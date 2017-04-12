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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12697) Россия (69887) терроризм (20116) Донбасс (14063) рубль (872)

 Порошенко: Мы не позволим "той стороне" отгородить Донбасс от Украины

Президент Петр Порошенко не позволит России и поддерживаемым ею боевикам отгородить Донбасс от Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей скорой помощи в Луганской области.

"С той стороны предпринимаются шаги по установлению рублевой зоны, обеспечению возможности отгородиться от Украины, и мы, безусловно, будем делать все возможное для того, чтобы не позволить это сделать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - жителям Луганской области: Сделаю все возможное, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны. ВИДЕО
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Peace duke....
Старый анекдот про горбатого мишку вспомнилсИ....
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Именно Саакашвили кондитер и адресует свой высер.
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Смотри Сеня, что это значит стену строить на границе с врагом а не деньги мешками пилить пока люди умирают (ФОТО)

https://elise.com.ua/2017/04/11/smotri-senya-chto-eto-znachit-stenu-stroit-na-granitse-s-vragom-a-ne-dengi-meshkami-pilit-poka-lyudi-umirayut-foto/

Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной войной Сирией.
Об этом сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, пишет DW.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями. Всего протяженность турецко-сирийской границы составляет около 911 километров.
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Мало, чтобы мысли в голове роились, надо, чтобы ещё и мёд приносили!
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Петя,забери себе тот Донбасс вместе с голубаном и амброськиным.Они в Украине будут только вонять.
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Редут блокувальників Богдан" розігнали, аби припинити блокаду й знову закуповувати вугілля у окупантів за старими схемами.

Про це Gazeta.ua розповів правозахисник 45-річний Дмитро Снєгирьов.

"Розгін редуту - логічне продовження переговорів у Мінську. Окрема підгрупа говорила про відновлення економічних зв'язків із окупованими територіями. Влада показала, що готова добитися свого силовим сценарієм. Хочуть, аби стара схема запрацювала знову. В ЛНР заявили прямо, що припинять націоналізацію українських підприємств, якщо Україна знову братиме у них вугілля. Знову купуватимемо антрацит в окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін використає блокаду в своїх інтересах - експерт

