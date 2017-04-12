 Грузия больше не будет покупать газ у России, - министр энергетики Каладзе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе.
По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа. С апреля Грузия полностью перейдет на поставки газа из Азербайджана.
В этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%).
Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". Таким образом, доля российского газа в общем объеме импорта составит 4%.
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а ніто ми вам всєм всьо пірікроєм!
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це ж мрія будь-якого гопніка!
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В Турции арестован
#уроженец #РФ, задержанный с поясом смертника http://v.aa.com.tr/795032 #Турция #ДЕАШ
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Многострадальная спина получила очередной удар...))))
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Задача Центрального банка США поменялась - после исцеления экономики от недугов финансового кризиса регулятор теперь нацелен на поддержание достигнутого прогресса, сказала председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.
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на узспогоиса дификтивный
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