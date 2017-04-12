 Миссия ОБСЕ зафиксировала 390 взрывов на Донбассе 11 апреля

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение нарушений прекращения огня, в том числе около 300 взрывов, по сравнению с предыдущими 24 часами (около 180 взрывов)", - сказано в нем. В Луганской области миссия зафиксировала 90 взрывов.
Также миссия зафиксировала стрельбу из стрелкового оружия, нацеленную на беспилотник СММ, который летел возле Старого Айдара.
Миссия следила за сообщениями о жертвах среди гражданского населения и об ущербе, нанесенном жилым помещениям в результате обстрелов в Докучаевске, Марьинке и Крещатицком (все - Донецкая область).
Кроме того, миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском (все - Луганская область), свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
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