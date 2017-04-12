 НАБУ задержало экс-замдиректора "Держзовнишинформа" по подозрению в присвоении 10 млн гривен

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"12 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-заместителя директора государственного предприятия "Держзовнишинформ" по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ч.2 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с мая 2013 года по февраль 2014 бывший замдиректора "Держзовнишинформа" по предварительному сговору с экс-директором, злоупотребляя служебным положением совершили безосновательное перечисление 9,87 млн грн от ГП "Держзовнишинформ" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности.
Расследованием установлено, что указанные частные предприятия фактически никаких услуг не оказывали, а заключение договоров и подписание других документов сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливается местонахождение экс-директора госпредприятия, осуществляется проверка на причастность к совершенным уголовным преступлениям других должностных лиц.
Расследование в данном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.
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у минстеця спистил !
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И дети у их есть, и любовницы, и папы-мамы..вот им и надо.
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нах, нах, нах...
теперь продавцы труселей с винницкого рынка отжигают !
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Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Но самое больше меня убивает когда у человека допустим ночью с машины украли аккумулятор...и он такой весь злой и несчастный потом идет к скупщикам краденого и покупает за полцены ворованный аккум...мля это тоже самое что отыметь себя в задницу.
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http://www.ey.com/ua/uk/newsroom/news-releases/news-ey-senior-managers-failing-to-set-right-tone-on-business-ethics-finds-ey-fraud-survey
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