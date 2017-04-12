 "Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Еспресо.TV.
"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", - сказал он.
Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
957 11
Материалы по теме: Дело против Онищенко
По запросу НАБУ мать Онищенко - Инесса Кадырова задержана в Испании, - Холодницкий (обновлено)(83)
Глава НАБУ Сытник не исключает возможности заочного осуждения нардепа Онищенко(11)
НАБУ проводит обыски в трех областных отделениях ГФС в рамках "газового дела" Онищенко, - пресс-служба бюро(9)
"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было", - Онищенко(94)
Кононенко встретился с Онищенко в Вене(0)
Фигурант "газового дела Онищенко" Свиченко не внес залог и скрылся, - "Наші гроші"(76)
Досудебное расследование в отношении девятерых подозреваемых по "газовому делу" завершено, - НАБУ(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить