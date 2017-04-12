 Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении дел, - Тиллерсон об отношениях США с РФ

Об этом заявил госсекретарь США Тиллерсон по итогам переговоров в Москве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке", - сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он добавил: "Но две крупные державы, ядерные державы, не могут находиться в таком состоянии дел".
"Мы должны остановить деградацию наших отношений, должны восстановить доверие для того, чтобы решить вопросы, которые являются важными для всех нас. Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", - сказал он по итогам переговоров в Москве.
"Мы также договорились, что должны работать линии связи между старшими руководителями как на дипломатическом, так и на военном уровне", - отметил госсекретарь США.
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Тиллерсона в Москве встретили прохладно, - Reuters(159)
При Трампе российско-американские отношения деградировали, особенно на военном уровне, - Путин(163)
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"Это игра мускулами перед началом переговоров", - МИД РФ о заявлении Тиллерсона(123)
"Подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии", - Путин о химатаке(57)
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ну о чем с Хуйлом могли договориться?
Что в награду за газовую атаку - ему сдадут Украину?
Да Трампу на следующий день импичмент объявят...
скажут отрабатывает козломордым выборы...
Просто Хуйлу довели ультиматум,
и оно в какойто части его приняло,
а в какой то решило самолично поторговаться...
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- стаканами друг в дружку кидаться?
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американцы очень прагматичный народ,
они еще до поездки знали что Хуйло прогнется...
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RBC.RU, довольно свеженькая цитата, вонючая и тёплая - вот потрогай:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин проведет встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во время его визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
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Рано тут хвалили Трампа....
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но людишкам это не понят, какой визг подняли про "тамагавки трампа".
у них что? мышление на уровне рыбок? одни рефлексы?
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Еще
Рекс за 5 часов, видимо, столько аргументов рассказал, что его решили все-таки отвести к хуйлу, потому что пересказывать ему они ссут.
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хотя насрать могут даже у себя и этого тоже достаточно.
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В Москве происходит Рекс-пекс-фекс, трах-тибидох.
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Приходящей из эфира,
Убеждаюсь все сильней,
Что Россия - жопа мира.
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Нужно россию как-то разоружить, иначе мир перестанет существовать,они там реально шизанутые...
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втулился в комнату, где Рекс втолковывал Лошади, что он и его х@йло - казлы, и, обращаясь к Лошади, говорит: я где-то своё удостоверение прое#ал. Ты, казёл, не находил?
Лошадь х#як на пол - как Крамаров в фильма "Иван Васильевич меняет профессию" искал орден, проё#банный шведским послом.
А Тиллерсон тут возьми да и спроси: чекистское удостоверение прое#бал?
Да не, кричит х@йло, президентское! Из-за этого можно ещё раз Сирию бомбануть, согласен? Это ж явно игилы сработали. Они уже рядом.
Тиллерсон высморкался на лежащую на полу Лошадь, и сваливать собрался от казлов.
А х@йло как заверещит: канвоооооойййййй, перекрыть все выходы!
Так и начались переговоры.
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Есть умные люди в США,высокие специалисты, можно найти инструменты чтоб покочить с Содомией,раз и...,если не навсегда , то очень надолго.
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Apr. 12th, 2017 at 5:26 PM
В то время как АУГ США на всех порах мчат к корейским берегам, 10 апреля южнокорейское СМИ Chosun сообщило о 150 тысячах военнослужащих НОАК у границ с КНДР. Правда, ряд СМИ, которые эту информацию продублировали, преподнесли её как «отправку 150 тысяч солдат на границу», что в свою очередь МО КНР тут же опровергло! И вправду, зачем писать то, что не соответствует действительности, но и в тоже самое время, зачем опровергать то, что на языке оригинала звучало совсем по иному? Запутал? Объясню, но для начала немного воды.
Прежде всего, допустим, Китай таки направил 150 тысяч солдат к границе с КНДР. Хорошо это или плохо? Вызвано это было бы, разумеется, большой вероятностью проявления величия томагавков. Но, спешу огорчить бездумных фанатов красных тряпок - КНР не относится к клубу друзей КНДР, а как раз наоборот, отношения между двумя странами весьма напряжённые.
Тем не менее, судя по тому, как была преподнесена информация южнокорейских СМИ, войска будут направлены для создания всех условий во избежание гуманитарной катастрофы. То есть, в случае начала боевых действий, массовый исход населения из КНДР должен иметь контролируемый характер. И это вполне таки разумное решение, ведь из Пхеньяна поступает неоднозначная информация о том, что Ким Чен Ын распорядился провести подготовку к эвакуации из столицы около полумиллиона жителей.
