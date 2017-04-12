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 Без прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Говоря о Минских соглашениях, секретарь Госдепартамента сказал: "Мы рассматриваем важность соглашения".

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"Россия может добиться прогресса в выполнении Минских соглашений путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.

"Пока не будет прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - подчеркнул Тиллерсон.

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После возврата Крыма. И выплат репараций.
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К сожалению, наоборот. Нечего Барыге было в Минске сопли жевать и водку жрать и соплями закусывать.
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Вата на те й вата, бо в голові саме вона... точніше те, що в неї залив кисіль та соловей
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А что тебя обнадежило в этой поездке.По ходу,Украина никому не нужна,кроме нас самих.
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Похоже, Х¥йлу очень жесткие условия поставили...
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Прогресс для Украины - это новые Томагавки в спину Путину.
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пока бандиты в кремле о прогрессе можно забыть.Так что решение этого уравнения начинается с усыпления бандитов
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Так наш дєбил Пєтя старается! Украине он рассказывает разные штуки про танки, Турчинов запускает ракеты (правда не туда), а сам опять и опять в гавно...
Представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля в 10:00 мск. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБез прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве
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