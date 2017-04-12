EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  957  11
Материалы по теме:
Все про:Европа (1017) розыск (577) убежище (202) Евросоюз (11738) Онищенко Александр (458)

 "Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко

Одна из стран Европы предоставила политическое убежище народному депутату Украины Александру Онищенко, объявленному в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Еспресо.TV.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск беглого Онищенко, - Сытник

Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он говорит что европейская страна . а россия это азия .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и что за страна, как то голое заявление не убеждает,вот официальное заявление МИД тои страны ЕС другое дело, иначе о какой защите ЕС можно говорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати он это заявил после того как арестовали его мамашу кадырову .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно политбеженец ! Ты же с Порошенко и его гопниками одной партии , партии клептократов , просто Вы , как два пидераста , не поделили один сладкий хер , ввиде золотого батона эректора .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крысы бегут с тонущего корабля . Україна -- це " Титанік " --- Савченко . Народу необхідно міняти команду . яка веде корабель на айсберг
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти