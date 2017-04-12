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 Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон

Вопрос ослаблении санкций США против России из-за ее агрессии в Украине не поднимался, однако возможны новые санкций в случае подтверждения российского вмешательства в американские выборы.

Об этом глава Государственного департамента США заявил в среду, во время совместной с министром иностранных дел России пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не обсуждали вопрос относительно изменения статуса санкций, которые были введены против России в результате ее действий в Украине", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

Что же касается вмешательства РФ в президентские выборы в Америке и дополнительных санкций за это, Тиллерсон напомнил, что этот вопрос очень активно обсуждается в США, в том числе в Конгрессе: "Это серьезный вопрос, достаточно серьезный для того, чтобы ввести дополнительные санкции".

Напоминаем, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.

Также читайте: Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ
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Действуют согласно учебников секса - удовольствие продлевают...
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А учебник, паходу, по камасутре, я правильно понимаю ???
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"Пусть как можно бистрєє опустят Расію..." (с)
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Істінно глаголєт батюшко. ГАМІНЬ!
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Фсьо, кацапы, вам, паходу, уже песец, пора вам наряжацца матрёшками... Бггг
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Интересно, орден выдали еще Тиллерсону? Какие то мутные встречи проводятся и это весь ультиматум который он повез на россию?? Цирк)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон
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