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 Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ

Соломенский районный суд Киева наложил арест на здания санатория Национальной академии наук (НАН) в Киевской области, которые были незаконно переданы в собственность предпринимателю.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, бывший директор кардиологического санатория, злоупотребляя служебным положением и без согласования с руководством НАН, передал в собственность частному предпринимателю часть помещений санатория общей площадью более 1 тысячи квадратных метров стоимостью 3 миллиона гривен.

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НАН - клоака жополизов и воров. Ее правда можно не в первую очередь очищать.
Интересно, проФФесор тоже состоял в НАН, или они ему только помогли защитить "дисерТТацию"?
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Потому что не боится .А если б знал что расстреляют с полной конфискацией , то риск был бы неоправданным .А так продажные судьи - праститутки отмажут .
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Академией наук надо заниматься. Вот стоит дом на Львовской площади 20лет!!!! Сыпется. Никто не достраивает- собственность академии наук! Как это понимать? Судом заставить достроить или городу отдать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДиректор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ
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