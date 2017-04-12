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Все про:Геращенко Ирина (866) заложник (1121) плен (1765) СБУ (13957) статистика (317) пленные (86)

 Количество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко

На оккупированном Донбассе увеличилось количество заложников, удерживаемых террористами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на Facebook.

"К сожалению, в списке заложников, которые дает нам СБУ, уже 126 человек: количество незаконно удерживаемых выросло за счет гражданских", - информирует она.

"Тех, кого ОРДЛО требует передать для освобождения, более 600 человек. 30 из них не имеют никакого отношения к АТО, 60 проходят по сверхтяжелым преступлениям и не подлежат амнистии, и это болезненные вопросы дискуссии. А среди 500 остальных, которых запрашивает ОРДЛО, несколько сотен не желают перемещаться на оккупированные территории", - пишет первый вице-спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сыновья ученого Козловского просят боевиков освободить его. ФОТО

Напомним, 20 марта советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит сообщил, что за весь период российской агрессии против Украины из плена террористов на Донбассе освобождены или найдены 3136 украинских пленных, 416 пропали без вести.


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Що робити, коли перед вами надскладна задача, наприклад. перенести десять тисяч відер. Відповідь дуже проста - переносіть по одному. Тобто, складну задачу розбиваєте на низку простих, реальних і доступних.
Прошу мене включити до складу української делегації.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко
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