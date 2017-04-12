 Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"

Об этом на пресс-конференции в Днипре по поводу Всемирного дня космонавтики заявил генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы в процессе отладки ракеты "Циклон-4М", на которой полностью выполнено импортозамещение российских комплектующих нашими, американскими и канадскими. Ракетой заинтересовалась Канада, которая запускает собственную космическую программу. В течение ближайших четырех лет под канадскую программу начнем поставлять туда ракеты-носители нового поколения", - сказал Дегтярев.
Относительно других проектов он сообщил, что сейчас, после аварии с американской ракетой-носителем "Антарес", которая комплектовалась российскими двигателями, КБ, по заданию американцев, разработало для этой ракеты собственные двигатели. Переустановка их на ракету прошла профессионально и в дальнейшем имеет перспективы, отметил Дегтярев.
Сейчас КБ поставляет двигатели для ракеты "Вега" - носителя для европейской космической программы "Горизонт-2020". Уже состоялось пять успешных пусков. Также, как отметил генеральный конструктор, есть перспективы возрождения международного проекта "Морской старт".
"В 2014 году были попытки его закрыть. Мы попросили отдать все оборудование нам с условием, что КБ найдет компанию, которая купит и продолжит эксплуатировать эту программу. На данный момент есть заинтересованность трех американских корпораций в покупке проекта и оборудования, включая такой гигант аэрокосмической отрасли, как Boeing", - сказал Дегтярев.
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Молодцы!!
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Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом. С этим праздником связано много традиций и поверий...
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(кстати с подобными времянками правительство РФ в последние годы стало активно бороться. Картина типичная)
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