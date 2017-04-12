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 Политика Украины, Технологии
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 Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М"

КБ "Южное" не использует российские комплектующие для изготовления ракеты-носителя "Циклон-4М".

Об этом на пресс-конференции в Днипре по поводу Всемирного дня космонавтики заявил генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы в процессе отладки ракеты "Циклон-4М", на которой полностью выполнено импортозамещение российских комплектующих нашими, американскими и канадскими. Ракетой заинтересовалась Канада, которая запускает собственную космическую программу. В течение ближайших четырех лет под канадскую программу начнем поставлять туда ракеты-носители нового поколения", - сказал Дегтярев.

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Относительно других проектов он сообщил, что сейчас, после аварии с американской ракетой-носителем "Антарес", которая комплектовалась российскими двигателями, КБ, по заданию американцев, разработало для этой ракеты собственные двигатели. Переустановка их на ракету прошла профессионально и в дальнейшем имеет перспективы, отметил Дегтярев.

Сейчас КБ поставляет двигатели для ракеты "Вега" - носителя для европейской космической программы "Горизонт-2020". Уже состоялось пять успешных пусков. Также, как отметил генеральный конструктор, есть перспективы возрождения международного проекта "Морской старт".

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"В 2014 году были попытки его закрыть. Мы попросили отдать все оборудование нам с условием, что КБ найдет компанию, которая купит и продолжит эксплуатировать эту программу. На данный момент есть заинтересованность трех американских корпораций в покупке проекта и оборудования, включая такой гигант аэрокосмической отрасли, как Boeing", - сказал Дегтярев.

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Я извиняюсь, но это ж дело!! Можем когда хотим!

Молодцы!!
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А я сегодня убрал везде... Не считается? PS Завтра мусор забирают!
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А кацапы заменили украинские ракетоносители
Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М" - Цензор.НЕТ 9919
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ну хохлы - фошизды, скоро вы балтииских фошиздов переплюните.
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Золотые руки у наших ребят! Надо только поддерживать их и давать условия для работы.
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там президентка Дилма Руфус,которую сейчас судят после импичмента, коррупционерка и кацапская марионетка, мутившая с Хуйлом т.н. БРИКС, саботировала программу полностью...
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Посмотри, когда Дилма Руфус стала президентом, и когда началась реализация проекта по «Циклону-4» Я посмотрел, начало 2003 год, первый полет 2006 год, Дилма Руфус 2011.
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не забываем, что КБЮ очень хотели уничтожить и обобрать представители бандитских кругов из антиНародного Хронта при премьерстве Яценюка, еле отбились...
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Отцом советской космонавтики является "судимый персонаж". По статье 58.11 Активные действия против рабочего класса и революционного движения
Украина полностью заместила российские комплектующие при изготовлении ракеты-носителя "Циклон-4М" - Цензор.НЕТ 11
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Просто так дешевле выходит...нафига как американцы платить миллионы долларов, когда можно отправить на пару месяцев в лагерь к уркам, а потом перевести в закрытое КБ с более менее нормальной жратвой и нормальным коллективом...И страх попасть в лагерь даст такой стимул к работе, что и миллионы не дадут
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от шо бэндэровцы творят!!! Стоили им только положить большой и толстый на Россию.
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А кто-то вообще знает сколько всего было произведено таких ракет?
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Вам же сказали - ракета "в процессе отладки". Зачем портить праздник лишними вопросами?
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Просто я знаю, что это детище Кучмы, которое так и не родилось. Мне было интересно было знают-ли другие.
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Вообще интервью оставило странное впечатление. Дегтярёв похоже перепутал 12 апреля с 1-м.
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С кацапами давно надо было все связи обрубить уже бы в космос летали.
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Ты что, не помнишь, что первым космонавтом у нас был Ченовецкий?
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Єто та ракета. которую 14 лет отлаживают и никак запустить не могут?
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Не остроумно.

(кстати с подобными времянками правительство РФ в последние годы стало активно бороться. Картина типичная)
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