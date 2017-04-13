 "Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, комментируя блокирование Россией резолюции, в которой осуждается применение химического оружия в Сирии.
"Россия наложила вето на резолюцию, предложенную тремя странами - постоянными членами Совета безопасности ООН (США, Великобританией и Францией). Это был обновленный вариант документа, который эти три страны вносили 5 апреля, на следующий день после химической атаки в Сирии", - сказал он.
По его информации, десять государств, в том числе Украина, поддержали обновленную резолюцию. Двое высказались против: Россия как постоянный член Совбеза, которая воспользовалась правом вето, а также Боливия. Три страны воздержались: Китай, Эфиопия и Казахстан.
"Собственно, это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году. Весь цивилизованный мир понимает, что скрывать такие тяжкие преступления недопустимо, но для России это кажется нормой", - отметил Николенко.
В то же время, по его словам, на нынешнем голосовании Россия была единственной из постоянных членов Совета Безопасности, которая воспользовалась правом вето. Ранее несколько раз его применял Китай, но сейчас в Пекине решили воздержаться, что является, по мнению дипломата, "очень показательным".
Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
12 апреля Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия.
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Так глядишь, когда-нибудь и человечьим голосом взмолится))
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страна победивших самих себя идиотов, будет накладывать
в ооне вето - подставьте под кацнаклад лопаты.
они любят с лопат посербать....
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Зря...
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Это то, чего хотят и русские - найти процедуру, как легализовать захват территории. Согласие Украины на международную конференцию будет а-приори согласием с её будущим решением. А там уже большинством, как говорится, голосов придумают какую-то хрень или про независимость, или про двойное управление (а по факту русское), или какую-то аренду, как с Гонконгом в своё время. А время и изменение русскими демографического состава полуострова сделают своё дело . . .
Это большая дипломатическая опасность, которой хотелось бы избежать. Это типа грабитель ограбил прохожего, а менты рядом предлагают устроить круглый стол на тему как бы не возвращать отжатый кошелёк и учесть законные интересы грабителя, а также помирить его с потерпевшим, который должен согласиться с новой реальностью.
А вот хер вам - вернёте всё, суки, до последнего сантиментра. И ещё рассчитаетесь пару областями приграничными типа Белгорода и Ростова. Уроды.
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После ликвидации постпреда России в ООН Виталия Чуркина Путин подобрал ему замену - настоящего русского "дипломата" с замашками гопинка
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