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 Политика Украины
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 В подгруппе по безопасности Украина предложила выработать механизм контроля за нарушениями режима прекращения огня, - Олифер о переговорах в Минске

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым разработать механизм контроля над нарушениями режима прекращения огня.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"Украина снова обозначила свою позицию: признание Россией документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват предприятий, которые принадлежат как государству Украина, так и частным украинским и европейским компаниям; установление псевдограницы в ОРДО - такие решения заставили Украину ввести ограничение грузов через линию соприкосновения. Мы требуем отмены упомянутых действий и возврата предприятий их законным собственникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о переговорах в Минске: Основная тема - надавить на РФ, чтобы она выполняла ключевые моменты, связанные с прекращением огня

В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием СММ ОБСЕ. В соответствии с Минскими договоренностями Украина отвела все тяжёлое вооружение от линии соприкосновения. Украинская сторона обеспокоена и встревожена постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Читайте: В Минске начались переговоры рабочих групп Трехсторонней контактной группы

Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений - только после этого можно переходить к решению политических вопросов", - написала Олифер.
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То есть, если предприятия будут возвращены, то блокада будет снята? Можно будет и дальше делить прибыль вместе с оккупантами.
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Ну это как подойти..Вообще то требование из серии "Миссия не выполнима"
пока там рашка - как это провести технически даже вдруг им восхочется вернуть..
А заводы "Топаз" и Луганский патронный - которые вывезли - входят в список или нет?
Но в торговом эмбарго крайняя - рашка - отрейдерила.
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В Израиле подтвердили высокую эффективность ракетного удара США в Сирии (фото)

В подгруппе по безопасности Украина предложила выработать механизм контроля за нарушениями режима прекращения огня, - Олифер о переговорах в Минске - Цензор.НЕТ 3067
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Всего, по оценке экспертов ISI, были поражены 44 цели, причем некоторые из них более чем одной ракетой.

Согласно анализу ISI, 23 ракеты поразили 13 парных железобетонных укрытий для самолетов. Кроме того, были поражены пять мастерских, занимавшихся, обслуживанием и ремонтом самолетов .
Кроме того, была уничтожена батарея ЗРК «Куб», включая РЛС и командный пункт. Всего по ней пришлось пять ракет.

Эксперты израильской компании отмечают, что удар был точечным и поразил исключительно высокоприоритетные цели. Эта общая оценка подтверждается и сравнением видео с беспилотника, опубликованного Минобороны России, с имеющимися в открытом доступе снимками Digital Globe. Из этого сравнения видно, что предположительно неисправные самолеты, не менее 14 лет простоявшие у взлетно-посадочной полосы, остались нетронутыми.
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Донбасс основали Британские и Бельгильские горно-рудные и металлургические компании в конце 19 века,потом в Ымперию Романовых вначале 20 века хлынуло бабло инвесторов из Франции,Швейцарии и Германии.кацаПсинская Ымперия вплоть до краснопузого Майдана в октябре 1917 игода в этих делах участия не принимала.Потом чЛенин и его банда всё это национализировала...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ подгруппе по безопасности Украина предложила выработать механизм контроля за нарушениями режима прекращения огня, - Олифер о переговорах в Минске
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