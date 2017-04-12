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 Политика Украины
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 Гуманитарная подгруппа договорилась о верификации СБУ, омбудсменом и ОБСЕ отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена пленными, - Олифер

Гуманитарная подгруппа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о верификации СБУ и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской при участии ОБСЕ граждан, которые отказываются от перемещения на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена пленными.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", - написала она.

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Также Олифер сообщила, что в экономической подгруппе ТКГ обсуждался вопрос организации работы экспертной группы, для оценки ситуации на шахтахв ОРДЛО, подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО блокируют работу такой группы.

Читайте: "ДНР" и "ЛНР" категорически отказали МККК и ООН в посредничестве по обмену заложниками, - Ирина Геращенко
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чтобы акт составили.
мы, нижеподписавшееся ОБСЕ, подтверждаем, что попочленец Сопля слёзно умоляет не отправлять его корешам в Недороссию и согласен хоть 10 лет мотать срок у параши, но в Нене.
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многие отказываются чтобы их выдали обдроченцам - ОБСЕ проверяет это...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГуманитарная подгруппа договорилась о верификации СБУ, омбудсменом и ОБСЕ отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена пленными, - Олифер
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