 Сильная оборона и диалог - в этом состоит политика НАТО в отношении РФ, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", о такой политике Альянса в очередной раз напомнил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Президентом США Дональдом Трампом в среду в Вашингтоне.
"Мы твердо уверены, что нет противоречия между сильным НАТО, надежным сдерживанием и обороной и политическим диалогом с Россией. Предпосылкой для политического диалога с Россией есть наша сила и единство", - заявил глава Альянса.
Он напомнил, что в таком двойном подходе - сильная оборона и диалог - состоит сегодня политика НАТО в отношении России.
Столтенберг также выразил убеждение, что такой подход поддерживается Соединенными Штатами, которые сейчас увеличили свое военное присутствие на восточных флангах Альянса.
"Мы должны найти способы взаимодействия с Россией. Россия не уйдет. Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он.
Справедливое распределение финансового бремени между союзниками по НАТО будет одним из главных вопросов на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая, добавил он.
"Важным вопросом будет справедливое распределение финансового бремени среди нашего Альянса. И мы обсудили этот вопрос сегодня", - заявил Столтенберг, поблагодарив при этом Трампа за особое внимание к проблеме.
Генсек подчеркнул, что стороны согласились с тем, что члены НАТО должны удвоить усилия с целью достижения определенной цели по увеличению оборонных инвестиций.
"Речь идет о больших расходах на оборону, достижения необходимых сил и средств, выделения сил для проведения миссий и операций НАТО. Это означает деньги, способности и взносы", - сказал глава Альянса.
При этом он отметил, что, начиная с 2016 года, НАТО уже вышел на положительные результаты в процессе решения этой проблемы.
"Реальное увеличение составляет 3,8% или на 10 млрд долларов больше на нашу оборону", - подчеркнул Столтенберг.
Он добавил, что еще одним важным вопросом встречи лидеров стран НАТО в мае в Брюсселе станет борьба с терроризмом и отметил, что это была первая и очень продуктивная встреча с президентом США.
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етих диких абезьян-кацев на цепи держать
и время от времени пиздить ссаными тряпками
по наглой кацапской роже - кацы не договороспособные.
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кацапская свинья будет складывать свои копыта на трибуну СБ ООН
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