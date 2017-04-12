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 За рубежом
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Все про:ООН (2036) проекты (65) резолюция (157) Россия (69894) Сирия (2350) Совбез ООН (528) химическое оружие (101) блокирование (175)

 Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", документ набрал необходимые для принятия 10 голосов, однако Россия наложила на него вето.

Кроме РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
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Держим кулаки за то чтобы это корыто утонуло
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Яким Хуйло демонстративно підтерлось ... ))
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Мілошевич також підтерався... А ти от постійно непідтертий, але всім на твій сморід якось пофіг.
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Хуйло велело чуркозаменителю накласть кучу в ООН
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- Ты че бля епта, совсем попутал, ты чмырь, ебать
- Спасибо представителю России за выступление, а теперь перейдем к голосованию

- Фарту масти ауе! Я тут чё сказать хочу...
- А вы точно представитель России в ООН?
- Да, бля!
- Но вы...
- ВСЕХ ПОРЕЖУ СУКИ ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ
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НУ СКОЛЬКО МОЖНО ЗАИГРЫВАТЬ И ГОВОРИТЬ О ТОЛЕРАНТНОСТИ С куйлом? Сколько?????? Дайте ответ кто знает. Прошу наших создателей вмешаться в дела земные и наказать куйло по всей строгости Вселенских законов. Я не фанатик, но все же)
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Тепер зрозуміли чому Офшоренко не вводить ВС і не розриває дипломатичні зв'язки з кацапстаном ?!
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панове, Вы только посмотрите и послушайте на этого, с позволения сказать, представителя государства. не представитель государства, а реальный орк, гопота.
зайдите, прокоментируйте, будь ласка.



https://www.youtube.com/watch?v=ix8WFj5aOEo


"Что ты глаза отводишь?": кацапстина Сафронков ответил представителю Британии в ООН
впрочем , каково государство, таков и представитель. у азиопского Мордора другого представителя быть не может. нет сомнения, что эта рашистская срань со временем повторит судьбу Окочуркина.﻿

Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии - Цензор.НЕТ 3031
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Только внизу про этого квадрата запостила, теперь фамилию знаю)...
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так, в Орді чуркіни ніколи не закінчуються

бісновата мордорська свиня
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А что такого оскорбительного (типа на уровне сленга) сказал постпред Британии на что постоянно ссылается российский постпред?
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Китай какой-то сильно хитрый или мудрый или сильный и спокойный?
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у них другая система ценностей. небесное спокойствие - это не средство, а цель. хотя одновременно является и мощнейшим средством решения многих проблем.
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они будут сидеть на берегу реки и ждать когда мимо них поплывут трупы врагов
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Они тоже догадываются почему кацапы в воде не тонут!
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убейтесь после этого об стену в своем импотентном ООН! сборище придурков!
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На очереди книжки
"Математика : от Пифагора до Путина"
"Биология : от амебы до Путина"
"Астрономия : Путин и звезды"
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Так званий період історії "От Адама до Хуйла" слід розуміти - "От начала до конца паРаши".
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ООН превратилась в клоунов, как Лига Наций перед второй мировой.
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Там ещё появился один руцкй керзак, покруче чурки, кажется их зам посла при ООН: оно наехало на представителя Великобритании: смотри мне в глаза, ты!; ты боишься что мы с Амарикой дружить будем!, не смей аскарблять расеиньку! - трэш был, дичайший ...
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Они так и не поняли, что резолюция - это не так больно, как томагавки.
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интересно, под каким предлогом ветировали? ума не приложу, что можно было сказать...
типа, химоружие - это нестрашно, или, докажите, что оно было, или его применили ополченцы против себя же?
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а какая, собссно, разница, чего они брехали?
думаю в том же стиле, в котором использовали жопу вместо вентилятора, когда "обосновывали" вред от трибунала по "Боингу". думаю, та туфта абсолютно универсальна.
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Как вариант, химическое оружие применила: ЕВРОПА/США/УКРАИНА.
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и поэтому они заветировали возможность осудить эти преступные страны? нестыковочка...
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Ну так это же россия. Странно если бы в их действии была "стыковка" и логика.
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позиция Китая мощная...Китай воздержался...ну как всегда....красавцы...всем друзья,и при этом всех имеют...
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А между тем:

На Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются
Как свидетельствуют данные торгов, майские фьючерсы на легкую нефть в Нью-Йорке упали на 0,9%. На Лондонской бирже.
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Конец света, падать ниже -не куда.ООН - сборище импотентов, отдавших планету на растерзание убийцам.
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А Кирил Гундяев что говорит? Он тоже воздержался?
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так ему и очередное воинское звание потом задержат...
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Ой, какая "неожиданность"........😱😱😱
Пора бы уже на россию положить большой болт
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