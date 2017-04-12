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Все про:Азербайджан (261) Газ (8683) Газпром (2599) Грузия (3353) импорт (396) Россия (69888)

 Грузия больше не будет покупать газ у России, - министр энергетики Каладзе

Власти Грузии не будут покупать природный газ у российского концерна "Газпром".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил министр энергетики страны Каха Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа. С апреля Грузия полностью перейдет на поставки газа из Азербайджана.

В этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности

Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". Таким образом, доля российского газа в общем объеме импорта составит 4%.
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Встреча Юрия Алексеевича с марсианами?
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разпистяи, его разчленить надо, ведь не сказал кацапвм сцука, что Земля круглая и тем самим опозорил с-300, с-400, и всё пво русни по списку.
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Сегодня ровно три года назад Гиркин - Стрелков гр. РФ захватили с группой спецназа РФ украинский город Славянск. и через день началась АТО. надо помнить об этом. Россия страна террорист!
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Так , пане Іван , таке забути зможемо не скоро. Навіть діти розуміють проблему , яку принесла на Україну РФія.
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Нательных крестиков не забыть прихватить...
Грузия больше не будет покупать газ у России, - министр энергетики Каладзе - Цензор.НЕТ 3108
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Эх, а когда-то Украина покупала 70 млрд. кубометров. И как так бездарно было потерять этот рынок? А быдлу все равно... Еще за Крым будут расплачиваться и когда вернут, еще расплачиваться...
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зате ж як круто: ми такі вялікі, шо можемо не додержуватися ніяких законів!
це ж мрія будь-якого гопніка!
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НЕ ВІДДАВАВ НАКАЗУ. ГЕНЕРАЛ НАЗАРОВ ПЕРЕКЛАВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КАТАСТРОФУ ІЛ-76 НА МУЖЕНКА Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ne-viddavav-nakazu-general-nazarov-pereklav-vidpovidalnist-za-katastrofu-il-76-na-muzhenka-912692.html
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Криси , почали тикати пальцем один на одного. Що-ж буде далі?
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я помню Каху...футболистом он бегал в Динамо...
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Оооо...Короче, москалям облом за обломом...

Многострадальная спина получила очередной удар...))))
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вобше звизда, откладываетса колипс омерики тоже - чёрная полоса пошла, а как вставали с колен, как вставали.

Задача Центрального банка США поменялась - после исцеления экономики от недугов финансового кризиса регулятор теперь нацелен на поддержание достигнутого прогресса, сказала председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.
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сколько можно в спину? пора по ниже переходить!
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У них министром энергетики стал экс-футболист киевского Динамо :D
Грузия больше не будет покупать газ у России, - министр энергетики Каладзе - Цензор.НЕТ 67
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Это да! Забыл, но тут главное отбитая башка!
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Пройшло всього 8 років після війни... Грузини дозріли.
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Что там Саакашвили говорил про суперпророссийское правительство в Грузии?
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Президент Саакашвили говорит о своей стране и о правительстве,а нам говорить и думать нужно о своем!
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Ага ,ага безвиз раньше нас дали исключительно за любовь к раше.
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Тоже мне новость! Пол России давно уже отказалось от руського газа! Дровами топят!
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тютя, ты контору то не пали - на энтом пепелацэ можноть на Марс туда и обратно за ночь слетать, ежели бражкой с вечера хорошенько заправиться-то!))))
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Этот аппарат и на боярышнике работает! Последняя кацапская разработка к дню космонавтики!
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Не гавкай, кацап. Не твоё собачье дело что и у кого покупает Украина
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Лучше покупать на 30% дороже и ни о чём не беспокоиться , чем покупать дешевле и постоянно думать о том что тебе его , в любой момент , совсем перекроют , да ещё и зимой ,, если продавцу газа , шизофренику , вдруг моча ударит в голову . !!
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Всё верно говорите, только вот про мочу чутко не так. "вдруг давление мочи в голове понизится" - вот так в самый раз
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Ай-да молодцы. Так и надо. У кацапов можно покупать исключительно лапти и балалайки
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рабсийские товары дожны быть запрещены в Мире пусть покупают ее союзники.
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Грузия покупала 4% у РФ и 96% у Азербайджана, что в принципе и не заметно, судя по объему. Политический пиар, не более.
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Да какие проблемы,будут тайгу отапливать,может картоха там выростет. Ну не бабушкам же,которых так и не обеспечили дровами,газ поставлять.
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Можно будет им шарики надувать , и продавать на рынке .. Тоже какая - никакая , а всё же прибыль .!! зы-ы .
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Рекс Тиллерсон сьездил в маскву и вот результат-Лавров: Путин заявил о готовности России вернуться к меморандуму по Сирии... нагнули плешивого с его конем
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сегодняшняя ночь покажет- будет ли Тома опять гавкать
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конь лавруха сегодня с корреспондентами уж очень нервенный был......
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Вполне логичное решение азера во первых рядом ,а во вторых не путают бизнес и политику.
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грузины и азербаджанцы это пример того как жить без кацапов и их епучэго братства.хоть в Азербаджане и КГБешник у руля и тоже из диктаторов но чувак твердо усвоил ,что кацапов нужно держать на расстоянии и по возможности дел с ними не иметь.Ну а Грузия выстрадала свою свободу.Вы представляете как "зашкаливают" у грузин "братские чувства",что даже газпромовский президент отшивает говностан.это ли не развал пидороссии?
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азербайджан,казахстан-там влияние Китая,Ирана там рашке не обломится
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Ятаган в спину от турок, булаву в жопу от украинцев, томагавки...59 штук...в череп... от американцев и вот нате ! Шампур в глаз от грузин. Рано или поздно от кинжалов вайнахов смердящие бошки мордвы покатятся в парашу .Это ж как нужно извернуться , что бы весь мир тебя ненавидел?
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Путлеру надо срочно делать радикальную пластическую операцию по расширению спины. Втыкать острые вещи уже некуда.
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пересадить вперед что бы везде ж*па была
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В знак протеста))кацам предлогаю открыть вентили у себя в квартирах😀😀😀😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия больше не будет покупать газ у России, - министр энергетики Каладзе
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