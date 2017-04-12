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 КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" с дальностью полета от 250 до 450 км находится на стадии окончательной доводки ракеты.

Об этом на пресс-конференции в Днепре сообщил генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теперь на предприятии заняты разработкой и налаживанием семи проектов для потребностей украинской армии, среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" (дальность полета от 250 до 450 км), который находится на стадии окончательного завершения. Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования, две системы ПВО с радиусом надежного поражения цели до 150 км с перспективой 200-250 километров. Также занимаемся модернизацией ракетных систем залпового огня", - сказал Дегтярев.

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По его словам, испытание ракетного комплекса должно проводиться в Украине. Для испытательного полигона будут искать место.

Генеральный конструктор КБ "Южное" заметил, что, к сожалению, эти работы ведутся не по государственной программе, а за счет негосударственной помощи Украине.

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Молодцы, только вот бы ускорить этот процесс. Да и дальность довести в будущем хотя бы до 800-1000 км, вот тогда можно будет норм по кремлю лупить в случаи воспаления окончательного.
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А производить - будем тоже за негосудаственные деньги? На одну-две штучки денег хватит?
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Полігон для випробувань є. Випробовуйте на сепарах.
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Пердаки взорвались конкретно с выбросом пламени))))
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Этот рукожопый "Укроборонпром" что ни сделает, а оно не летает, не едет, не стреляет или взрывается в руках
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Генеральный конструктор КБ "Южное" заметил, что, к сожалению, эти работы ведутся не по государственной программе, а за счет негосударственной помощи Украине.Источник: http://censor.net.ua/n436119
***
Интересно, кто проспонсировал?
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Я без черных мыслей. Просто интересно, а какое расстояние до Москвы? И сам не знаю почему мне вдруг стало интересно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев
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