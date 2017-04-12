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 Лавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"

Целью действий России в Сирии не является поддержка президента страны Башара Асада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы не делаем ставку на какую-то персону - ни на президента Асада, ни на кого-то другого", - сказал он. По его словам, все сирийцы "должны, как это и записано в резолюции Совета Безопасности ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог", - подчеркнул глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

При этом, по его мнению, международная коалиция во главе с США не боролась "эффективно, активно, настойчиво" с террористическими группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра", пока в Сирии не появились Воздушно-космические силы РФ. "Даже после этого американская коалиция при президенте Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГ. "Джебхат ан-Нусру" всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что "Нусру" до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать "план Б" и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой", - сказал Лавров.
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понятно... им главное чтоб была полная дупа лайна....
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"Мы не делаем ставку на какую-то персону - ни на президента Асада, ни на кого-то другого", - сказал он. По его словам, все сирийцы "должны, как это и записано в резолюции Совета Безопасности ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог", - врет, сивый мерин. Ведь россии никто не должен, ну разве сам Асад, которого по этой причине россия поддерживает.
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а диалог должен быть до применения хим. оружия, после или во время?
Лошадь, ты че, овса пережрала?
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А вот сейчас Асаду обидно было. :D

Вот возьмет Асадушка да и расскажет сгоряча, что ему Роися химоружие привезла. Вот облом-то будет...
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Облома не случится. Полония на всех хватит, вплоть до сердешной недостаточности
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А это смотря, какие ставки сделаны.
Например, потом в США всплывет посмертное признание Асада про то, что Роися завозила ОМП, и она же бомбила.
И ведь Трампу тогда будет пофигу скулеж из Кремля в стиле "это все ниправда".
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химоружие асаду привез совок..об этом известно...хуйло просто гарантировало-асад химоружие уничтожил...и вот тут хуйло и прокололся...гарант хренов...
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Не факт. Роися могла и че новенького подкинуть. Они ж там на мирняке свое вооружение испытывают.
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Ты думаешь, что зарин с 1938 года именно в первоначальном составе производится?

Кассетные бомбы тоже известны с начала 20-го века. А ракеты известны еще с древнего Китая. Но это не значит, что они остались такими же, как были во времена мамонтов и дедовоевалов.
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Ваша ставка известна всему миру - это мусорник с башнями по имени кремль. А резидент в этой вашей ставке - ваше не мытое хуйло
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Прочитав эту статью, возникает вообще чувство, что у Калантарова шизофрения. Ведь он раздвоился и с одной стороны говорит, что не за Асада. А вот с другой стороны подозревает, что Асада свергнут. Похоже, что Калантаров Асада уже слил. Предавать таким не впервой.
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Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого. Просто тренируемся бомбить мирное население.
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рискует лавруша, а что если асад предложит сделку - полная информация в обмен на жизнь, или он информирован, что асад уже полностью под контролём рассеиских.
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Сирия -- транзитная страна поставок дешёвого газа в Европу со всего Ближнего Востока
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есть мнение, что через 10 лет, газ будут покупать только отсталые страны...
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Скорее всего, что потребление газа упадет, но газ будет еще нужен.
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Газ ещё очень долго будет сырьем для химической промышленности.
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Отсталые страны сжигают газ -- Украина . а для развитых стран газ -- сырьё для химии
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Во! Лавруша как заговорил, однако... Похоже скромный удар Томагавками и последующие "объяснения" Тиллерсона привели кассавов в сознание. Им указали их истинное место у параши. Посмотрим, надолго ли...
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От Асада уже Россия отреклась. Следующая Хизболла. Принципиальная такая страна - друзей не продаёт за бабки, только после томагавков.
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В российских СМИ появилась очередная «печальная» история о «добром русском парне», который поехал исполнить свой «воинский долг» в далекую Сирию в качестве «добровольца», но «героически» погиб 12.02.2017 г. от снайперской пули «исламского террориста», который помешал ему «заработать денег на свадьбу».
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лавруха, глянь фильм Discovery, создай секту из своих родственников, и, валите на грань..
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Лавров не может создать секту из родственников, ведь сменил фамилию отца и не захотел учить свой язык.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"
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