 "Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, при этом инфляция была умеренной. Реальные доходы выросли примерно на 20%", - сказал он. "Этого недостаточно, хотя это хороший показатель", - добавил глава правительства.
Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году повышения зарплат в Украине не ожидается.
4822 288
Руководителями госшахт должны работать нормальные люди. Подонки мне там не нужны, - Гройсман(45)
"Я хочу знать, где прошлогодний асфальт сошел вместе со снегом, чтобы те, кто проводил работы, понесли ответственность", - Гройсман. ВИДЕО(156)
Ракетно-космическая отрасль является гордостью Украины, - Гройсман(74)
Украина присоединится к развитию Транскаспийского транспортного маршрута, - Гройсман(30)
Рік уряду Гройсмана. Українці зіткнулися з колосальною соціальною катастрофою - експерт(0)
Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"(29)
Придется передать Тимошенко вместо денег, если, не дай бог, не выиграем у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, - Гройсман(436)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Странуоставили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на 112 канале был задан вопрос - почему народ стал меньше покупать хлеба, так владный гость сказал что стали лучше питаться, а то что батон стоит почти 9грн при пенсии 1200грн не вспомнил, и что 5 молокозаводов остановились из-за дороговизны молочки (директор молокозавода сказал в новостях -у людей нет денег на молоко по 20грн за литр) тоже не слышал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.economics-prorok.com/2017/04/тимошенко-цель-реформ-гройсмана.html
Ответить
Неужели операция приемник в действии?
Готовят Гросю на президента, так как в Алексеевича рейтинг лузерский
и выше плинтуса уже не поднимется.
Своего рода тандем как Пуйло и Медвед -
будут меняться по очереди в президентском кресле, да?
Ответить
С совестью, порядочностью -дефицит, а написать могут все что угодно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для этого олигархи собрали в Киев со всех курортов Мира всех до единого своих ручных депутатов. В верховной раде завтра явка кнопкодавов будет 107%.
А на следующем этапе олигархи попытаются узаконить украинские сельхоз земли в виде "приватизации сельскохозяйственных земель", которые они уже давно раздеребанили и поделили между собой и которые олигархам осталось только узаконить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить