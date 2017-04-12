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 Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО

Российско-террористические войска обстреляли позиции сил АТО в районе шахты "Бутовка" из минометов калибра 120 и 82 мм. В результате погиб военнослужащий одной из механизированных бригад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, с начала суток противник из минометов калибра 120 мм обстреливал украинские позиции возле населенных пунктов Гнутово и Водяное, шахты "Бутовка". Минометы калибра 82-миллиметров применялись возле населенных пунктов Водяное, шахта "Бутовка", Марьинка, Авдеевка.

С начала суток российско-оккупационные войска 52 раза нарушили режим тишины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных, - Порошенко

Напомним, за минувшие сутки (11 апреля) боевики совершили 45 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.
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Родным и близким соболезнования........
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хотел написать про петямирие,но не могу...земля тебе периною,воин...
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