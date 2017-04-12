 Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, бывший директор кардиологического санатория, злоупотребляя служебным положением и без согласования с руководством НАН, передал в собственность частному предпринимателю часть помещений санатория общей площадью более 1 тысячи квадратных метров стоимостью 3 миллиона гривен.
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Интересно, проФФесор тоже состоял в НАН, или они ему только помогли защитить "дисерТТацию"?
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