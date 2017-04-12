 В подгруппе по безопасности Украина предложила выработать механизм контроля за нарушениями режима прекращения огня, - Олифер о переговорах в Минске

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, которые принадлежат как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям; установление псевдограницы в ОРДО - такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения. Мы требуем отмены упомянутых действий и возврата предприятий их законным собственникам.
В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ. В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжёлое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений - только после этого можно переходить к решению политических вопросов", - написала Олифер.
344 9
Гуманитарная подгруппа договорилась о верификации СБУ, омбудсменом и ОБСЕ отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена пленными, - Олифер(4)
Трехсторонняя контактная группа завтра в Минске обсудит вопросы безопасности и освобождения заложников, - Олифер(6)
На переговорах в Минске договорились об очередном перемирии с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками, - Олифер(52)
Признание РФ "документов ДНР" и рейдерский захват собственности на оккупированных территориях - это срыв минских соглашений, - Олифер(34)
Состоялась внеплановая видеоконференция трехсторонней контактной группы – Олифер(0)
Трехсторонняя контактная группа договорилась о разминировании территории возле Донецкой фильтровальной станции, - Сайдик(7)
Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пока там рашка - как это провести технически даже вдруг им восхочется вернуть..
А заводы "Топаз" и Луганский патронный - которые вывезли - входят в список или нет?
Но в торговом эмбарго крайняя - рашка - отрейдерила.
Ответить
Вот это да ....
Ответить
Ответить
Согласно анализу ISI, 23 ракеты поразили 13 парных железобетонных укрытий для самолетов. Кроме того, были поражены пять мастерских, занимавшихся, обслуживанием и ремонтом самолетов .
Кроме того, была уничтожена батарея ЗРК «Куб», включая РЛС и командный пункт. Всего по ней пришлось пять ракет.
Эксперты израильской компании отмечают, что удар был точечным и поразил исключительно высокоприоритетные цели. Эта общая оценка подтверждается и сравнением видео с беспилотника, опубликованного Минобороны России, с имеющимися в открытом доступе снимками Digital Globe. Из этого сравнения видно, что предположительно неисправные самолеты, не менее 14 лет простоявшие у взлетно-посадочной полосы, остались нетронутыми.
Ответить
Ответить