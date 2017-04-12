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Все про:доходы (490) зарплата (1688) статистика (317) Гройсман (2800)

 "Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман

Средняя заработная плата в Украине выросла на 35%, а реальные доходы граждан - на 20%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, при этом инфляция была умеренной. Реальные доходы выросли примерно на 20%", - сказал он. "Этого недостаточно, хотя это хороший показатель", - добавил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолженность по зарплате составляет 1,5 млрд гривен, - Рева

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году повышения зарплат в Украине не ожидается.



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можно и сейчас так сказать, смотря на какие источники опираться
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На любые . Реальная цена денег это цена к золоту . А доллар отвязали от золота . Афёра не то что века , а тысячелетия .
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да я наслышан об этом, но это большие геополитические игры, аферистов глобального масштаба.
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Ну так и есть . Как сказал один из организаторов этой афёры тысячелетия - дайте мне станок , который печатает деньги и мне начхать на законы этой страны .Ну а смотря на сегодняшний день у кого этот станок , то ему уже начхать на законы во всём мире .
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Бакс есть бакс,а то что в те брежневские бараны его опустили то их баранья проблема...
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Тогда КВНщика Вовку Маслякова в тюрягу упекли за валютные операции.а КВН закрыли.Было дело...
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Согласно последнему отчету ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 136 место.
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Вова!Гройсман! У кого выросли доходы?Уточняй,плиз...
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Хм, глянул сайт минфина. Действительно выросла по отчетам, я даже не заметил.
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У кого выросла? У тебя, Гройсман или у Порошенко? Это после того как транш в очередной раз у МВФ взяли у вас мудаков средняя зарплата выросла? Страну просрали , долгов набрались, народ раком поставили... Красавчики - справились

Странуоставили.
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последние семь лет живу в государстве и не пользуюсь бумажными государственными деньгами. Вот приват24 отжали, дерибанят. Задушат приват24 - манал я жить в этой стране тогда.
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Щоб ти, гнійне вінницьке базарне чувирло, здохло!!! У кого це на 20 відсотків збільшилися РЕАЛЬНІ ДОХОДИ!??
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да, серьезно, как раз так в воздухе веет 2013-м. Весна. Доллар стабилен, но чувствуется застой и упадок. Из кризиса в кризис.
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якщо це він про себе то скромнічає...а якщо про людей то просто 3,14здить...
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Зачем он это промычал??. Все же наоборот. И куда гнойсману надо идти??
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Афигеть.Чем больше народ беднеет ,тем больше у нас всё растёт.
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еТОТ Гойсман сам то понял чаво ляпнул??? Как говорит лавров "Дибил бля!"
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Птицу можно узнать по ее песне. (Английская пословица).
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как выросли доходы украинцев нужно смотреть по количеству нищих-попрошаек в переходах, на улицах и возле церквей, пусть проедет по дворам и посмотрит сколько людей роются в мусорных бачках, пусть найдет на улице что нибудь из вторсырья, только нужно ездить с восходом солнца, в 9 утра уже все стоят в приемных пунктах - кто раньше встал, того и тапки..
на 112 канале был задан вопрос - почему народ стал меньше покупать хлеба, так владный гость сказал что стали лучше питаться, а то что батон стоит почти 9грн при пенсии 1200грн не вспомнил, и что 5 молокозаводов остановились из-за дороговизны молочки (директор молокозавода сказал в новостях -у людей нет денег на молоко по 20грн за литр) тоже не слышал.
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Зарплаты выросли доходы вырасли, а у населения когда поднимут хоть на 1% доходы ?
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А,то ти про Юлю писав?А я вже думав.що ти великого вченого Степана Прокоповича згадав
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столько всего в голове крутилось а сформулировалось лишь-"Гройсман ты дурак???"
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гнойсман.....краще б заsox на тррусселях сваго папули
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Теперь надо что-то с расходами делать. Налоги повышать или цены на бензин, а то пробки уже достали...
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В гройсмана вже є його пальтрет в стародавньому римському вбранні?
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Лживый иудей по лицемерию и лжи Колю-бимбу переплюнул.
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У Гройсмана дежа-вю! Або він про свою державу говорить...
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У меня почкмуто не х..я не поднялось. Но повышение цен с нового года я ощутил
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Если верить минфину, то средняя зарплата выросла на 3,5%., а инфляция на 3,9%
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Краще вже вірити Пітерському НКВС і замполіту Реві ніж шарамижнику гройсмаляру який плутає свою кишеню з державною
Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/

"Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман - Цензор.НЕТ 3759
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Если учесть, что гражданин Украины Ахметов в прошлом году заработал 2,5 млрд. у.е - то "да".
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это же в среднем по больнице у главврача 500% рост у санитарок 40% падение - в среднем рост на 35%
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Г. Гройсман ,а вам Ссука не кажеться шо вы гоните Или вы насмотрелись фильма за гранью и описываете какуйто паралельную реальность ,в которой цветущая Украина и нет войны
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«Реформы правительства Гройсмана - это продолжение унижения украинцев, отбор последних крох их жизни. Объявленная Владимиром Гройсманом пенсионная реформа - это продолжение притеснения в правах всех пенсионеров», - заявила журналистам Тимошенко в кулуарах Верховной Рады Украины.
https://www.economics-prorok.com/2017/04/тимошенко-цель-реформ-гройсмана.html

"Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман - Цензор.НЕТ 8436
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Шо-то Грося развил бурную деятельность и весь белый такой и пушистый.
Неужели операция приемник в действии?
Готовят Гросю на президента, так как в Алексеевича рейтинг лузерский
и выше плинтуса уже не поднимется.
Своего рода тандем как Пуйло и Медвед -
будут меняться по очереди в президентском кресле, да?
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Эти прибаханные завтра напишут в статистике, что все украинцы поголовно миллионеры - бумага и ручки в Кабмине пока не дефицит!
С совестью, порядочностью -дефицит, а написать могут все что угодно!
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Як можна безперервно брехати ! Хоча б у Великодній тиждень посоромився !!!
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Ну и брехун, ну кто получал минималку тому может и добавили а рост тарифов он учёл, математик хренов.
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Завтра в верховной раде олигархи будут пытаться приватизировать в перврм чтении атомную энергетику и гидроэнергетику.
Для этого олигархи собрали в Киев со всех курортов Мира всех до единого своих ручных депутатов. В верховной раде завтра явка кнопкодавов будет 107%.
А на следующем этапе олигархи попытаются узаконить украинские сельхоз земли в виде "приватизации сельскохозяйственных земель", которые они уже давно раздеребанили и поделили между собой и которые олигархам осталось только узаконить.
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Забыл написать, что народу оставить только теплоэнергетику с соответствующей ценой.
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бакс в сравнении с "папиредниками" тоже вырос в три раза.а тарифы на газ почти в 10 раз.и это минимальный список грабежа украинского народа...
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С папиредниками мы бы уже давно гнили в окраинной области Российской педерации, и то если-бы дожили.
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Кажуть що Батьківщина і Самопоміщь заблокували подальший ріст середньої зарплати. Якщо б сьогодні проголосували за зарплати конституційним суддям по 400тис., то середня зарплата була б ще вище.
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курва,у каких граждан выросли доходы?..У СУДЕЙ,У МЕНТОВ или у пенсионеров и учителей?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман
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