Но, опять же, зачем говорить о том, что МО КНР опровергло? А затем, что в статье Chosun говорилось не про отправку 150 тысяч военнослужащих, а подсчитывалось то, что уже имеется вдоль реки Ялу, на границе с КНДР. Или вы считаете, что граница двух не особо дружественных стран не прикрыта войсками? Тогда почему Пекин так взволновала статья Chosun, тем более, что китайцы должны лучше знать южнокорейский язык, чем российские копирайтеры? По сути, МО КНР опровергло корявый перевод, а не оригинал, подсчитывавший, что уже сосредоточено в данном регионе.
Как бы там ни было, а страсти вокруг маленькой, но очень гордой недореспублики, которая за время своей независимости успела победить и в чемпионате мира по футболу и даже высадиться на Солнце, накаляются! И довольно примечательно, что подобного рода дебаты появились после визита в США Си Цзиньпина, которого Трамп и поставил в известность о планах на Северную Корею. А как же иначе?
С другой стороны, следует понимать, пускай Пекин и недружелюбен к Пхеньяну, но в случае успешной операции в КНДР "коалиции", Поднебесной не особо хочется получить у себя под боком ещё одну американскую базу. Если только, Пекин не стремясь особо афишировать определенных договоренностей, будет иметь непосредственную причастность к данной коалиции.
В общем, очень скоро все будет очень интересно. Наблюдаем!
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Сегодня скажет, Вова, я тебя люблю - а завтра свифт отключит...
В этом весь Трамп! И это очень пугает Х¥йла...
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ВАЖНО НЕ ТО, ЧТО ГОВОРИТ ТРАМП, А ТО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ИИ СДЕЛАЕТ ЕЩЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ США И ОСТАЛЬНОГО МИРА ОТ УРОДОВ ПУТИНОВ, АСАДОВ И ЫНОВ.
Цитата о Трампе:
На протяжении всего сирийского конфликта, все шесть лет Трамп настойчиво и последовательно выступал против военного вмешательства США в Сирии, - напоминает газета Politico. - ..."Если у Трампа была главная внешнеполитическая идея, то это критика использования силы в Сирии. Это не мысли вслух по отвлеченному предмету. Обещания отказа от войны в Сирии были центральным элементом заявлений Дональда Трампа против Хиллари Клинтон", - соглашается журнал The Atlantic, напоминающий о его многочисленных заявлениях в Twitter против военной операции в Сирии.
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Говорил одно, а сделал то, что надо было сделать.
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Apr. 12th, 2017 at 3:21 PM
Как известно, Дональд Трамп имеет однозначную позицию в отношении Северной Кореи и не зря в регион на всех парах идет авианосец USS Carl Vinson (CVN 70), с учётом наличия там USS Ronald Reagan (CVN 76) - прописанного в Йокосуке, Япония. И если альфа-самец всея США будет твёрд в своём намерении сделать Америку великой снова, то помимо Асада он в течение ближайших 3-4 месяцев может взяться ещё за одного тирана. И, может вы, и удивитесь, но даже туда умудряется сунуть нос россиюшка.
Так, намедни, в районах, из которых наиболее вероятен удар крылатыми ракетами (ну, вы поняли - томагавки!) по КНДР кораблями ВМС США, были зафиксированы самолёты бравых ВКС. Среди них два Ту-142, два Ил-38 и два Ту-95МС. Сегодня Ил-20 и два Ту-95.
Ну, с Ту-142 и Ил-38 всё понятно, разведка и мониторинг, хотя "Илюшин" так же и противолодочный, что немного должно напрягать ВМФ США. Но вот Ту-95МС, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, как-то опасно выводить "Медведя" в столь напряжённый момент на авансцену. Или в кремле решили ещё и за "брата" Кима впрячься в случае большого рейва для полного ажура? Не в прямом смысле, конечно же, а проводя разведку в пользу Пхеньяна. Причём подкрепляя эти разведывательные действия серьезным, тактическим сопровождением, несущим недвусмысленную угрозу флоту США.Вот в Белом доме обрадуются такому сотрудничеству! Конвульсии суицидала?
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Нищивний удар по путінській пропаганді: 92% громадян України вважають себе етнічними українцями
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