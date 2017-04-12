 Вопрос вмешательства в президентские выборы в США достаточно серьезный, чтобы ввести дополнительные санкции, - Тиллерсон

Об этом глава Государственного департамента США заявил в среду, во время совместной с министром иностранных дел России пресс-конференции в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не обсуждали вопрос относительно изменения статуса санкций, которые были введены против России в результате ее действий в Украине", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.
Что же касается вмешательства РФ в президентские выборы в Америке и дополнительных санкций за это, Тиллерсон напомнил, что этот вопрос очень активно обсуждается в США, в том числе в Конгрессе: "Это серьезный вопрос, достаточно серьезный для того, чтобы ввести дополнительные санкции".
Напоминаем, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
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Істінно глаголєт батюшко. ГАМІНЬ!
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