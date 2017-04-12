 Навальный снова зовет россиян на митинг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, он отметил, что никакой реакции властей на информацию о коррупции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, обнародованную в его расследовании, не последовало: против чиновника не возбуждено уголовное дело, он не ушел в отставку, не дал пояснений, Госдума заблокировала инициативу по расследованию.
"12 июня, в День России, я призываю всех патриотов страны вне зависимости от политических взглядов под российскими флагами выйти на митинги против коррупции с новым требованием дать ответы на наши вполне законные вопросы", - сказал Навальный. Он подчеркнул, что планирует провести "массовые, но мирные мероприятия в строгом соответствии с законом".
По его словам, россияне не снимают своих претензий относительно коррупции и не снимут их никогда.
Напомним, ранее в Интернете появился фильм-расследование Навального "Он вам не Димон", в котором оппозиционер утверждает, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. После этого в ряде городов РФ прошли многотысячные митинги против коррупции. Сам Навальный был задержан и приговорен к 15 суткам ареста. Медведев назвал обвинения в коррупции "чушью", которая направлена на то, чтобы "вытащить людей на улицы".
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Меньше к нам лезть будут.
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Его бережно сажают, он гламурно сидит, и его аккуратненько выпускают.
ТИПА ОН ПОСТРАДАЛ
"Выбирайте", россияне, другого-то вам выбрать не дадут.
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