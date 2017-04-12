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 Навальный снова зовет россиян на митинг

Российский оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал жителей РФ выйти на митинг против коррупции 12 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, он отметил, что никакой реакции властей на информацию о коррупции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, обнародованную в его расследовании, не последовало: против чиновника не возбуждено уголовное дело, он не ушел в отставку, не дал пояснений, Госдума заблокировала инициативу по расследованию.

"12 июня, в День России, я призываю всех патриотов страны вне зависимости от политических взглядов под российскими флагами выйти на митинги против коррупции с новым требованием дать ответы на наши вполне законные вопросы", - сказал Навальный. Он подчеркнул, что планирует провести "массовые, но мирные мероприятия в строгом соответствии с законом".

По его словам, россияне не снимают своих претензий относительно коррупции и не снимут их никогда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ отказалась расследовать причастность Медведева к коррупции

Напомним, ранее в Интернете появился фильм-расследование Навального "Он вам не Димон", в котором оппозиционер утверждает, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. После этого в ряде городов РФ прошли многотысячные митинги против коррупции. Сам Навальный был задержан и приговорен к 15 суткам ареста. Медведев назвал обвинения в коррупции "чушью", которая направлена на то, чтобы "вытащить людей на улицы".
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Хуйло дало задание Навальному отвлекать внимание?
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Навальный, Ходорковский - все они "совкодрочеры" обыкновенные!
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Хорошо, что в Украине нет коррупции и не нужно выходить против
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Толку от митингов в паРаше?Ведь там недавно Росгвардию создали и хотят разрешить стрелять по толпе если увидел какой то подозрительный предмет в руках.
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хуйло уже стрелять разрешило в детей и беременных.
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задрот этот навальный как и хуйло ,типа оппозиция.
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Да пускай,может закрутится там,закипит...
Меньше к нам лезть будут.
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))))) "Борьба с коррупцией" строго по праздникам. Вышли-пятнадцать суток ареста-митинг-по е.алу-пятнадцать суток....
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Почему Навальный против хуйла митинги не проводит?
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Навальный - такое же гебешное ффуйло, только помоложе.

Его бережно сажают, он гламурно сидит, и его аккуратненько выпускают.
ТИПА ОН ПОСТРАДАЛ
"Выбирайте", россияне, другого-то вам выбрать не дадут.
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