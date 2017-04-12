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Все про:Великобритания (1559) Канада (890) Киево-Могилянская академия (87) НАТО (5368) оборона (893) программа (118) обучение (184)

 Для управленцев, работающих в оборонной сфере, разработана образовательная программа

Киево-Могилянская бизнес-школа (KMBS) совместно с партнерами из Великобритании и Канады, Офисом связи НАТО в Украине и NATO Ukraine PDP разработала образовательную программу "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила руководитель проектов KMBS Анна Коваленко на Facebook.

Во время презентации программы заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил: "Вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, требуют стратегов в сфере безопасности и обороны, которые понимают глобальность ситуации безопасности, которые имеют способность мыслить стратегически. Через обучение мы планируем развить эти качества среди управленцев, принимающих непосредственное участие в формировании и имплементации стратегических решений в оборонной сфере".

В свою очередь, Гелена Саврук, руководитель программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" и Школы стратегий KMBS, рассказала: "Последние несколько лет Киево-Могилянская бизнес-школа работает над созданием отдельного направления обучения для управленцев топовых государственных институтов. Через обучение на этих программах прошли топ-управленцы крупных государственных предприятий, чиновники высших рангов, руководители общественных организаций и управленцы в сфере культуры. Именно поэтому для нас программа "Стратегическое лидерство" является логическим шагом в реализации миссии KMBS для устойчивого развития и обеспечения обороноспособности нашей страны".

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"Это первая программа такого характера, которая запущена в Украине. Реформировать оборонный сектор всегда достаточно сложно. В условиях Украины это гораздо труднее. Через программу мы хотим сформировать сообщество лидеров, которые, зная передовые мировые практики, возглавят реформирование оборонной сферы в Украине", - сказала Хелен Фазей, поверенный в делах посла Великобритании в Украине.

"Среда безопасности в мире чрезвычайно динамична. Люди, которые отвечают за стратегические решения, должны иметь способности и навыки для того, чтобы не только поспевать за динамикой изменений, но и опережать ее. Комплексная задача для Украины - учитывая лучшие европейские практики, внедрять свою стратегию для решения своих задач по безопасности. Инвестиции в людей здесь крайне необходимы", - заявил Фил Джонс, специальный советник по вопросам обороны в Украине (Великобритания).

Марк Опгенорт, заместитель главы Офиса связи НАТО в Украине, добавил: "Кадровая составляющая - один из главных залогов проведения фундаментальных реформ. Данная программа должна повлиять на смену менталитета, на смену самой философии реформ. Руководителям оборонного сектора нужно привлекать не только западные практики, но и эффективно привлекать тот национальный потенциал, который проявился во время Революции Достоинства".

"Война - это не повод откладывать трансформационные процессы, а повод ускориться. Для активистов и волонтеров важно, чтобы институты заработали самостоятельно, имели общие понятные, прозрачные инструменты для развития, а мы, гражданское общество, могли контролировать эти процессы, пристально следить за достижениями", - сказала Анна Коваленко.

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Программа "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" создана с целью усилить управленческую эффективность и развитие персональных лидерских способностей государственных управленцев высшего уровня, которые принимают участие в формировании политики и реализации оборонных задач государственного уровня.
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Будут формировать "общество лидеров" из детей сегодняшних управленцев? Занято....
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паршинского будут учить стрелять по-македонски?
с двух рук лежа ?
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Як відомо, військова прокуратура звинуватила Назарова у недбалості, що він своїм наказом відправив українських солдатів до Луганського аеропорту, знехтувавши даними розвідки про наявність у бойовиків пересувних зенітних комплексів. В цьому впевнені і родичі загиблих. Зрештою це підтвердив потім і вирок суду.
"Яким чином виконувався і організовувався цей переліт мені невідомо - це була повністю відповідальність керівника оперативної групи", - твердить Назаров.
За його словами, всі накази віддавав безпосередньо тодішній керівник антитерористичного центру, а нині начальник генштабу Віктор Муженко. У його функції, як начальника штабу, за статутом входило лише підготовка наказів та доведення їх до виконавців
Уже совсем повеселело - делопроизводитель-секретарша в звании генерал-майор
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Программа "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" создана с целью усилить управленческую эффективность и развитие персональных лидерских способностей государственных управленцев высшего уровня, которые принимают участие в формировании политики и реализации оборонных задач государственного уровня."

Программа? Отличная. Слушатели на 90% - не из такого сословия. Но даже пару едениц внятных - уже впрок.
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Будут учить менеджеров рошен как создавать танки. а не продавать конфеты
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДля управленцев, работающих в оборонной сфере, разработана образовательная программа
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