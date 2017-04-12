 Избитому сокамернику "торнадовца" Холода провели трепанацию черепа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, нарушение кровообращение головного мозга и ссадины.
Информацию о конфликте Цензор.НЕТ подтвердил Александр Савченко, заместитель начальника лукьяновского СИЗО.
"Между ними произошёл конфликт. Один задержанный ударил другого и тот ударился о стену. Закрытая черепно-мозговая. Он сейчас в реанимации". Савченко утвердительно ответил на вопрос о присутствии угрозы жизни потерпевшего, отметив, что он "находится под наблюдением врачей".
По данным источника Цензор.НЕТ потерпевшему уже провели трепанацию черепа. По факту нанесения тяжёлых телесных повреждений открыто уголовное производство. Если потерпевший выживет, Илье Холоду могут прибавить к сроку от 5 до 8 лет. Сейчас Холода перевели в карцер.
Напомним, вчера во время прогулки в Лукьяновском СИЗО, приговорённый к девяти с половиной годам, экс-боец "Торнадо" Илья Холод напал на своего сокамерника.
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