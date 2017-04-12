EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1304  72
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3346) оружие (3827) Порошенко (12697) Донбасс (14063) минские соглашения (2077)

 Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко

Украина отвела тяжелое вооружение от линии разграничения на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, однако в случае обострения ситуации может быстро вернуть его обратно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня, в соответствии с Минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности, и мы в этом сейчас убедились", - сказал он.

По его словам, в случае необходимости вся эта техника и оружие "в самые кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления наших оборонных рубежей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали танки, "Грады" и гаубицы в оккупированном Луганске, - ОБСЕ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где-то уже слышали этот старый, заезженный, пиздливый баян
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поэтому Богдану Хмельницкому памятник будет стоять, а к Порошенке будут приходить разве что на могилу плюнуть, если она в Украине будет, конечно.
Правда это касается всех презиков Украины. Видимо судьба такая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Богдан Хмельницький- це той самий що Україну під Московію поклав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это который на поле боя был. А куда и что он поклал - это ж история, а ее пишут кто во что гаразд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пропонуєш вводити ВП, мобілізацію і наступ на Москву?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Предлагаю выводить оккупантов из состояния комфорта обстрелами и артналетами. Собственно, как они сами и делают.
А сидеть в поле с автоматом под Градами и артиллерией - это только умирать за миный план Шоколадного воена безо всякого смысла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я тобі по секрету скажу- шмаляють і обдроченці, і наші. На кацапських пабліках щодня виють- купа трупів.
Це війна. А війна... Війна ніколи не міняється.(ц)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я тебе по-секрету скажу - баснями про "наш адекватный ответ" кормят нас упоротые порохоботы, чтобы шокадную сволочь не убили, как и его дебилоидов-генералов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нагнув, чи кацапи йому просто більше від поляків пообіцяли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
спроси у Боди его мотивы. и чего он козломордым поверил. мы же верим в Будапешт и Минск, и норм....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько харанту паабицяли ,не скажешь ? В те времена при нынешнем хэтьмане наше государство просуществовало б пару месяцев МАКСИМУМ а Хмельницкий проявил себя ВОЕНАЧАЛЬНИКОМ и ЛИДЕРОМ Нации в отличии от этих
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отвела...Опять? Так вы ж его и не подводили вроде...

И вообще, это шутка что ли,вчера только в донецкой обл. было более 1000 обстрелов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сабж так каждый год говорит. у спичрайтеров кризис жанра? или они один и тот же спич подсовывают реформатору?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1564
Німецькі лікарі спростовують заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі.

Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4789

Діагноз Романа Насірова, поставлений у день його арешту в березні, став справою не лише медичною, але й політичною. У лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, 2 березня нині відстороненому голові Державної фіскальної служби поставили діагноз "інфаркт міокарда". Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях. Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту. Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров'я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.

Однак підпорядковане президенту України Державне управління справами на цьому не зупинилося і вирішило замовити експертизу фахівцям з Німеччини. У вівторок, 11 квітня ДУС повідомило, що лікарі Університетського кардіологічного центру Фрайбурга підтвердили правильність діагнозу Насірова. "За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою - обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлений правильно", - йдеться у прес-релізі на сайті ДУС, передрукованому десятками українських ЗМІ.
"Наші лікарі його не оглядали"
DW вирішила з'ясувати, на якій підставі німецькі лікарі дійшли такого висновку. Виявилося, що жодного діагнозу відстороненому голові ДФС у клініці Фрайбурга взагалі не ставили. "Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.
Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу. ЕДИНОЖДЫ СОВРАВ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех не всех а эту шокогниду проклинать будут не одно поколение!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочеш життя по старому?- Овоч втік, але Кучма ще тут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочется життя по-новому,но как у пети.А так как сейчас есть,то стало реально хуже в десятки раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зашибись,это вредительство.В минске есть еще и особый статус.Надо территорию забирать по сантиметрам,а не сдавать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да-да, ты уже не раз дзявкало про эти 15 минут, брехуняка офшорна, а сколько наших ребят погибло под обстрелами за март-февраль?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент Украины не может обворовывать страну, когда она воюет и торговать с агрессором. А у нас пока такого не наблюдается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А с чего ты взял что Президент обворовывает страну ? в методичке написано ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты думаешь что своими руками будет воровать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На картинке народные депутаты Украины которых вы и выбрали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він сьогодні в якійсь темі виступав проти пам'ятників загиблим Воїнам. Типу, гроші держава марно витрачає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не говорил, что держава деньги марно вытрачаэ. Научитесь читать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В открытых источниках. Найдите в декларации Барыги доходы от Рошена. Или хатынку за три миллиона не он продает. в центре Киева, которую , землю, он даром получил ? Я уже молчу про офшоры, котрые открывались когда наши захлебывались кровью в Илловайске. Там вообще история тянет на сотни миллионов долларов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что то верховный говнокомандувач наверное лишнее выпил. Насколько все помнят , тяжелое вооружение отведено ещё в августе. Или к нему в гости очередная белка пришла или кролик ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и Донбасс тихо отходит под фанфары "безвиза"
 показать весь комментарий
Ответить
 
