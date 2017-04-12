 Российские тюремщики прибегли к пыткам в отношении украинского политзаключенного Шура, требуя отказа от встречи с консулом, - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Требуя от гражданина Украины письменно отказаться от своего законного права встретиться с консулом собственного государства, российские тюремщики прибегли к расправе над ним и к пыткам: Виктора Шура поместили в одиночную камеру штрафного изолятора, где он содержался в холоде без воды и пищи, что повлекло ухудшение состояния его здоровья.
Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от российской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России по политически мотивированным делам, а также обеспечить их право на встречу с консулом", - говорится в сообщении.
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