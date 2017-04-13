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Все про:Лавров (1377) МИД РФ (963) расследование (2059) Россия (69901) Сирия (2355) химическое оружие (102)

 РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров

Россия не увидела "никаких подтверждений" того, что в Сирии использовались какие-либо отравляющие вещества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Он отметил, что в ходе переговоров увидел готовность США поддержать международное расследование событий в провинции Идлиб, где было использовано химическое оружие. "Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно", - сказал Лавров.

"Если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они не хотят установить истину", - добавил глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
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Без Сталина
,Гитлера не было бы !!!!! Начиная с 1928 года, сталинская Россия, начала тесное

сотрудничество Гитлером, как с близким по идеологии «существом»? В 1924 году

Гитлер, пишет свой «Майн Камф» , «Моя

борьба» ,а 1931 году его читает Сталин и получает истинное наслаждение от

прочитанного!!!!! Прообразом лагерей смети Гитлера стал сталинский ГУЛАГ !Не
даром Гитлер, говорил Муссолини ,Сталин истинный фашист ! Сталин ,всячески
помогает Гитлеру подниматься и считает его

своим союзником ! В это время начинается громадная торговля между двумя

«дружественными» странами ! Сотни эшелонов с хлебом ( в то время как у нас

люди, тысячами гибнут от голода ), с

стратегическим сырьём нефтью, вольфрамом ,молибденом ,алюминием ,медью, свинцом
и

другими материалами, без которых военные заказы не возможны ! К стати ,эшелоны

шли к Гитлеру до конца 1941 года !!!!!!! Эти двое нелюдей, поделили между собой

старушку Европу (пакт Молотова-Риббентропа, 1939 год )!!! В Бресте, в 1939 году
совместный парад Вермахта и Красной Армии!!!
1 сентября 1939 года

Гитлер напал на Польшу ,началась Вторая мировая война ! Гитлеровские самолеты
заправлялись советским топливом в Минске ! Согласно договорённости

между Сталиным и Гитлером половина Польши отходила Сталину ? Потери СССР в войне составили 30-35 миллионов
, на 1 немца приходилось 14 наших !!!!! Если бы не помощь союзников, то Красная
армия передохла от голода еще в 1942
году !!! Только в первые месяцы войны, в
плен было взято 4 миллион советских солдат и офицеров !!!! Сталин больший
негодяй чем Гитлер , Гитлер убивал только своих врагов ,а Сталин, больше своих
чем врагов! Сейчас в путинской России, идёт реабилитация Сталина и обращать внимание на публикации не
стоит !


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знаю один закон..никогда не признавайся жене,что ты ей изменяешь...даже если на бабе тебя она поймала-отрицай все..придумывай нелепые отмазки ...только не признавайся...у меня кум,идиот,признался...его развели -на "я все прощу"...ввыгребает до сих пор это -"я все прощу"...и похоже,кацапы тоже знают этот закон
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С любящей женой это может сработать. Чистая психология. Но не на суде и тем более не между государствами.
Это также и воровской закон - "уйти в отрицалово". Есть мнение что банде которая захватила власть в Pоссии он таки ближе.
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Кто бы сомневался...)))
Потому как это не асад, а сами х@ловские 3/14дарасы и бомбили...)))
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Ну да, россия хочет расследование, которое длится годами и будет все отрицать.
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Так они и своих солдат в Крыму не видели Путин: "В Крыму нет российских солдат. Это самооборона Крыма," и оружие свое на Донбассе В УПОР не видят и своих кадровых военных то же на нашей территории вплоть до ГЕНЕРАЛОВ.....
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хуйло отлично вскрыл всю политическую импотенцию Запада. ни санкций нормальных, ни оружия. все хотят дружить и договариваться бо уже не терпится торговать друг с другом как до 2014 г.
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что то мне подсказывает, что и не увидит.
слепенькие, глуховатенькие, и придурковато - подлюченькие шельмы.
не забываем - с 2000 года там одно, как минимум,
поколение идитов уже выросло.
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Как там кушать есть еще на Украине что ?
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Без кацапской оккупации в Украине голод не возможен в принципе!
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жители оккупированной части донецкой области жалуются на качество продуктов завозимых с территории россии ... дословно такое говно жрать невозможно
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Езжай в Саратовскую область,там жрут даже Сталагмиты,особенно на окраине города.Баран пля..
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За такой коммент даже и 11-80 тебе не заплатят, вообще не в тему статьи...
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Лошадь после первой химической атаки заявила

