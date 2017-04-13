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Все про:Канада (891) Путин (23620) Сирия (2356) химическое оружие (103) Трюдо Джастин (59) Тиллерсон (58)

 Для Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо

Международное сообщество призывает президента Российской Федерации Владимира Путина принять "правильное решение", выбирая между поддержкой сирийского режима и сотрудничеством с остальным миром.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна сделать выбор между тем, продолжает она поддержку Асада или выступает вместе с международным сообществом. Для Путина наступил момент выбора и мы как международное сообщество решительно призываем его принять правильное решение", - заявил Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, - Трюдо

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил о том, что Россия должна выбрать между партнерством с США их союзниками, либо принять политику сирийского режима Башара Асада, Ирана и "Хезболлы".


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Выбор ог сделал еще тогда, когда стал гебней. А из этого следует - говорит одно а делает наоборот
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Хуйло хочет прислуживать, носить чемодан, но ему не дают............вот оно и гадит цивилизованному миру.
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Он свой выбор сделал уже давно (и хода назад нет, мосты уже сгорели).
Все сегодня "обеспокоены" ("озабочены") химическим оружием, так знайте, что "вова" всегда играет на "повышения ставок", значит завтра-послезавтра еб@нут ядерным и всем уже станет до сраки тот Асад вместе с его зарином.
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не хотят с вовой играть в песочнице по его правилам, так он устроит кровавую истерику (молотком по башкам).
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А я очень очень за суходрищенск переживаю. Креветки будут только белорусского разлива
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Давно нужно нанести удар ракетами по Хуйлу с подхуйловниками, ведь сталагмитии нечем ответить на самом деле...............ни ракет, ни флота , ни армии..........
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Не,не,не. Только поддержка асада. Это правильное решение путлерка для мирового сообщества. Пора эту плешивую гниду ликвидировать. Давно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо
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