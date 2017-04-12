 Гуманитарная подгруппа договорилась о порядке подтверждения пленных, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО, - Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников. Удалось договориться о том, чтобы СБУ, омбудсмен Валерия Лутковская, матери незаконно удерживаемых лиц, при участии ОБСЕ провели верификацию отказа людей перемещаться на неподконтрольную Украине часть Донбасса", - написала она.
Также Олифер сообщила, что в экономической подгруппе ТКГ обсуждался вопрос организации работы экспертной группы, для оценки ситуации на шахтахв ОРДЛО, подтопление которых является экологической угрозой для всего Донбасса. Однако представители ОРДЛО блокируют работу такой группы.
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мы, нижеподписавшееся ОБСЕ, подтверждаем, что попочленец Сопля слёзно умоляет не отправлять его корешам в Недороссию и согласен хоть 10 лет мотать срок у параши, но в Нене.
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