 РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
Он отметил, что в ходе переговоров увидел готовность США поддержать международное расследование событий в провинции Идлиб, где было использовано химическое оружие. "Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно", - сказал Лавров.
"Если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они не хотят установить истину", - добавил глава МИД РФ.
Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
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,Гитлера не было бы !!!!! Начиная с 1928 года, сталинская Россия, начала тесное
сотрудничество Гитлером, как с близким по идеологии «существом»? В 1924 году
Гитлер, пишет свой «Майн Камф» , «Моя
борьба» ,а 1931 году его читает Сталин и получает истинное наслаждение от
прочитанного!!!!! Прообразом лагерей смети Гитлера стал сталинский ГУЛАГ !Не
даром Гитлер, говорил Муссолини ,Сталин истинный фашист ! Сталин ,всячески
помогает Гитлеру подниматься и считает его
своим союзником ! В это время начинается громадная торговля между двумя
«дружественными» странами ! Сотни эшелонов с хлебом ( в то время как у нас
люди, тысячами гибнут от голода ), с
стратегическим сырьём нефтью, вольфрамом ,молибденом ,алюминием ,медью, свинцом
и
другими материалами, без которых военные заказы не возможны ! К стати ,эшелоны
шли к Гитлеру до конца 1941 года !!!!!!! Эти двое нелюдей, поделили между собой
старушку Европу (пакт Молотова-Риббентропа, 1939 год )!!! В Бресте, в 1939 году
совместный парад Вермахта и Красной Армии!!!
1 сентября 1939 года
Гитлер напал на Польшу ,началась Вторая мировая война ! Гитлеровские самолеты
заправлялись советским топливом в Минске ! Согласно договорённости
между Сталиным и Гитлером половина Польши отходила Сталину ? Потери СССР в войне составили 30-35 миллионов
, на 1 немца приходилось 14 наших !!!!! Если бы не помощь союзников, то Красная
армия передохла от голода еще в 1942
году !!! Только в первые месяцы войны, в
плен было взято 4 миллион советских солдат и офицеров !!!! Сталин больший
негодяй чем Гитлер , Гитлер убивал только своих врагов ,а Сталин, больше своих
чем врагов! Сейчас в путинской России, идёт реабилитация Сталина и обращать внимание на публикации не
стоит !
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Это также и воровской закон - "уйти в отрицалово". Есть мнение что банде которая захватила власть в Pоссии он таки ближе.
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Потому как это не асад, а сами х@ловские 3/14дарасы и бомбили...)))
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слепенькие, глуховатенькие, и придурковато - подлюченькие шельмы.
не забываем - с 2000 года там одно, как минимум,
поколение идитов уже выросло.
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"Сергей Лавров назвал жуликами так называемые «белые каски» которые занимаются инсценировками различных ситуаций, которыми спекулируют, и которые становятся иногда основанием для принятия важнейших политических решений лидерами стран обладающих мощнейшим наступательным потенциалом и вооружением."
http://ekogradmoscow.ru/novosti/sergej-lavrov-nazval-belye-kaski-zhulikami
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А американцы будут действовать.
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дайте старой кляче очки
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тесное сотрудничество СССр и Германии с 1923 года по 22 июня 1941 года,до конца не исследовано и закрыто в Архивах наглухо.Почему стоит гриф Совершенно Секретно.Хранить вечно ,не трудно догадаться...
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При этом умалчивают что сев.корейцы собираются произвести запуск ядреной бомбы в испытательных целях... А почему кацапы истерят ?
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А кацапам скажут что єто американцы разбомбили сев.корею и что надо готовиться к ядерной войне и жрать траву
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