"Сергей Лавров назвал жуликами так называемые «белые каски» которые занимаются инсценировками различных ситуаций, которыми спекулируют, и которые становятся иногда основанием для принятия важнейших политических решений лидерами стран обладающих мощнейшим наступательным потенциалом и вооружением."
http://ekogradmoscow.ru/novosti/sergej-lavrov-nazval-belye-kaski-zhulikami
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Щоб йому повылазыло! Весь мир видел ужасные снимки детей,а воно нэ бачыло.
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Расследование будет идти.
А американцы будут действовать.
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в лесах Тамбовщины маршал Тухлачевский отравил химическим оружием около 100 000 рюсских.но следов нет до сих пор.Учись народец рюсский мочить в сортире рюсских...
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А что говорят что работы нет никакой на Украине это правда ? И на что там живут?
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А таких как ты то флумят,то файрят,а иногда просто ябут. США за это нам и платят и печенек отсыпают. А шо, приехать желаеш? Тока со справкой из кожвена, и задницу отмой пожалуйста. Ага?
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И за этот коммент даже и 11-80 тебе не заплатят, вообще не в тему статьи... Или ты в Ольгино бесплатно, практикант ишшо?
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"РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии"
дайте старой кляче очки
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в донецкой народной закрывают шахты и шахтеров просто выгоняют на улицу все чаще и чаще люди говорят будь проклята россия и путин кацапы идите на х.й
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недавно главный редактор Московского комсомольца Павел Гусев сказал такую вещь :
тесное сотрудничество СССр и Германии с 1923 года по 22 июня 1941 года,до конца не исследовано и закрыто в Архивах наглухо.Почему стоит гриф Совершенно Секретно.Хранить вечно ,не трудно догадаться...
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ой, помолчал бы лучше лавров, таким заявлением он же ещё более унижает все космические ватно-летательные воиска и всю рашку, то виходит звизданули сторьём по рюским воякам-трактористам и их дрзьям, а вяликие зажали хвости меж ног и не можэт ответить за не заслуженную оплеуху.
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да ещё, так ваньки по началу заявили, мол ударили простыми авиобомбами и попали в лаборатории бандитов, и от туда химгаз, потом млямнули, постановка это, как то не вяжетса это теперь.
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2% кацаПсинскай Ыканомики в мире, победят 20 % экономики США за год.Спорим на бутылку кефира? Хто смелый...
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По ходу Конь проржал,шо мол:Трампа,ввел в заблуждение Пентагон,дав ему ложную инфу.После которой Трамп,як последний лопух, влупил ракетами на сотни миллионнов налогоплательщиков,без согласия ООН и Конгресса.Короче Трамп лоханулся,а Конь дипломат
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Кацапня бъется в истерике что американцы хотят скинуть на сев.корею ядерную бомбу.
При этом умалчивают что сев.корейцы собираются произвести запуск ядреной бомбы в испытательных целях... А почему кацапы истерят ?
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Не пытайся в Мордоре искать логику.Мутят очередные многоходовочки.Короче ищут Минотавра,в лабиринте.Как найдут,получают пи.ды и успокаиваются на время.Потом знов починают шукати
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Наверное американцы собьют сев.корейскую бомбу и она грохнется на сев.корею .
А кацапам скажут что єто американцы разбомбили сев.корею и что надо готовиться к ядерной войне и жрать траву
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров
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