 Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", документ набрал необходимые для принятия 10 голосов, однако Россия наложила на него вето.
Кроме РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.
Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
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- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию
- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ
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зайдите, прокоментируйте, будь ласка.
https://www.youtube.com/watch?v=ix8WFj5aOEo
"Что ты глаза отводишь?": кацапстина Сафронков ответил представителю Британии в ООН
впрочем , каково государство, таков и представитель. у азиопского Мордора другого представителя быть не может. нет сомнения, что эта рашистская срань со временем повторит судьбу Окочуркина.
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бісновата мордорська свиня
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"Математика : от Пифагора до Путина"
"Биология : от амебы до Путина"
"Астрономия : Путин и звезды"
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типа, химоружие - это нестрашно, или, докажите, что оно было, или его применили ополченцы против себя же?
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думаю в том же стиле, в котором использовали жопу вместо вентилятора, когда "обосновывали" вред от трибунала по "Боингу". думаю, та туфта абсолютно универсальна.
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На Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются
Как свидетельствуют данные торгов, майские фьючерсы на легкую нефть в Нью-Йорке упали на 0,9%. На Лондонской бирже.
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Пора бы уже на россию положить большой болт
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