 КБ "Южное" завершает разработку для армии ракетного комплекса "Гром", - генеральный конструктор Дегтярев

Об этом на пресс-конференции в Днепре сообщил генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Теперь на предприятии заняты разработкой и налаживанием семи проектов для потребностей украинской армии, среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" (дальность полета от 250 до 450 км), который находится на стадии окончательного завершения. Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования, две системы ПВО с радиусом надежного поражения цели до 150 км с перспективой 200-250 километров. Также занимаемся модернизацией ракетных систем залпового огня", - сказал Дегтярев.
По его словам, испытание ракетного комплекса должно проводиться в Украине. Для испытательного полигона будут искать место.
Генеральный конструктор КБ "Южное" заметил, что, к сожалению, эти работы ведутся не по государственной программе, а за счет негосударственной помощи Украине.
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