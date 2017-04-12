 НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе "Народного фронта", об этом заявил народный депутат от политсилы, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
"Коррупция за последние 15 лет в Вооруженных Силах Украины привела к тому, что когда началась военная агрессия со стороны Российской Федерации, мы фактически встретили ее без оружия, без армии", - сказал он. "Речь идет о миллиардах долларов. Это и танки, проданные по цене металлолома, и штурмовики, проданы по цене на рынках и т. д.", - подчеркнул политик.
Он напомнил, что тогда все "боеспособные части ВСУ создавались народом, волонтерами и государством".
Пашинский заявил, что народные депутаты регулярно обращаются в НАБУ с заявлениями о конкретных фактах коррупции, касающейся как периода до 2014 года, так и периода 2014-2016 годов, однако антикоррупционный орган в ответ высылал лишь отписки о "неправильно оформленных документах". "Наши коллеги по комитету неоднократно обращались в НАБУ по фактам коррупционных деяний - по ним тоже не было возбуждено уголовных дел. Начато только одно уголовное расследование, которое имело довольно серьезный резонанс: это заявление Чорновол, Винника, Левуса по Онищенко-Насирову. На нем все сейчас пиарятся, хотя 2 миллиарда гривен несопоставимы с теми суммами, которые были разворованы в ВСУ", - подчеркнул парламентарий.
Кроме того, по его словам, на заседание комитета был приглашен глава НАБУ Артем Сытник, однако ни он, ни его заместитель не явились. "Я не хочу давать каких-либо политических или юридических оценок НАБУ, которое проигнорировало наше заседание, но мы должны проанализировать эту ситуацию, принять какие-то решения. Когда столкнемся с позицией НАБУ, что оно не будет расследовать коррупционные преступления, надо вносить поправки в бюджетное финансирование", - резюмировал депутат.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о НАБУ: "Удовлетворен ли я работой этого органа? Да, я удовлетворен"
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Степень выполнения НАБУ своих обязанностей видна по е-декларированию: ни один фигурант е-декларирования не стал объектом антикоррупционного расследования.
http://ru.golos.ua/politika/pervenstvo_po_korruptsii_nabu_sap_napk_pomogayut_vlasti_vorovat_2005
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так кто политизировал?
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Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.
Ну шо за непруха.... опять обгадились жидко-жидко...
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«Абсолютно дика бюрократія, безвідповідальність, і нефаховість. Просто дика», - так Сергій Пашинський характеризує ситуацію з оборонним замовленням. Через місяць він обіцяє прозвітувати про докорінну зміну системи управління та координації. «Якщо ми цього не зробимо, тоді нас треба судити і розстрілювати», - упевнений Пашинський.
(Соня Кошкина, Олег Базар - 23 февраля 2015, LB.ua)
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Потрібно розслідувати крадіжки та знищення української армії як до початку москальської агресії, так і під час неї)) А то недобре вийде, можуть все списати на період до агресії, а Пашинський вийде такий собі "біленький та пухнастий"
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"НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии"
"Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ"
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"
(С) И.А.Крылов
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Вон, Игорь Луценко только через суд добился, чтобы НАБУ открыло дело по коррупционной схеме при покупке беспилотников для армии.
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У п'ятницю, 31 березня, у столиці Парагваю Асунсьйоні протестуючі захопили і підпалили будівлю парламенту
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Причиною протестів стало закрите засідання верхньої палати Конгресу, на якому більшість сенаторів проголосували за дозвіл президенту Орасіо Картесу повторно висунути свою кандидатуру на виборах. Засідання нижньої палати Конгресу, присвячене цьому питанню, мало відбутися 1 квітня, при цьому більшість депутатів також схилялися до того, щоб дозволити Картесу висуватися повторно.
"Здійснено державний переворот. Ми будемо чинити опір і закликаємо людей чинити опір разом з нами", - заявила сенатор-опозиціонер Дезіре Масі.
Захопленню парламенту передували зіткнення між демонстрантами та поліцією впродовж кількох годин. Протестуючі підпалювали автомобільні покришки, поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. За даними ЗМІ, в результаті зіткнень багато людей отримали поранення, серед них відомі в країні політики. Поранені були також і співробітники поліції.
Конституція Парагваю забороняє повторне висунення на президентських виборах з метою запобігти можливому відновлення диктатури в цій країні. У 1954-1989 роках у Парагваї правив генерал Альфредо Стресснер, який 8 разів переобирався на президентський пост.
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