ссаными тряпками
по наглой кацапской роже - кацы не договороспособные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато гопника ничего не сдерживает...Что хочет то и творит....Ему все дозволено....и притом, с разрешения сильных мира сего....Безнаказанность порождает вседозволенность !!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До тех пор, пока вы не перейдете от обороны к наступлению,
кацапская свинья будет складывать свои копыта на трибуну СБ ООН
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покажите пример всему миру, объявите войну РФ, вы же как бы с ней воюете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если диалог будет в стиле последнего 'хим оружие- тамагавки', то тогда- да- такой диалог поможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возвратно-поступательные движения в анусе рашки-вот единственная политика НАТО,которая должна быть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и придурок этот Долбенберг... Холодная война? Рашисты к Третьей Мировой готовятся! Очнитесь, идиоты! Чемберленутые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столтенберг, какой диалог с россией? О чем с гопниками договариваться? Вчера разве очередной Чуркин не доказал это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто смешно с кем диалог с аферистами лживцами. НАТО тупое росссия только шпионит там и плевать на вас мир тупой і наивний.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСильная оборона и диалог - в этом состоит политика НАТО в отношении РФ, - Столтенберг
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти