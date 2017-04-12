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 НАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего заместителя директора государственного предприятия "Держзовнишинформ" по подозрению в присвоении 9,9 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-заместителя директора государственного предприятия "Держзовнишинформ" по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 бывший замдиректора "Держзовнишинформа" по предварительному сговору с экс-директором, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9,87 млн грн от ГП "Держзовнишинформ" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности.

Расследованием установлено, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовным преступлениям других должностных лиц.

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Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
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борьба с ВОРрупцией идет по всему фронту.Спасибо Омерика....
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Название конторы выговорить нельзя .А денег можна украсть 10 лямов .
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А представляете, сколько таких милых конторок, о которых мы ни разу не слышали, но они прекрасно живут-поживают (а их директора добра наживают) по всей Украине? Кому-то ж это надо? Кому?
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а их директора добра наживают

И дети у их есть, и любовницы, и папы-мамы..вот им и надо.
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смострю я из села на всю эту борьбу с коррупцией семь лет и думаю. Науя мне на это смотреть ? Крипта у меня никак не касается того помойного корыта с назвой бюджет..
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Ну так вот, где "кадры" - клепаются, а Гройсман все бидкаеться де их брать на шахты. Прямо ... отовсюду. Дети кухарок - рулят.
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дети кухарок - уже не актуально...
нах, нах, нах...
теперь продавцы труселей с винницкого рынка отжигают !
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В случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег. Другого варианта нет
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Есть ли вообще честные люди в нашем государстве? И есть ли кого государство наказало за воровство?
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зачем ты лукавишь? правильно нужно спрашивать...Есть ли вообще честные люди среди украинцев?
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Есть ли честные люди среди украинцев? Оглянись вокруг. Масса. Подуставшая - пока масса, но не на долго. Отродясь украинец - не был не честен и раком никогда не стоял.
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может я не в той Украине живу...но в моем окружении (небольшой город, рабочий класс и бюджетники) процентов 90 это сплошное ворье...а на тех кто не ворует и не берет взяток смотрят как на ненормальных.
Но самое больше меня убивает когда у человека допустим ночью с машины украли аккумулятор...и он такой весь злой и несчастный потом идет к скупщикам краденого и покупает за полцены ворованный аккум...мля это тоже самое что отыметь себя в задницу.
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Вначале 20 века масса британских и бельгийских компаний выпустили 10 выпусков Акций коммерческих банков в Донбассе стоимостью 250 рублей.немного позднее был организован Азовско-Донской коммерческий банк.Министр финансов тогдашней РАБссии С.Ю.Витте провёл регистрацию данного субъекта коммерческой деятельности.Что интересно, сохранились документы, фото и прочие доказательства того,что Донбасс начали развивать Бельгия и Британия,а вовсе не кацаПсинская Ымперия Романовых...
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Украиночки Донбасса в те годы носили вышиванки, есть многочисленные фотографии того.... что интересно Азовско-Донской банк расширил сферу деятельности на Днепропетровскую,Луганскую,Запорожскую и Донецкую области,тем самым развивая и их в коммерческом отношении.курировал все это лично Король Бельгии тех лет Леопольд II.Фото Короля в 1905 оду имеется.Вот такой расклад
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до средины тридцатых годов носили и разговаривали на украинском языке. потом начались гулаги и война. после чего начали заселять кацапов.
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резкий гипертонический криз пострадавшего- увоз скорой на носилках-выпуск в больничку под залог налечение (жена с шапкой помиру бедная ) - электронный браслет - .. здравствуй Лазурный бережек ..!!! ... а мы инезнали шо у него 1..2 .3 паспорта Франц..Англ .. Израиля и даже паРАШКИ !!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен
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