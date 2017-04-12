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Все про:Лавров (1375) переговоры (3260) Путин (23618) Россия (69890) США (12345) Тиллерсон (54)

 Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ

Отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении.

Об этом заявил госсекретарь США Тиллерсон по итогам переговоров в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке", - сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил: "Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиллерсон перед визитом в Москву провел телефонные консультации с Порошенко: "Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по Украине и Сирии"

"Мы должны остановить деградацию наших отношений, должны восстановить доверие для того, чтобы решить вопросы, которые являются важными для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", - сказал он по итогам переговоров в Москве.

"Мы также договорились, что должны работать линии связи между старшими руководителями как на дипломатическом, так и на военном уровне", - отметил госсекретарь США.

Читайте: Путин: Союзники США по НАТО кивают, как китайские болванчики
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Да, что то рекс сдал. А ведь с Вовой он не собирался встречаться. Ну, что ж посмотрим на результаты.
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а по-моему, путлер сдал: встретился с Тиллерсоном после того, как тот публично сказал "фе" такой встрече и озвучил ультиматум
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Нет, Встреча была отменена самим Рексом, вернее, она исчезла из программы визита.
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Да не парьтесь ты так...
ну о чем с Хуйлом могли договориться?
Что в награду за газовую атаку - ему сдадут Украину?
Да Трампу на следующий день импичмент объявят...
скажут отрабатывает козломордым выборы...
Просто Хуйлу довели ультиматум,
и оно в какойто части его приняло,
а в какой то решило самолично поторговаться...


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Я констатирую всего лишь факт. Я смотрел пресс конференцию. И там было понятно, что "жесткие " заявления это одно , а переговоры это другое, и явно не с позиции силы.
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Ну и что? Они шо как Жирик должны
- стаканами друг в дружку кидаться?
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Зачем стаканами. Но и "жестких" заявлений я тоже не услышал.
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В сторону руководства РФ и их действий в Сирии. Про Украину, там вообще речь не шла.
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Он же не ради заявлений в МоскваБад ехал...
американцы очень прагматичный народ,
они еще до поездки знали что Хуйло прогнется...
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что нет? Тиллерсон крутил носом по поводу этой встречи, а путлер оказался негордым
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Во всяком случае, Рекс не выглядел как победитель.
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хамство и напыщеность оставьте расейским деятелям, это их визитная карточка
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Я бы не сказал, что унылая Лошадь хамила. А вообще она довольной выглядела.
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Не совсем так. Как раз Тилерсон собирался встретица с Хуйлом лично. Но после Того как Трамп ебанул Томагавками именно Хуйло обиделось и отменило встречу. Ещё новость была что из графика Хуйла исчезла встреча с Тилерсоном. если Хуйло передумал то это как раз говорит о слабости Хуйла. Ему всё таки приходица общаца по сути идти на компромис. Гордд послать нах не получилось. А вообще эти слова не более чем дипломатическая вежливость. ЧТо там на самом деле никто не знает.
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Внимательно читайте новости. Госдеп НЕ СОГЛАСОВАЛ встречу Рекса с Вовой.
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Ну ясно ведь Вовочка обиделась губки надула) Изначально встреча планировалась. И вобще то что Хуйло встречаеца и ведёт переговоры с третьими лицами государства это уже унизительно. Трамп же не ведёт личные встречи с Лавровым. Как бы показывает уровень козломордых.
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Тем не менее встреча состоялась. И "жестких" заявлений не было сделано.
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Чмошного кацапоидного подхуйлошника видно сразу, по вывернутым наружу мехом мозгами.
RBC.RU, довольно свеженькая цитата, вонючая и тёплая - вот потрогай:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
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Для особо умных была пресс конференция Рекса, И он сам заявил, что встречался с Вовой и вел переговоры 2 часа. А встречу с Вовой отменил сам Рекс, Так, что панове учите матчасть , а потом гавкайте.
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Все эти хаотичные дипломатические телодвижения оставляют одно-единственное впечатление: в Москве банально растерялись. За много лет привыкнув к пустопорожней болтовне о "диалоге", "всестороннем изучении проблем" и "поиске компромиссных решений", весьма привычной для администрации времен Обамы, простое и прямое предложение новой вашингтонской администрации здесь просто не смогли переварить. Поэтому и мечутся, бедолаги, пытаясь уйти на все четыре стороны сразу.
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Посмотрев не пресс конференцию я бы так не сказал.
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конечно не могут, но если сдадите Украину, понадобится Белоруссия, потом Прибалтика. Отчегож не пользоваться угрозой ядерной дубинки, если она работает? И вообще всех тиранов надо предупредить, что после первого ядерного удара с их стороны - им и их столице капут. От одного яд. удара Земля может оправиться, от двух уже врядли.
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Про Украину было сказано мало. Про Минск и все.
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Савелий Крамаров: "Почему в России (и в СНГ) день победы главный праздник? По моим наблюдениям американец, будучи поставлен в условия жесткого конфликта, спровоцированного НЕ им, до последнего старается договориться, найти компромисс и улыбаться до последнего. И если ему это удается - он чувствует, что он молодец и испытывает глубокое удовлетворение. Бывшие наши люди, даже спровоцировав конфликт САМИ, пытаются ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ уничтожить оппонента. И если им это удается что чувствуют? Правильно: глубокое удовлетворение. А предложения компромисса их как-то даже оскорбляют."
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в эпоху криптовалют смысл слова "страна" означает "надзиратель за скотом". Мне такое нах не нада - играйте в свои говноигры сами..
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К сожалению, пока видится, что итоги печальны. ху№ло будет продолжать безнаказанно сеять террор.
Рано тут хвалили Трампа....
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да его вообще не за что хвалить. под прессом республиканцев сделал. вот и все.
но людишкам это не понят, какой визг подняли про "тамагавки трампа".
у них что? мышление на уровне рыбок? одни рефлексы?
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Ядерная держава одна - это США, а росия - это ядерная псевдо-империя.
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Да хоть ядерная чебурашка. Здесь прилагательное главнее существительного.
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Не скажите, ядерная чебурашка может только подпрыгивать на месте и хлопать ядерными ушами, радиактивный пепел будет ей под ноги только сыпаться.
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МинПанд‏ @crimeapanda 3 ч3 часа назад

