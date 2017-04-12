 Без прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и РФ, - Тиллерсон в Москве

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Говоря о Минских соглашениях, секретарь Госдепартамента сказал: "Мы рассматриваем важность соглашения".
"Россия может добиться прогресса в выполнении Минских соглашений путем деэскалации насилия и принять меры для отвода вооруженных сил сепаратистов и тяжелого вооружения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнить свою роль", - заявил Тиллерсон.
"Пока не будет прогресса по Минским соглашениям, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - подчеркнул Тиллерсон.
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типа, мы еще и виноваты ?
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Представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступит в силу 13 апреля в 10:00 мск. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.
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