 Боевики 61 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Здесь, огнем из 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное. Из минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по украинским позициям под Марьинкой. Защитников Широкино российско-террористические подразделения обстреляли из вооружения БМП и стрелкового оружия. По морпехам, которые держат оборону под Гнутово враг открывал огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов, а защитников Гранитного, Талаковки, Павлополя и Гнутово активно обстреливал из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Защитников Водяного обстреливали вражеские снайперы.
На донецком направлении основными объектами огневых усилий противника были украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и "Шахты Бутовка". Так, защитников шахты враг накрывал огнем минометов калибром 120 мм и 82 мм, а по защитникам Авдеевки бил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и противотанковых ракетных комплексов. Вооружение БМП боевики применяли против защитников Опытного, а защитников Каменки и Зайцево обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По позициям вблизи населенных пунктов Пески и Луганское противник бил из пулеметов крупных калибров. В районах Авдеевки и Троицкого действовали вражеские снайперы.
На луганском направлении, из минометов калибром 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник бил по позициям вблизи Новоалександровки. Из вооружения БМП обстреливал защитников Крымского, а из гранатометов различных калибров бил по позициям в районе Катериновки. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применил по опорным пунктам в районе Новозвановки.
Как сообщалось ранее, 11 апреля боевики 45 раз обстреляли позиции сил АТО.
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В феврале Парасюк якобы призвал СБУ убить этого лютого врага Украины кума кровавого фашиста )(уйла - путлина. В. Медведчука . Об этом нардеп заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии свидетелей.
Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы,-наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.
Осталось нашим украинофобам с СБУ Парасюка надолго засадить а этому проклятому продажному кацапскому холую дать сильную охрану. Чтобы эта гнида опричник )(уйла этот продажный прихвостень кремлёвских фашистов и дальше мог преступно безнаказанно уничтожать государственность Украинской державы и ему не мешали разные там Парасюки.
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