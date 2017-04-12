 Лавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Мы не делаем ставку на какую-то персону - ни на президента Асада, ни на кого-то другого", - сказал он. По его словам, все сирийцы "должны, как это и записано в резолюции Совета Безопасности ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог", - подчеркнул глава МИД РФ.
При этом, по его мнению, международная коалиция во главе с США не боролась "эффективно, активно, настойчиво" с террористическими группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра", пока в Сирии не появились Воздушно-космические силы РФ. "Даже после этого американская коалиция при президенте Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГ. "Джебхат ан-Нусру" всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что "Нусру" до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать "план Б" и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой", - сказал Лавров.
1271 32
Материалы по теме: Война в Сирии
При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин(165)
Отношения с Россией не выйдут из-под контроля из-за Сирии, - Мэттис(17)
Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было(266)
Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли(59)
Труни Путіна й Асада винесуть із театру історії одну за одною – письменник(0)
Спецслужбы США подозревают, что Россия умышленно распространяла дезинформацию о химической атаке в Сирии, - The New York Times(90)
Поддерживая Асада в Сирии, Россия находится "на неправильной стороне истории", - Белый дом(46)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Лошадь, ты че, овса пережрала?
Ответить
Ответить
Вот возьмет Асадушка да и расскажет сгоряча, что ему Роися химоружие привезла. Вот облом-то будет...
Ответить
Ответить
Например, потом в США всплывет посмертное признание Асада про то, что Роися завозила ОМП, и она же бомбила.
И ведь Трампу тогда будет пофигу скулеж из Кремля в стиле "это все ниправда".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кассетные бомбы тоже известны с начала 20-го века. А ракеты известны еще с древнего Китая. Но это не значит, что они остались такими же, как были во времена мамонтов и дедовоевалов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить