 Порошенко: Мы не позволим "той стороне" отгородить Донбасс от Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей скорой помощи в Луганской области.
"С той стороны предпринимаются шаги по установлению рублевой зоны, обеспечению возможности отгородиться от Украины, и мы, безусловно, будем делать все возможное для того, чтобы не позволить это сделать", - сказал он.
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Старый анекдот про горбатого мишку вспомнилсИ....
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http://comments.ua/politics/580012-na-parasyuka-zaveli-ugolovnoe-delo.html
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https://elise.com.ua/2017/04/11/smotri-senya-chto-eto-znachit-stenu-stroit-na-granitse-s-vragom-a-ne-dengi-meshkami-pilit-poka-lyudi-umirayut-foto/
Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной войной Сирией.
Об этом сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, пишет DW.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями. Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
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Про це Gazeta.ua розповів правозахисник 45-річний Дмитро Снєгирьов.
"Розгін редуту - логічне продовження переговорів у Мінську. Окрема підгрупа говорила про відновлення економічних зв'язків із окупованими територіями. Влада показала, що готова добитися свого силовим сценарієм. Хочуть, аби стара схема запрацювала знову. В ЛНР заявили прямо, що припинять націоналізацію українських підприємств, якщо Україна знову братиме у них вугілля. Знову купуватимемо антрацит в окупантів.
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Націоналізація насправді не відбулася. Власниками залишилися українські олігархи. Санкції проти них так і не ввели. На заводах сидить кілька менеджерів із ЛНР, які нічого не вирішують. Влада будь-якими методами припинятиме блокаду. А на Мінських перемовинах припишуть собі, що вирішили питання енергетичної безпеки й повернули Україні підприємства", - каже Снєгирьов.
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Это же не Крым, где можно еще одну дачу построить на берегу моря.
Но так терроризировать будут, пока "мы" наблюдаем и и толкаем грозные заявления.
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Чо его несет?
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"Я за те, щоб спорудити велику стіну (не яценюківську, а справжню), тимчасово відгородиться від окупованої частини Донбасу, сконцентрувавшись на решті України"
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треба поважати торгових партнерів й не відавати їх кацяпам!
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Сложный это вопрос.
Все из моих знакомых,кто там побывал,поддерживают проект стена.
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С этой паскудой мы будем долго воевать. Пока оно от загребущести и ожирения само не сдохнет.
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С кем он разговаривает? Рублёвая зона уже работает. Причём очень даже давно.
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3 квітня о 21:03 ·
Перше довічне з 2013.
Сьогодні отримав Артем Дериглазов.
Перша судимість. Визнання провини. Відшкодувавши матеріальні збитки потерпілій стороні.
Після арешту, Дериглазов пережив нелюдські тортури: перманентні побиття тривали місяцями. Більше місяця він був прив'язаний ременями до ліжка, відв'язували на 15 хвилин щодня. Його підвішували, засовували пальці у вогнепальні рани від куль. 19-ти річний хлопчина пережив не мало.
В той же час видно, що він зберіг адекватність. Веде блог, пише чудові твори, люди ним цікавляться.
Але він вбив харківського міліціонера. І сьогоднішній вирок - помста. Можлива лише в Харкові. Закон там один - мусорський терор.
В той же час, в цьому ж суді, та сама колегія, по тій самі статті 348, яка передбачає від 9 до 15 або довічне призначили сепаратисту, який облив бензином і підпалив наших захисників на блокпосту дали 5 років.
П'ять років! Сепаратисту за підпал наших живих солдат!!!
Рішення суду тут:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41009251
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Хуг что ли или еще какая то евронечисть ?
Нет. Не знал. Говорит что это блокадой Украина отгородилась от Донбасса.
Теперь будет знать.
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