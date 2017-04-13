 "Правление семьи Асада подходит к концу", - Тиллерсон призывает сирийского президента оставить власть

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Москве.
"Мы детально обсудили будущую роль Асада. Мы считаем, что правление семьи Асада подходит к концу. Они вызвали это своим поведением, развязав эту войну, которая длится в течение последних нескольких лет", - сказал он.
Тиллерсон подчеркнул, что на встрече с Путиным выразил точку зрения США, что Россия как ближайший союзник Асада должна помочь ему признать необходимость своего ухода.
По его словам, в Вашингтоне готовы обсуждать различные варианты смены власти в Сирии. "Но конечный результат, на наш взгляд, не предполагает роли Асада или его семьи в Сирии", - подчеркнул государственный секретарь США.
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как то так....
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Так ему х@йло и даст "аставить власть"...))))
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Ну это будет так же,как Рашка,помогла Асаду,утилизировать Зарин.То есть никак.У Асада,наверняка есть,шо то на Путлера,какой то компромат,десь в Лондонском сейфе жены.Думаю,сейчас всё зависит от Асада. Путлер,его готов вроде слить.А как поведёт себя Асад вопрос.
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