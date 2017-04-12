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Все про:Луганщина (3818) Порошенко (12698) путешествие (30) безвизовый режим (1118) Евросоюз (11737)

 Порошенко о безвизовых поездках в ЕС: "Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле"

Поездки граждан Украины в Евросоюз в рамках безвизового режима должны стать дешевле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения Луганской области.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом", - сказал он.

"Это должен быть в том числе приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский, и Буковину, и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС", - подчеркнул глава государства.

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Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.
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Вообще это полный бред , точнее галимый пи!
поездка будет стоить столько сколько она должна стоить!
другое дело поездка должна быть доступна гражданам Украины которые должны иметь достаток ,а не мифические удешевления!
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Жду, когда в такой чемодан засунут порошенка, закинут в самолет и он упадет где-то в море.
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Если нефть к 20 баксам упадёт вся козломордия будет в копанках за похлёбку. Без нефти орда не жизнеспособна. Только надо будет на границе пулемёты ставить шоб козломордых косить..ибо 146% попруца сюда с визгами о братстве.
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Только проблема в том, что Украина имеет отношение к цене на нефть, Как пьяный к радио.
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- Дешевая нефть в России не означает дешевый бензин. Почему бензин в США дешевле, чем в России?Вопрос этот явно волнует и вас, уважаемый читатель: почему бензин в России стоит дороже, чем в США? В добывающей нефть стране то, что из нефти делают, стоит дороже, чем в стране-потребителе. И действительно, почему? В обычной экономике ведь так не бывает: арбузы в выращивающей их Астрахани будут стоить всегда дешевле, чем в потребляющей овощи и фрукты Москве. Молоко на ферме, где доят коров, стоит всегда дешевле, чем в городском супермаркете. А мы видим странную картину - наш продукт стоит у «них» дешевле, чем у нас. В чем же дело?Все дело в конкуренции, говорят наши либералы. В Америке масса компаний предлагает нефтепродукты, и поэтому цена всегда рыночная, наценка-маржа - минимальная, а стоимость бензина чутко реагирует на все колебания стоимости барреля нефти. А у nello в России все неправильно, все не так. Вот бензин наш и дороже американского.
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Проблема абсолютно в другом. Глубина переработки нефти в США на уровне 98 %. В России от 65 до 83.
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Нефть тогда будет по 20,когда у нас доллар будет по 8.Так что в заднице мы,а не кацапы.
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Оно видело среднюю зарплату по Украине, что на день проживания в европейском отеле?про пенсии вообще молчу, до границы не хватит доехать.
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що, введуть абонплату за перетин кордону?
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сначала введет, потом по-барски отменит - и це буде перемога!
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"Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом", - сказал он.

В чем убедится? Что дешевле? Все должно быть - достойно, на уровне. Все же знают и понимают, что дешевле - не есть лучше. Все, что дешевле? Самообман. Все имеет свою стоимость.
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Я так понимаю, что Порошенко хочет что-бы проезд по безвизу оплачивала та страна куда украинец едет?
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Идиотто соевое, за какие шиши житель луганщины поедет на майские в тот же Львов??? Вы спецом народ ободрали. как липку, шоб только сидели накарачках на дачах и голову не поднимали. а оно еще дальше про бисвис шото вякает. ну совсем берегов пустилось свинорыдло.
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а шо Петя банкует, оплачивает поездки из своих миллиардов, вместе со своими мылюбыми друзями Кононеками и Грановскими?
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а все и не надо делать... зарплату надо сделать европейской и все...
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Работать надо как европейцы для начала, а не просиживать в интернетах пол рабочего дня.
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Кто о чем а вшивый о бане. Нищему населению Украины от безвиза не холодно и не жарко.
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Так это кремлядь, они тут все поют о нищенстве.
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чем больше работаешь - тем больше забирают... воровать надо... учиться...
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вообще-то несколько иначе: из слов Тиллерсона следует, что игры с рашкой - закончились. От того "лошадь" и замычала коровой). Причем Тиллерсон избегал дипломатических уверток и говорил прямо: пистец тебе, фуйло!
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Больше всех Гонтарева постаралась.
Спасибочки, суки неприятные!
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Нужно организовывать экскурсионные автобусы с металлургами,колхозниками и шахтёрами,чтобы наши люди с рабскими зарплатами бесплатно посмотрели как живут и работают такие же как они роботяги
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чему? воровать? предавать? человек работал. не грабил, не убивал. и он от того что н есомг быть у кормучки, должен нищенствовать?
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Білет з Києва до Варшави від 300 грн. Найдешевший готель 150 грн на добу. Продукти - ціна як в Києві.
А от проїзд в міському транспорті від 17 грн. Так що пішком.
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не ехать,просто сидеть в глубокой жопе, как и 11 миллионов пенсионеров
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Лучше бы заботились о рабочих местах и росте реальной зарплаты украинцев.
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Их обязанность работать в обоих направлениях.
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Балабол конкретный. Хоть бы назвал пару пунктов, которые сделают путешествие дешевле. Лично я не представляю, что можно удешевить в европейской стране по приказу из Украины.. Субсидии хиба що выдавать будут.
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1. Договор об открытом небе с ЕС - авиабилеты - 30%
2. Принятия необходимого законодательства, разрушения монополий - приход лоукостов с авиабилетами 20-40 Евро
3. Реформирования Укрзализныци, допуск частников - снижение билетов на 20-30%
4. Реформирования морского законодательства, свободный доступ круизным лацнерам к портам Украины - удешевления билетов.
5. Инвестирования в автодороги - приход западных автоперевозциков, как результат конкуренция и снижение цены.
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вот это все, пожалуйста в студию
НО:
только НЕ в будущем времени !
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а о росте доходов ты не хочешь позаботиться, жлоб?
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Каждый украинец должен понимать, что если он съездив в Европу решит, что это было дешево, то это личная заслуга Петра Алексеевича и его команды единомышленников.
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Та, которая...‏ @JhoneSmith7 4 ч.4 часа назад
А ведь если Трамп укокошит малютку Ына - его будет уже не остановить. Кокошить малюток.
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Пеця!Нужно сделать всё возможное,чтобы они стали ДОСТУПНЫЕ...потому как дешевизна не зависит ни от Пеци-"почти-гаранта",ни от желания украинцев.Цены диктованы ЕС и их стандартами стоимости.
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5-513‏ @5_513 4 ч.4 часа назад
Большая восьмёрка: Асадиты, Хамас, Хезболла, Талибан, Иран, РФ, Венесуэла, КНДР
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Для того, чтобы стать приоритетными - надо объявить себя ...НР?
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реализатор тулит картинку каждые полчаса.Типа тупые украинцы за раз её не поймут. 30% территории РФ с кремлём в Европе.Реализатор стесняется сказать что состояние хуйла 250 млрд долларов.
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...Украина обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017 года ввести для потребителей теплоэнергии абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Эта сумма будет оплачиваться отдельно от собственно платы за доставку тепла, которая выделяется из общей конечной цены природного газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ)
http://antikor.com.ua/articles/162273-v_ukraine_vvedut_abonplatu_za_teplo._chto_eto_takoe_i_skoljko_nuhno_budet_platitj

