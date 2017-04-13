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Все про:вето (259) резолюция (158) Россия (69901) Сирия (2355) Совбез ООН (529)

 "Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко

С 2011 года Россия уже восьмой раз использует право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, комментируя блокирование Россией резолюции, в которой осуждается применение химического оружия в Сирии.

"Россия наложила вето на резолюцию, предложенную тремя странами - постоянными членами Совета безопасности ООН (США, Великобританией и Францией). Это был обновленный вариант документа, который эти три страны вносили 5 апреля, на следующий день после химической атаки в Сирии", - сказал он.

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По его информации, десять государств, в том числе Украина, поддержали обновленную резолюцию. Двое высказались против: Россия как постоянный член Совбеза, которая воспользовалась правом вето, а также Боливия. Три страны воздержались: Китай, Эфиопия и Казахстан.

"Собственно, это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году. Весь цивилизованный мир понимает, что скрывать такие тяжкие преступления недопустимо, но для России это кажется нормой", - отметил Николенко.

В то же время, по его словам, на нынешнем голосовании Россия была единственной из постоянных членов Совета Безопасности, которая воспользовалась правом вето. Ранее несколько раз его применял Китай, но сейчас в Пекине решили воздержаться, что является, по мнению дипломата, "очень показательным".

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Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.

12 апреля Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия.
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Заблеял конь)))
Так глядишь, когда-нибудь и человечьим голосом взмолится))
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Инперия говняных петухоф и фекальных сталагмитов на другое не способна.
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Какое право имеет агрессор и государственный международный террорист находится в ООН и еще что-то ветировать? У Запада и Америки двойные стандарты и непонятная позиция.Если они признают РФ агрессором то нужно выгнать ее из ООН и прекратить с ней все отношения до ее полного уничтожения.А дипломатические игры с "животным" как сказал Трамп и мягкие санкции ни к чему не приведут.В Сирии кстати повторилась химическая атака.Какая польза от американского удара? Ноль.
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Совбез ООН полностью мертвый. Порв все менять в ООН.
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Надо создать альтернативную организацию из ведущих стран; перетянуть туда прочие нормальные страны - а потом распустить ООН нахер, и всё.
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в следующии раз когда,
страна победивших самих себя идиотов, будет накладывать
в ооне вето - подставьте под кацнаклад лопаты.
они любят с лопат посербать....
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А кто-то чего-то другого ждал от этих 3/14дарасов?
Зря...
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Тревожит, что пошли по Европе разговоры (последний - Олланд сказал сегодня), мол признать аннексию Крыма недопустимо с точки зрения международного права, но и просто давить на русских в целях возврата его Украине - бесперспективно, ибо пойдёт вразрез с волей местного населения Крыма и будет противоречить праву народов на самоопределение (!?). Поэтом судьбу Крыма надо решать на международной конференции. + Россия не может полностью ликвидировать своё присутствие в Крыму, исходя из политических реалий.

Это то, чего хотят и русские - найти процедуру, как легализовать захват территории. Согласие Украины на международную конференцию будет а-приори согласием с её будущим решением. А там уже большинством, как говорится, голосов придумают какую-то хрень или про независимость, или про двойное управление (а по факту русское), или какую-то аренду, как с Гонконгом в своё время. А время и изменение русскими демографического состава полуострова сделают своё дело . . .

Это большая дипломатическая опасность, которой хотелось бы избежать. Это типа грабитель ограбил прохожего, а менты рядом предлагают устроить круглый стол на тему как бы не возвращать отжатый кошелёк и учесть законные интересы грабителя, а также помирить его с потерпевшим, который должен согласиться с новой реальностью.

А вот хер вам - вернёте всё, суки, до последнего сантиментра. И ещё рассчитаетесь пару областями приграничными типа Белгорода и Ростова. Уроды.
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Райхард,ты на каво каво батон батон крокрошишь?йоб вашу калчака мать!шо за перепуганая истеричка визжит в эпи-конвульсиях,@#ев дипломат"Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко - Цензор.НЕТ 1084ii
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко
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