Еще

Рекс за 5 часов, видимо, столько аргументов рассказал, что его решили все-таки отвести к хуйлу, потому что пересказывать ему они ссут.
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он кацапам сильно льстит!
хотя насрать могут даже у себя и этого тоже достаточно.
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заметте как прошли переговоры по мнению пуйла и лошади-"очень продуктивно" без всяких обвинений сша в подставе и так далее
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короче...без дипломатических реверансов,слил хуйло Асада...цензор инфу удивительно подает...а грустная лошадь заявил-в Сирии хуйло НЕ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ к персоналиям...ну все понятно...
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все нормально,пуйлу протянули палку что бы вытащить его тушку из сирийского гамна путем сдачи асада,а тема Украинского Крыма,Донбасса,вмешательства в избирательный процесс,нарушение договора о размещении ракет среднего радиуса действия,сбитого боинга и санкций еще впереди....
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С каждой новостью о ней,
Приходящей из эфира,
Убеждаюсь все сильней,
Что Россия - жопа мира.
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Что это?метод кнута и пряника,добрый злой полицейский...?
Нужно россию как-то разоружить, иначе мир перестанет существовать,они там реально шизанутые...
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Слишком много чести-Рекс! Ядерная держава и ядерная свалка-так обстоит дело.
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да печально если ограничаться только компромисом по ассаду.а нас по борту
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Одному придётся не четвереньках встать😀😀😀😀кто долго на коленях был,тому привычнее 😀😀
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значит США придется прогнуться и отступить
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Как начались переговоры - с учетом, что х@йло заявило накануне , что встречаться с Рексом не будет, а потом:

втулился в комнату, где Рекс втолковывал Лошади, что он и его х@йло - казлы, и, обращаясь к Лошади, говорит: я где-то своё удостоверение прое#ал. Ты, казёл, не находил?
Лошадь х#як на пол - как Крамаров в фильма "Иван Васильевич меняет профессию" искал орден, проё#банный шведским послом.
А Тиллерсон тут возьми да и спроси: чекистское удостоверение прое#бал?
Да не, кричит х@йло, президентское! Из-за этого можно ещё раз Сирию бомбануть, согласен? Это ж явно игилы сработали. Они уже рядом.
Тиллерсон высморкался на лежащую на полу Лошадь, и сваливать собрался от казлов.
А х@йло как заверещит: канвоооооойййййй, перекрыть все выходы!
Так и начались переговоры.