...по просьбам "трудящихся" ...тьху ти МВФ...
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обязалась перед Международным валютным фондом (МВФ) с 1 августа 2017 года ввести для потребителей теплоэнергии абонплату за подключение к услугам централизованного отопления..



НЕТ! Эту ЛОЖЬ распространяет власть! Украина обязалась ВЫДЕЛИТЬ из цены на газ - стоимость абонплаты. Т.е. стоимость потребленного газа для населения НЕ увеличивается, а лишь разделяется, что дает возможность прозрачного формиорвания цены на газ.
Но наша власть решила всех наипать и ввела формулу: +абонплату+.
Т.е. в нынешней цене на газ - есть абонплата, добавляем к ней ЕЩЕ одну абонплату (от фонаря расценки). получаем +Абонплата+
МВФ как раз и не в теме: им формально выполнили обязательство.
А наша власть все списывает на "требование МВФ"
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Чтоб пришли в страну дешовые авиалинии,так власти и договариваются на скидки для обслуживание в аеропорту) иначе и следа их не будет)))а погулять можно и всю ночь ,даже отеля ненадо)на пиво каждый найдёт 🙂Самое главное чтоб каждый день летали😀
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придет время - и из него сала тоже натопят. тогда позавидует комарам
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гавнюк,нужно не дешевле делать, а европейскую пенсию и зарплату делать
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Украинцы увидят как живут в ЕС , и построят также у себя.
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Ну если Петя построит сеть очень дешевых гостиниц и столовых сразу по всей Европе , то блин точно поездки дешевле будут базаров нет.Есть правда вариант по проще , это поднять среднюю зарплату в Украине до штуки баксов и тогда мы и сами как нибудь .
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что бы увеличить зарплату до 1000$ в месяц хотя бы 10 миллионам человек это надо 10 миллиардов долларов ежемесячно,Доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 721,4 миллиарда гривен то есть 27 милилардов долларов.....тут и на три месяца не хватит, нужно где то еще 90 миллиардов долларов найти
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смысл не в том чтобы дешевле. Безвиз в первую очередь для того чтобы свиней от корыта отодрать - запереть ворунов в буркинафасо нах !
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Что же это чудо делает, может ему легко оплатить за коммуналку миллион гривен и потом рассуждать о поездках в Европу за госсчет, я раньше и так свободно ездил имея с женой зарплаты в 2000 евро по старому курсу, но и теперь коммуналка для меня 3000 грн тяжело.
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Ты ещё делай всё для того, чтобы жизнь в Украине была как можно доступнее.
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кто не купит конфету рошен тот в ЕС не попадет ...
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Шановна Українська Нація.Україні терміново необхідно в водити візовий режим з аґресором-московією.Без цієї нормативи в Україну буде великий наплив еміґрантів з азіатських країн.Більш тоґо це зменшить і завадить леґалізації криміналитету з раші.Депортувати нелеґалів за свої кошти буде не в змозі Україна.Схаменіться!
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ДАВАЙТЕ СУБСИДИИ. 50 ЕВРО В ДЕНЬ. ОСТАЛЬНОЕ БЕЗВИЗОВИК САМ СТАРАЕТСЯ. ..ДЕЛОВ ТАМ...
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який безвіз коли більше 60 % населення за межою бідності?

морквинка перед носом віслюка- безвіз для аполітичного, безмізкого лохторату,
коли вже почнем думати головою? потрібно будувати правову національну державу без монополій олігаторів-кровосісів і злиднів, що їх обирають в один тур
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко о безвизовых поездках в ЕС: "Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно дешевле"
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