Націоналізація насправді не відбулася. Власниками залишилися українські олігархи. Санкції проти них так і не ввели. На заводах сидить кілька менеджерів із ЛНР, які нічого не вирішують. Влада будь-якими методами припинятиме блокаду. А на Мінських перемовинах припишуть собі, що вирішили питання енергетичної безпеки й повернули Україні підприємства", - каже Снєгирьов.
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Пуйлу оно не надо, чего с того Донбасса взять?
Это же не Крым, где можно еще одну дачу построить на берегу моря.
Но так терроризировать будут, пока "мы" наблюдаем и и толкаем грозные заявления.
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Оно упитое или живет в другой реальности? Донбасс уже как 3 года огорожен, а оно все грозится не позволить.
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Проще говоря - будет и дальше завозить туда товары и платить местным "путинвведи" пенсии. И не забывайте про одностороннее прекращение огня и десятый по счету мирный план.
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Свинорыло шоколадное, у нас же нет войны. Садись на броневик вместе с винницким хитрым жидом и езжай освобождать своих партнеров. Пацаны гибнут на фронте почти каждый день, а этот голубь мира бабло стрижет с бандой и в Панаме прячет. Как там шоколадки липецкие на крови? Чмо жирное!
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Мож сегодня полнолуние какое-то или магнитные бури?
Чо его несет?
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ну да...рынок сбыта потерять и краденого угля больше нигде не найдешь...
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Либо отгородить, либо полностью очистить от коллаборанто-террористов. Третьего варианта нет.
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Не знаю, кто там с той стороны хочет отгородиться, но ............Саакашвили отжёг сегодня в фейсбуке -
"Я за те, щоб спорудити велику стіну (не яценюківську, а справжню), тимчасово відгородиться від окупованої частини Донбасу, сконцентрувавшись на решті України"
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номально все, точно по Форйду)))
треба поважати торгових партнерів й не відавати їх кацяпам!
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Многие из них ментально от нас отгорожены,их можно лишь перекупить,соблазнив материальными благами и выгодами.Ну а с молодым поколением стоит поработать.
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А вы что еще не слышали,я сейчас живу в луганской обл.)
Сложный это вопрос.
Все из моих знакомых,кто там побывал,поддерживают проект стена.
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Не, ну торговые партнеры как то без денег остались, да и у самого карман пустеет. Так, что все правильно будем и дальше финансировать войну по обеим сторонам. Правда такого явно не выдержит украинская экономика, Но до этого нет никому дела. Банком он и в Африке банкомат.
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Это Шкокохряк таким образом пытаетс оправдать тот факт, что Украина до сих пор кормит, поит лугандон, снабжает электрикой, водой и тд? Типа чтоб не потерять? В ущерб своим собственным гражданам и за из счет Шокосвинидло собралось и дальше сепаров содержать? ну и себе малость отщипнуть..
С этой паскудой мы будем долго воевать. Пока оно от загребущести и ожирения само не сдохнет.
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С подобной публикой во власти у нас война будет идти вечно.
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))) "Установить рублёвую зону..." "Не позволим этого сделать!"
С кем он разговаривает? Рублёвая зона уже работает. Причём очень даже давно.
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C14 news
3 квітня о 21:03 ·
Перше довічне з 2013.
Сьогодні отримав Артем Дериглазов.
Перша судимість. Визнання провини. Відшкодувавши матеріальні збитки потерпілій стороні.
Після арешту, Дериглазов пережив нелюдські тортури: перманентні побиття тривали місяцями. Більше місяця він був прив'язаний ременями до ліжка, відв'язували на 15 хвилин щодня. Його підвішували, засовували пальці у вогнепальні рани від куль. 19-ти річний хлопчина пережив не мало.
В той же час видно, що він зберіг адекватність. Веде блог, пише чудові твори, люди ним цікавляться.
Але він вбив харківського міліціонера. І сьогоднішній вирок - помста. Можлива лише в Харкові. Закон там один - мусорський терор.
В той же час, в цьому ж суді, та сама колегія, по тій самі статті 348, яка передбачає від 9 до 15 або довічне призначили сепаратисту, який облив бензином і підпалив наших захисників на блокпосту дали 5 років.
П'ять років! Сепаратисту за підпал наших живих солдат!!!
Рішення суду тут:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/41009251
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Это чудак реально не знал, что "по ту сторону" с 2014 года создана рублевая зона? Да же не знаю, что и сказать...
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если Украина прекратит снабжение сепаров они перестанут воевать! а это власть не допустит.
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С той стороны предпринимаются шаги по установлению рублевой зоны... А мы гривну БТРами возить будем! Пущай задавятся!
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Что за чудак ?
Хуг что ли или еще какая то евронечисть ?
Нет. Не знал. Говорит что это блокадой Украина отгородилась от Донбасса.
Теперь будет знать.
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Не предпринимаются, а уже полным ходом идёт и все благодаря мирным договорняками, которые специально были придуманы врагами Украины для того , что бы там не только рубли ходили, но военная техника и чужие законы .
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В лугандоне и до войны было 80% руцкого быдла, а теперь те кто остались 99% сепаров. Вопрос накуя они нам нужны со своими промытыми хуйлом мозгами и развалинами которые надо восстанавливать большими миллиардами денег. Это сейчас выгодно только хуйлу и порохуйлу, но точно не украинскому народу.
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Гривну БТРами возить это восстановление банковской системы ?
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Донбасс территория Украины он таким и останется. И нужно за землю воевать , а не за биомассу ввиде сепаров. Там жалеть некого.
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А как он это собирается не позволять? Уже три года не позволяет, а каждый день мужики гибнут. Если он может им что-то не позволить, то пусть не позволит вообще оккупировать Донбасс и там находиться..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Мы не позволим "той стороне" отгородить Донбасс от Украины
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