І не кажіть. Сам Маріуполь уже 78 разів здавали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, лично пеця вернёт всё оружие. С пистолето в набедренной кобуре и со стальным блеском глаз повыше красного носа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько можно играть в жмурки - отводить, подводить... У наших военных наверное, крепкие нервы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
спасибо родной,вся страна верит тебе и спит спокойно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бред какой-то ...отводит .значит здал Донбасс .. наступать и отвоёвываться нужно,а не играть в поддавки по минским угодам..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть голубана с отброськиным погуглит ,как те на ..работу.. устраивались
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вячеслав, просто не викладай кацапської пропаганди з кацапських пропагандистських сайтів. Ти ж не кацап, ти ж не регіонал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВОКРУГ АДНИ ВРАГИ ,нужно сплатиться вокруг наисладчайшего атца нации
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая разница откуда картинки, в них критика власти, власть посмотрит и подумает, если критикуют, значит где-то что-то не так делают, может в правильное направление повернут, но смотрю критикуй не критикуй, все без толку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Погугли сначала про торговлю с окупантами ,потом будешь кацапских сайтов жахаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так на кацапських сайтах про тарговлю с аккупантамі в основному і пишуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо не торгуют ,поклёп на нашу самую честную владу ,ани нипричем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Український хімічний концерн "ХАДО" створив нову напівавтоматичну гвинтівку 12,7×108-міліметрового калібру для цільового вогню на дальні дистанції.

Це другий проект харківського підприємства із замкнутим циклом виробництва, повідомляє сайт SNIPEX, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.

Гвинтівка SNIPEX М75 є напівавтоматичною зброєю великого калібру, головне призначення якої - цільовий вогонь на дальні дистанції (від 100 до 2500 метрів).
Конструкція розроблена з розрахунком максимальної простоти експлуатації та доступної системи техобслуговування, скомпонована за схемою булл-пап (затворна група розміщується за спусковим гачком).

Замикання ствола здійснюється поздовжньо-ковзним поворотним затвором. 13 бойових упорів розташовані в три ряди і повертаються на 60°, що забезпечує жорстке замикання ствола. При заряджанні набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі.

Стріляні гільзи викидаються автоматично при відкочуванні затвору назад. Його конструкція запатентована. Затвор починає процес перезарядження із затримкою, що дозволяє кулі покинути ствол при повністю замкненому затворі. Це мінімізує коливання ствола під час пострілу. Відбій максимально утилізується, що забезпечує комфортність стрільби. Спуск м'який. Гвинтівка має запобіжник, розташований на спусковому гачку.

Читайте: Українці придумали спосіб обійти автомито

Ствол максимально відкритий, масивний, має 8 правих нарізів з твістом 15 дюймів. Оснащений дуловим гальмом-компенсатором, можливе оснащення штатним шумопоглиначем.
Гвинтівка призначена тільки для стрільби з упору, тому комплектується складними сошками і додатковою задньою опорою під прикладом.

Гвинтівка не має цівки, приклад зроблений з металу, оснащений накладкою під щоку, а також має гумовий затильник-амортизатор. Має ручку-держак для зручності перенесення.
Для транспортування гвинтівка розбирається та складається у фірмовий кейс, який може перенести одна людина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
отвели ?
показали ?
теперь возвращайте ! и действуйте !
 показать весь комментарий
Ответить
 
если ЕС требует выполнения,договаривайся...пусть их граждане станут жителями серой хоны и начинают там натсраивать жизнь..а мы отведемся...
когда им прилетит пусть скажут своему правительству откуда прилетело...

а мы пока отдохнем поля попашем, и так может быть ЕС станет виднее как решать вопрос.... развода...но только вооруженных людей, а не Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С одной стороны путин засылает курсантов артилеристов для практических занятий со стрельбы по домам Украинцев, с другой стороны отвод тяжелого вооружения… Даже незнаю как такое назвать, видимо петя войдет в учебники…
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти