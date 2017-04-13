 После удара США по Сирии позиции Путина ослабли, и это нужно использовать, - Олланд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Le Monde.
"В течение многих месяцев он (Путин. - ред.) думал, что у него полностью развязаны руки. У него было соглашение с Турцией и альянс с Ираном, а режим Асада отвоевывал новые позиции на поле боя. … Он был Deus ex machina во всей этой ситуации, но теперь он больше им не является", - сказал Олланд.
По его словам, мало того что Москва не стала останавливать американские ракеты, бомбившие позиции Асада, так еще и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не занял в этой ситуации сторону Путина. К тому же, в Иране, по информации главы государства, "разгар предвыборной кампании".
"Так что сейчас открылось "окно возможностей", которое необходимо использовать", - подчеркнул он. Президент Франции считает этот момент благоприятным для того, чтобы переломить ситуацию в Сирии, усадив "всех участников конфликта за стол переговоров".
Олланд считает, что сейчас переговоры могут быть продуктивными. По его словам, французская позиция, которая все эти 6 лет оставалась неизменной ("Асад должен уйти"), наконец, имеет шанс быть услышанной.
Французский президент не настаивает на немедленном уходе Асада, но убежден, что он должен уйти сразу же после завершения политических переговоров о будущем Сирии.
Напомним, рано утром 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с борта кораблей ВМС, базирующихся в Средиземном море, по военному аэродрому "Шайрат" в центральной Сирии, с которого, как утверждают США, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
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Идиот...
Если уж использовать это окно возможностей по Сирии, то для того, что роисянскую группировку вышвырнуть или уничтожить.
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