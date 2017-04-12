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Все про:драка (2053) Киев (16812) СИЗО (923) Торнадо (92)

 Избитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа

Избитый сокамерник "торнадовца" Холода находится в киевской больнице скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, нарушение кровообращение головного мозга и ссадины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-боец роты "Торнадо" Холод проломил голову своему сокамернику

Информацию о конфликте Цензор.НЕТ подтвердил Александр Савченко, заместитель начальника лукьяновского СИЗО.

"Между ними произошёл конфликт. Один задержанный ударил другого и тот ударился о стену. Закрытая черепно-мозговая. Он сейчас в реанимации". Савченко утвердительно ответил на вопрос о присутствии угрозы жизни потерпевшего, отметив, что он "находится под наблюдением врачей".

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По данным источника Цензор.НЕТ потерпевшему уже провели трепанацию черепа. По факту нанесения тяжёлых телесных повреждений открыто уголовное производство. Если потерпевший выживет, Илье Холоду могут прибавить к сроку от 5 до 8 лет. Сейчас Холода перевели в карцер.

Смотрите: Никто из обвиняемых "торнадовцев" не признает свою вину: готовятся подавать апелляцию. ФОТОрепортаж

Напомним, вчера во время прогулки в Лукьяновском СИЗО, приговорённый к девяти с половиной годам, экс-боец "Торнадо" Илья Холод напал на своего сокамерника.



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выражаем искреннее обеспокойствие! очень искреннее.
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Какой-то нежный сокамерник попался - получил в харю, ударился головой и уже трепанацию черепа делают - похоже на мусорскую подставу
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Опять взялся за старое.
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Не... там розы нюхают от 2 -х до пожизненного...
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А чего их держали в одной камере? Рехформы в действии.
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Лісичанськи патріоти кажуть - то звері. Торнадо
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ну.... бывает а чо на дороге то стоял? и кто избил то не понятно
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Випустіть торнадівців тварюки шоколадні! Усі знають що вони контрабас ваш зупиняли та сепарів чмирили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзбитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа
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