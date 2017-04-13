 Для Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия должна сделать выбор между тем, продолжает она поддержку Асада или выступает вместе с международным сообществом. Для Путина наступил момент выбора и мы как международное сообщество решительно призываем его принять правильное решение", - заявил Трюдо.
Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил о том, что Россия должна выбрать между партнерством с США их союзниками, либо принять политику сирийского режима Башара Асада, Ирана и "Хезболлы".
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Все сегодня "обеспокоены" ("озабочены") химическим оружием, так знайте, что "вова" всегда играет на "повышения ставок", значит завтра-послезавтра еб@нут ядерным и всем уже станет до сраки тот Асад вместе с его зарином.
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