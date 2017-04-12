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 Политика Украины
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 Российские тюремщики прибегли к пыткам в отношении украинского политзаключенного Шура, требуя отказа от встречи с консулом, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с бесчеловечным обращением российских органов власти в отношении незаконно осужденного в России гражданина Украины Виктора Шура и отказом российской стороны обеспечить доступ украинского консула к нему.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Требуя от гражданина Украины письменно отказаться от своего законного права встретиться с консулом собственного государства, российские тюремщики прибегли к расправе над ним и к пыткам: Виктора Шура поместили в одиночную камеру штрафного изолятора, где он содержался в холоде без воды и пищи, что повлекло ухудшение состояния его здоровья.

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Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от российской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России по политически мотивированным делам, а также обеспечить их право на встречу с консулом", - говорится в сообщении.

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Торговые партнеры из российского гестапо втюхивают ордло в Украину.
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ага.. скоро в ордло выборы грядут под российскими автоматами.. только вот думаю сам УКРАИНСКИЙ НАРОД не примет этих "депутатов" и само ордло и всё останется по-старому - война.. Не хватало нам этих "избранников" в РАДЕ откуда они живими вряд ли вернутся в ордло..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские тюремщики прибегли к пыткам в отношении украинского политзаключенного Шура, требуя отказа от встречи с консулом, - МИД
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