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Треба рахувати інтереси України, що також повинна вважатися ядерною державою. Інакше не буде миру.
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якщо лохи самі здали свою ядерну зброю і добровільно перетворились в об'єкт політики із суб'єкту - пізно пити боржомі.
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Я, думаю вся проблема в том, что россия хочет быть единственной супердержавой и иметь мировое господство, поэтоу вторая ядерная держава будет казламордии всегда серпом по..горлу.Никакие разговоры с ядерной мартышкой из кремля не помогут , они прямопротивоположны всему, к чему стремиться казламордия.Кончать надо с кацапами, игры с людоедом -игры без правил, а США все ищет логику ,где ее отродясь не было.Слушайте Украину, господа великоразумные пендосы, мы с этими мутантами-кацапами почти пятьсот лет рядом живем, знаем их как никто -нет у них логики ,нет тормозов , ни совести ,ни ума.
Есть умные люди в США,высокие специалисты, можно найти инструменты чтоб покочить с Содомией,раз и...,если не навсегда , то очень надолго.
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вы не правы...россия хочет быть ВТОРОЙ супердержавой и поделить мир пополам с амерами...только вот амеры играют в долгую-поэтому они и супердержава...а россия проигрывает и отступает...вот Украина-яркий пример....Украина уже НИКОГДА не будет под влиянием кацапов...об этом мог кто то подумать еще лет 5 назад?...вот так и будут общипывать зоны влияния россии...и время тут значит мало...десятилетие? тьфу..это даже не секунда в истории...есть у амеров план и они его воплощают...не получилось сейчас-получится в следующий раз...вода камень точит...так амеры и действуют...
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Китай, что-то знает или о 150 тысячах солдат НОАК у границ КНДР
Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 3385

В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.
Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 9576
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А что там наблюдать. Трамп с Китаем всё решили, вероятно. Бах по Ыну, заходит Китай, наводит порядок и временно остаётся. А США остаются в Южной Корее. Постепенно две части Кореи объединятся, а США и Китай выйдут оттуда.
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Как не смотри, а Трамп непредсказуем!
Сегодня скажет, Вова, я тебя люблю - а завтра свифт отключит...
В этом весь Трамп! И это очень пугает Х¥йла...
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Вот вам и Трамп.....Реальный дядько...путлер на сковородке уже...посмотрите ,как изменилась риторика у лошади .....елозит,сволочь
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Велика ядерна держава Росія... Есть и другое мнение: «чокнутая страна, как рисунок на карте и как вместилище оригинального населения, от которого тошно всем, куда оно добирается в качестве туриста или кого-то другого», "такие лепрозории, как Россия и Венесуэла, даже имея гигантские запасы природных ископаемых, дающих возможность построить современное, цивилизованное государства, все равно построят смесь вонючего сортира и смердящей помойки» (Anticolorados).
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Для тех, кто рвёт на себе волосы и верещит "Всё пропало":..
ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ТРАМП, А ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ИИ СДЕЛАЕТ ЕЩЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ США И ОСТАЛЬНОГО МИРА ОТ УРОДОВ ПУТИНОВ, АСАДОВ И ЫНОВ.
Цитата о Трампе:
На протяжении всего сирийского конфликта, все шесть лет Трамп настойчиво и последовательно выступал против военного вмешательства США в Сирии, - напоминает газета Politico. - ..."Если у Трампа была главная внешнеполитическая идея, то это критика использования силы в Сирии. Это не мысли вслух по отвлеченному предмету. Обещания отказа от войны в Сирии были центральным элементом заявлений Дональда Трампа против Хиллари Клинтон", - соглашается журнал The Atlantic, напоминающий о его многочисленных заявлениях в Twitter против военной операции в Сирии.

-------
Говорил одно, а сделал то, что надо было сделать.
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Совместная спецоперация "Тамо-гавк" Путина и Трампа удалась. Трамп уже не агент Кремля
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ВКС РФ провели разведку в районе возможного удара по КНДР (фото)
Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM

Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 2279
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.

Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ - Цензор.НЕТ 3329
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Рекс, гнида, начал отрабатьівать рашкостанскую нефть, но ничего там у них сейчас Иванка решает.
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Антонина,чокнутыми были украинские политики в 1991г,которые возможно думали-как славно на халяву они отдали у москвы крым и им за это,не чего,не будет.
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Ядерные? Апокалипсис. Ядерные и правильно понимающие? Правильные решения.
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ІнфоВійська України‏ @i_army_org 6 ч6 часов назад
Нищивний удар по путінській пропаганді: 92% громадян України вважають себе етнічними українцями
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДве крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ
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