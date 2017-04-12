 Украина отвела тяжелое вооружение с передовых позиций, но может быстро вернуть его при необходимости, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня, в соответствии с Минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности, и мы в этом сейчас убедились", - сказал он.
По его словам, в случае необходимости вся эта техника и оружие "в самые кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления наших оборонных рубежей".
1304 72
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В настоящее время РФ демонстративно отказывается от участия в переговорах в "нормандском формате", - Пристайко(31)
Главы МИД Украины и Грузии решительно осудили агрессивную политику РФ, несущую угрозу международной безопасности(5)
Боевики подтянули танковую роту к первой линии на Луганщине, - ИС(20)
Боевики 45 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, зенитки, вооружения БТР и БМП, - штаб(4)
Нынешняя глупая власть проигрывает войну, разрушает экономику, умножает коррупцию - Касьянов(0)
"Ожидал одно, а получилось совсем иначе", - боевик по кличке Мурчик задержан в Покровске(30)
Тиллерсон прямо спросил, почему США должны интересоваться конфликтом в Украине, - Эро(97)
Ответить
Правда это касается всех презиков Украины. Видимо судьба такая.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А сидеть в поле с автоматом под Градами и артиллерией - это только умирать за миный план Шоколадного воена безо всякого смысла.
Ответить
Це війна. А війна... Війна ніколи не міняється.(ц)
Ответить
Ответить
Ня. Порадій, чи може поплач.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И вообще, это шутка что ли,вчера только в донецкой обл. было более 1000 обстрелов.
Ответить
Ответить
Німецькі лікарі спростовують заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі.
Діагноз Романа Насірова, поставлений у день його арешту в березні, став справою не лише медичною, але й політичною. У лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, 2 березня нині відстороненому голові Державної фіскальної служби поставили діагноз "інфаркт міокарда". Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях. Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту. Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров'я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.
Однак підпорядковане президенту України Державне управління справами на цьому не зупинилося і вирішило замовити експертизу фахівцям з Німеччини. У вівторок, 11 квітня ДУС повідомило, що лікарі Університетського кардіологічного центру Фрайбурга підтвердили правильність діагнозу Насірова. "За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою - обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлений правильно", - йдеться у прес-релізі на сайті ДУС, передрукованому десятками українських ЗМІ.
"Наші лікарі його не оглядали"
DW вирішила з'ясувати, на якій підставі німецькі лікарі дійшли такого висновку. Виявилося, що жодного діагнозу відстороненому голові ДФС у клініці Фрайбурга взагалі не ставили. "Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.
Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу. ЕДИНОЖДЫ СОВРАВ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це другий проект харківського підприємства із замкнутим циклом виробництва, повідомляє сайт SNIPEX, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Гвинтівка SNIPEX М75 є напівавтоматичною зброєю великого калібру, головне призначення якої - цільовий вогонь на дальні дистанції (від 100 до 2500 метрів).
Конструкція розроблена з розрахунком максимальної простоти експлуатації та доступної системи техобслуговування, скомпонована за схемою булл-пап (затворна група розміщується за спусковим гачком).
Замикання ствола здійснюється поздовжньо-ковзним поворотним затвором. 13 бойових упорів розташовані в три ряди і повертаються на 60°, що забезпечує жорстке замикання ствола. При заряджанні набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі.
Стріляні гільзи викидаються автоматично при відкочуванні затвору назад. Його конструкція запатентована. Затвор починає процес перезарядження із затримкою, що дозволяє кулі покинути ствол при повністю замкненому затворі. Це мінімізує коливання ствола під час пострілу. Відбій максимально утилізується, що забезпечує комфортність стрільби. Спуск м'який. Гвинтівка має запобіжник, розташований на спусковому гачку.
Читайте: Українці придумали спосіб обійти автомито
Ствол максимально відкритий, масивний, має 8 правих нарізів з твістом 15 дюймів. Оснащений дуловим гальмом-компенсатором, можливе оснащення штатним шумопоглиначем.
Гвинтівка призначена тільки для стрільби з упору, тому комплектується складними сошками і додатковою задньою опорою під прикладом.
Гвинтівка не має цівки, приклад зроблений з металу, оснащений накладкою під щоку, а також має гумовий затильник-амортизатор. Має ручку-держак для зручності перенесення.
Для транспортування гвинтівка розбирається та складається у фірмовий кейс, який може перенести одна людина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
показали ?
теперь возвращайте ! и действуйте !
Ответить
Ответить
когда им прилетит пусть скажут своему правительству откуда прилетело...
а мы пока отдохнем поля попашем, и так может быть ЕС станет виднее как решать вопрос.... развода...но только вооруженных людей, а не Украины.
Ответить
Ответить
Ответить