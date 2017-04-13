EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 За рубежом
  1175  25
Материалы по теме:
Все про:Россия (69901) Сирия (2355) США (12349) Асад (192) Тиллерсон (57)

 "Правление семьи Асада подходит к концу", - Тиллерсон призывает сирийского президента оставить власть

Президент Сирии Башар Асад должен оставить власть мирным путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Москве.

"Мы детально обсудили будущую роль Асада. Мы считаем, что правление семьи Асада подходит к концу. Они вызвали это своим поведением, развязав эту войну, которая длится в течение последних нескольких лет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"

Тиллерсон подчеркнул, что на встрече с Путиным выразил точку зрения США, что Россия как ближайший союзник Асада должна помочь ему признать необходимость своего ухода.

По его словам, в Вашингтоне готовы обсуждать различные варианты смены власти в Сирии. "Но конечный результат, на наш взгляд, не предполагает роли Асада или его семьи в Сирии", - подчеркнул государственный секретарь США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похоже США действительно готовят наземную операцию в Сирии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может да, а может нет. Недавно появилось сообщение что ИГ взорвал штаб армии США в Сирии. 18 убитых. В такой ситуации Асад еще поживет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так это как раз и будет поводом)) а там и асад и путиносад ..все под одну гребенку пойдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы не был так уверен. Конгресс может добро и не дать. Никто не хочет отвечать за жертвы, а они будут в случае наземной операции. Плюс сейчас вылезет лошадь и скажет "я же предупреждал"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько можно призывать? Вычислить и уничтожить точечным ударом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ладно ладно ,хватит прелюдий, все , все уже поняли , бомбите москальский контингент
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько еще осталось правлениюю семьи Партии Регионов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверно на том же, что и СССР, где коррупции, как ТАСС уполномочен заявить, не было...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Асад как и путин - КРЫСА ЗАГНАННАЯ В УГОЛ. Он ни за что не согласиться мирно отдать власть. А за его преступления сирийский "нюрбернг" лошадьми на части порвет за его злодеяния (( Ему что так что так - КРЫШКА..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от вам і Трамп. Конкретний дідо .який на хую вертів всяких "путіних"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Асад уйдет не скоро. Другое дело, что он будет править лишь своими аллавтами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пообещали не топить кузю если будут сидеть тихо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, ЩАССС...
Так ему х@йло и даст "аставить власть"...))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вот при этих словах рекса асаду теперь уже реально поплохело..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мда, не напомните ли - что там решали в Астане (если не ошибаюс), щёки надували - мол фашингтон вычеркнули и мацква с ираном и другими вяликими, что то там решает - это что, можно выкинуть уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тиллерсон подчеркнул, что на встрече с Путиным выразил точку зрения США, что Россия как ближайший союзник Асада должна помочь ему признать необходимость своего ухода.Источник: http://censor.net.ua/n436125

Ну это будет так же,как Рашка,помогла Асаду,утилизировать Зарин.То есть никак.У Асада,наверняка есть,шо то на Путлера,какой то компромат,десь в Лондонском сейфе жены.Думаю,сейчас всё зависит от Асада. Путлер,его готов вроде слить.А как поведёт себя Асад вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Правление семьи Асада подходит к концу", - Тиллерсон призывает сирийского президента оставить власть
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти