EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 За рубежом
  11651  120
Материалы по теме:
Все про:вето (259) ООН (2036) проекты (65) резолюция (158) Россия (69904) Сирия (2357) Совбез ООН (530) химическое оружие (104) блокирование (175)

 РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала принятие резолюции по Сирии, в которой осуждается использование химического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", документ набрал необходимые для принятия 10 голосов, однако Россия наложила на него вето.

Кроме РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис

Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Любое толковое мероприятие, или хотя бы мало-мальски хорошая идея, превращается в "Цирк Х@йлошапито", если в этом участвует 3/14дерация!
Вы ещё не привыкли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то, цим вето кацапи натякають на те, що застосування хімічної зброї до мирних громадян будь якої країни це так правильно, тобто є для них прийнятним?? Чи кацапи НЕ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ та НЕ засуджують застосування хімічної зброї тільки до сірійського народу?
А як же скрепи? "сракальна" дружба з сірійським народом?
Нелюди чортові.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Собственно, это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году. Весь цивилизованный мир понимает, что скрывать такие тяжкие преступления недопустимо, но для России это кажется нормой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё правильно, только россия-с маленькой буквы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всему свое время.Придет время,когда кацапы будут просить сказать "ДА",а мир скажет нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чуркин сдох, но дело его живет!
срали и будут срать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т.з. "об"єднані нації" з їх сраним "радбезом" - то пустопорожній гадюшник, нах нікому не потрібний. Сильні цього світу роблять все, що їм заманеться для забезбечення своїх інтересів, цілей і амбіцій (в т.ч. і патологічних) за рахунок інших, вт.ч. і таких як ми. Тому наша надія, наш ЄДИНИЙ СОЮЗНИК - то НАША НАЦІЯ І ЇЇ ОЗБРОЄНА СИЛА (АРМІЯ). Не москаль, не лях, не америкос, не гомік олланд, не тупа корова анджела чи пустопорожня балабонка могеріні, не, не, не.... Не шукати, до кого би схилити "бідну голівоньку", як це робили хмельницькі-грушевські-петлюри-ющенки-януковичі... та й порошенкиЮ, не хапати кредити в борг нашим дітям і онукам. А КУВАТИ ВЛАСНУ АРМІЮ, ВИХОВУВАТИ СВОЇХ ГРОМАДЯН І ВОЇНІВ, РОЗВИВАТИ ПОТЕНЦІАЛ ВЛАСНОЇ НАЦІЇ І ПРАЦЮВАТИ, ПРАЦЮВАТИ. І злодіїв вішати. І тих, хто (типа) "бореться" з корупцією, а насправді "в долі" з крадіями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия соучасница травить народ Сирии и как может бить согласия. Мало пещали в метро, от бомбиста неучит их стражданние. Кати мировие кацапи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прекрасно. Представьте убийцу который блокирует рассмотрение своих убийств и с этим соглашаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно подумать,что кто то сомневался.Достойные продолжатели дела чурки.Ублюдки,короче...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только анти)(уйловская коалиция спасет мир )(уйло он е№анутый , тоже самое может произойти и в Украине Например снабдит лугандонцев грязными бомбами в Параше дохрена отходов и кстати из Украины тоже вообщем шахтеры с трактористами подсуетяться Нужен привентивный удар ,а не ждать когда это случиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китай осторожными шагами отдаляется от Хуйла.
Раньше всегда поддерживали, а последние 2 раза воздерживаются.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти