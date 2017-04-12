 РФ заблокировала резолюцию Совбеза ООН, осуждающую применение химоружия в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", документ набрал необходимые для принятия 10 голосов, однако Россия наложила на него вето.
Кроме РФ, против принятия проекта резолюции выступила Боливия. Китай при голосовании воздержался.
Напомним, первая химическая атака была осуществлена в сирийской провинции Идлиб 4 апреля. Погибли десятки местных жителей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Вторая атака была зафиксирована 12 апреля в городе Карфзита на севере страны.
11651 120
Материалы по теме: Война в Сирии
Для Путина наступил момент выбора: либо РФ продолжает поддержку Асада, либо выступает вместе с международным сообществом, - Трюдо(60)
РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров(59)
"Это уже восьмое вето России по Сирии с момента начала войны в этой стране в 2011 году", - представитель Украины в Совбезе ООН Николенко(20)
Лавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"(61)
Як ставитися до країн, які не проголосували проти резолюції ООН щодо прав людини в Криму?(0)
При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин(166)
Трамп о ситуации в Сирии: Если бы Путин не поддержал "это животное", проблемы сейчас бы не было(275)
Ответить
Вы ещё не привыкли?
Ответить
Ответить
А як же скрепи? "сракальна" дружба з сірійським народом?
Нелюди чортові.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
срали и будут срать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Раньше всегда поддерживали, а последние 2 раза воздерживаются.
Ответить
Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.
Ответить