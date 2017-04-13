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 Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве были успешными, но нужно дождаться их результатов.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в среду на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтебергом.

"Я думаю, что у него была очень успешная встреча... Но мы увидим результаты, которые, возможно, появятся через некоторое время", - сказал Трамп.

По словам президента, "результаты самое важное, не просто переговоры".

"Основываясь на том, что я слышал, дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали", - заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон

"Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли взаимодействовать с Россией, в настоящее время мы не взаимодействуем", - сказал Д.Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было

Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.

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ну дик, адекватні люди ще в 1994 попереджали - здавати ЯЗ можуть тільки лохи.
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США и Китай на сегодня вместе производят продукции 41 % мирового продукта,РАБссия там не числится с 2% говноСталагмитов...
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нєнєнє, тепер хуйло виконає все, у щурів дуже розвинене відчуття самозбереження.
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Томагавки,затаив дыхание,замерли в ожидании чего то...
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Прав был когда то писатель Лев Толстой,мы научились только убивать людей,на другое нас умом Бог обделил...
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трампампам , явно не в себе... что пошло хорошо? ?
Вчера в Сирии новая химическая атака .

https://m.censor.net.ua/video_news/436056/na_severe_sirii_proizoshla_novaya_himicheskaya_ataka_jurnalist_fotovideo
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А нечего, что источник через четыре часа опроверг свою информацию о хим атаке?
Или кроме цензора других сайтов нет?
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Да это , похоже , компьютерные бои ... Кто-то чего-то ляпнул в Твиттере ...
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Есть ресурс с названием airwars /// Так там эти компьютерные бои поставлены на поток - правда , почти все обвинения в сторону американцев (Твиттеры , Фейсбуки , правительственные сирийские агенства - очень много подобных "свидетельств".)
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Это до выступления в ООН или после Парашные животные ,доброе отношение ,расценивают как слабость
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Израильская компания ISI подтвердила высокую эффективность удара США в Сирии
РФ соврала,что лишь 23 из 59 ракет достигли цели
Израильская компания «Имиджсат Интернешнл» (ISI), занимающаяся продажей и анализом спутниковых снимков, оценила http://archive.is/zuxre ракетный удар ВМС США по аэродрому Шайрат ВВС Сирии. Для этого она использовала изображение, запечатленное одним из двух спутников ISI серии «Эрос» через 10 часов после удара.
Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали" - Цензор.НЕТ 3887
Всего, по оценке экспертов ISI, были поражены 44 цели, причем некоторые из них более чем одной ракетой. Ранее Пентагон заявил, что по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк», 58 из которых достигли цели. Россия в свою очередь заявила, что «удар был неэффективным, поскольку лишь 23 из 59 ракет достигли цели»

Согласно анализу ISI, 23 ракеты поразили 13 парных железобетонных укрытий для самолетов. Некоторые из них видны на снимках Михаила Воскресенского, опубликованных агентством «РИА Новости». Кроме того, были поражены пять мастерских, занимавшихся, по мнению ISI, обслуживанием и ремонтом самолетов (а не химическим оружием).
Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали" - Цензор.НЕТ 3082
Кроме того, была уничтожена батарея ЗРК «Куб», включая РЛС и командный пункт. Всего по ней пришлось пять ракет.
Последнее подтверждается сообщениями в соцсетях о гибели военнослужащих сирийской ПВО - один из погибших в результате удара военных, чье фото опубликовали сторонники Асада, сфотографирован внутри самоходной установки разведки и наведения ЗРК «Куб».
Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали" - Цензор.НЕТ 1592
По понятным причинам, эксперты не смогли оценить потери среди персонала авиабазы, которые Пентагон, по собственному заявлению, пытался минимизировать. Однако в Фейсбуке одного из сторонников Асада был опубликован список из 7 убитых и 18 раненых, большинство из которых получили осколочные ранения.
Эксперты израильской компании отмечают, что удар был точечным и поразил исключительно высокоприоритетные цели. Эта общая оценка подтверждается и сравнением видео с беспилотника, опубликованного Минобороны России, с имеющимися в открытом доступе снимками Digital Globe. Из этого сравнения видно, что предположительно неисправные самолеты, не менее 14 лет простоявшие у взлетно-посадочной полосы, остались нетронутыми.
Стоит также отметить, что позднее снимки последствий удара опубликовал и Пентагон. Места, указанные на этих снимках как пораженные, совпадают с указанными экспертами ISI.
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Асад давно під "колпаком" у Путіна і його спецслужб...
"Многоходовочка" із Кремля для відбілювання Пуйла: організація хіматаки по опозиції неначе військами Асада, а тепер "договорняк" в Маскве по відстороненню Асада від влади, а Пуйло з його спецслужбами наче ні причому, і уже, хімозброєння -- не російське...
Чого б це Асаду придумалося раптом робити хіматаки на повстанців, які на сьогодні й так послабленні і загнанні вже в одну провінцію, і чому ці атаки не проводилися раніше при захваті Алеппо чи інших територій опозиції?
В Кремлі вирішили випробувати Трампа, тобто провірити його реакцію на хіматаку: промовчить, значить можна далі поступово знищувати опозицію, але кремлівські "людожери" зовсім не очікували такої миттєвої реакції Трампа на хіматаку -- масове винищення цивільного населення, і тепер почали "зливати Асада в унітаз"...
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наверное госсекретарь, таки предъявил плешивому ублюдку "чёрную метку".....
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В Сирии .поверте на слово , цель была достигнута ,покозать Параше всю несостоятельность ихней противоракетной обороны ,грубо говоря Парашный металлолом чтобы подсластить пелюлю, Израиль по просьбе Штатов , за пару часов предупредил Парашу о ракетном ударе , поэтому так мало жертв среди лс Все ж таки пока не война, дают время одуматься
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интонация гопника и его звиздежь---:...вы хотите нас рассорить с США...не выйдет...Улавливаете куда загнул.это же для ваты что бы оправдать свое поражение перед штатами.типа англичане нам мешали дружить но теперь "мы вместе",а англичанам "в глаза смотреть"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"
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