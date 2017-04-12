 Порошенко о безвизовых поездках в ЕС: "Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения Луганской области.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом", - сказал он.
"Это должен быть в том числе приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский, и Буковину, и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС", - подчеркнул глава государства.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
1776 87
Материалы по теме: Безвизовый режим с ЕС
ЕС может отказать Украине в безвизе в случае принятия нового Трудового кодекса без "антидискриминационной нормы", - Ирина Геращенко(58)
Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве начнут работу со следующей недели, а затем в крупных городах Украины, - ГП "Документ"(30)
Для реализации безвизового режима с ЕС каждый украинец должен иметь биометрический паспорт, - Аваков(88)
Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли лоукосты, - Порошенко. ВИДЕО(24)
Дацюк: Неадекватність владно-олігархічної корупційної системи стала очевидною(0)
Паспортные центры возобновили работу, - спикер ГП "Документ" Полищук(8)
На завершение процедур по введению безвиза с ЕС я даю два месяца, - Климкин(31)
Ответить
Ответить
поездка будет стоить столько сколько она должна стоить!
другое дело поездка должна быть доступна гражданам Украины которые должны иметь достаток ,а не мифические удешевления!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://glavnoe.ua/news/n305011
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
получается что абон плату уберут.
Ответить
Ответить
В чем убедится? Что дешевле? Все должно быть - достойно, на уровне. Все же знают и понимают, что дешевле - не есть лучше. Все, что дешевле? Самообман. Все имеет свою стоимость.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Спасибочки, суки неприятные!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А от проїзд в міському транспорті від 17 грн. Так що пішком.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Принятия необходимого законодательства, разрушения монополий - приход лоукостов с авиабилетами 20-40 Евро
3. Реформирования Укрзализныци, допуск частников - снижение билетов на 20-30%
4. Реформирования морского законодательства, свободный доступ круизным лацнерам к портам Украины - удешевления билетов.
5. Инвестирования в автодороги - приход западных автоперевозциков, как результат конкуренция и снижение цены.
Ответить
НО:
только НЕ в будущем времени !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ведь если Трамп укокошит малютку Ына - его будет уже не остановить. Кокошить малюток.
Ответить
Ответить
Большая восьмёрка: Асадиты, Хамас, Хезболла, Талибан, Иран, РФ, Венесуэла, КНДР
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/162273-v_ukraine_vvedut_abonplatu_za_teplo._chto_eto_takoe_i_skoljko_nuhno_budet_platitj
...по просьбам "трудящихся" ...тьху ти МВФ...
Ответить
НЕТ! Эту ЛОЖЬ распространяет власть! Украина обязалась ВЫДЕЛИТЬ из цены на газ - стоимость абонплаты. Т.е. стоимость потребленного газа для населения НЕ увеличивается, а лишь разделяется, что дает возможность прозрачного формиорвания цены на газ.
Но наша власть решила всех наипать и ввела формулу: +абонплату+.
Т.е. в нынешней цене на газ - есть абонплата, добавляем к ней ЕЩЕ одну абонплату (от фонаря расценки). получаем +Абонплата+
МВФ как раз и не в теме: им формально выполнили обязательство.
А наша власть все списывает на "требование МВФ"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.pan-terra.com.ua/news/148-ispaniya-uvelichila-obyazatelnuyu-summu-na-schetu-dlya-turistov-iz-ukrainyi
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
морквинка перед носом віслюка- безвіз для аполітичного, безмізкого лохторату,
коли вже почнем думати головою? потрібно будувати правову національну державу без монополій олігаторів-кровосісів і злиднів, що їх обирають в один тур
Ответить