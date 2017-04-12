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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1599) армия (7640) коррупция (7140) Пашинский (549) хищение (277) Народный фронт (1167)

 НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно расследовать факты коррупции и продажи вооружений в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), из-за чего украинская армия перед началом военной агрессии России в 2014 году была почти обескровлена и уничтожена.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе "Народного фронта", об этом заявил народный депутат от политсилы, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Коррупция за последние 15 лет в Вооруженных Силах Украины привела к тому, что когда началась военная агрессия со стороны Российской Федерации, мы фактически встретили ее без оружия, без армии", - сказал он. "Речь идет о миллиардах долларов. Это и танки, проданные по цене металлолома, и штурмовики, проданы по цене на рынках и т. д.", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что тогда все "боеспособные части ВСУ создавались народом, волонтерами и государством".

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Пашинский заявил, что народные депутаты регулярно обращаются в НАБУ с заявлениями о конкретных фактах коррупции, касающейся как периода до 2014 года, так и периода 2014-2016 годов, однако антикоррупционный орган в ответ высылал лишь отписки о "неправильно оформленных документах". "Наши коллеги по комитету неоднократно обращались в НАБУ по фактам коррупционных деяний - по ним тоже не было возбуждено уголовных дел. Начато только одно уголовное расследование, которое имело довольно серьезный резонанс: это заявление Чорновол, Винника, Левуса по Онищенко-Насирову. На нем все сейчас пиарятся, хотя 2 миллиарда гривен несопоставимы с теми суммами, которые были разворованы в ВСУ", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, на заседание комитета был приглашен глава НАБУ Артем Сытник, однако ни он, ни его заместитель не явились. "Я не хочу давать каких-либо политических или юридических оценок НАБУ, которое проигнорировало наше заседание, но мы должны проанализировать эту ситуацию, принять какие-то решения. Когда столкнемся с позицией НАБУ, что оно не будет расследовать коррупционные преступления, надо вносить поправки в бюджетное финансирование", - резюмировал депутат.

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А вслед за ПАПЕРЕДНИКАМИ должны пойти и НАСТУПНИКИ - Пашинский Барыга и их подельники !!!
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Придумал для НАБУ задачу, лишь бы только работу сегодняшних чиновников не расследовали.
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А, ну да, армия нынче и АТО - не самые важные вопросы. Наверное потому так считаете, что на страну плевать и на людей, их жизни и судьбы. "Моя хата з краю"
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Если бы не первые отряды добровольцев, что сами пошли на Восток противостоять агрессору, то не известно, где бы сейчас вообще была Украина и ее армия
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А НАБУ расследует работу кого-то из высших эшелонов власти? На Кононенко как быстро свернули дело и все потому, что он друг и бизнес-партнер Порошенко.
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НАБУ не является ни независимым, ни профессиональным органом. Это -политическая организация, чтобы держать некоторых украинских чиновников под контролем
Степень выполнения НАБУ своих обязанностей видна по е-декларированию: ни один фигурант е-декларирования не стал объектом антикоррупционного расследования.
http://ru.golos.ua/politika/pervenstvo_po_korruptsii_nabu_sap_napk_pomogayut_vlasti_vorovat_2005
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Это грандиозное дело расследовать как ставили руководить россиян и сливали все секреты в россию.
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Облезлый Пашинский забыл что сейчас во время войны такой гандон как смотрящий от Президента Пети по разграблению фронта Бирюков продолжает воровать мясо с полигона Десна . Там уже два раза был бунт контрактников . Первый раз вообще гнилое мясо дали .
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Поро выкрутасы этого "Вильгельма Телля" уже все забыли?
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я смотрю зрада против предложения пашинского...а чо так? за воров и предателей обиделись?
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Да все дело в том, что всем, кого не коснулась война, плевать на ситуацию сложившуюся в армии. Вот если б сами пошли туда, да повоевали, иначе бы отзывались
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Это изначально в первые полгода войны мы все переживали за то что происходит на фронте, помогали всеми возможными силами, а потом власти настолько все политизировали, что сейчас мы войну уже спокойно воспринимаем, разве это правильно?
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власти политизаровали?какими инструментами?если в руках у власти был один 5 канал,который зрада с кацапней на дух не переваривают?перший национальный вообще не берем в расчет,как по охвату зрителей,так и по редакционной политике...
так кто политизировал?
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Хватай черноротую, бери шинель и рысцой в АТО
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"Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.
Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.
Ну шо за непруха.... опять обгадились жидко-жидко...
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В день появления этого фейка я лично звонил в эту клинику и результат выложил на форуме. Все совпадает до мелочей
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пока набу будет отвлечено на поиск старых грехов - новые кормчие начнут небывалую жатву...все уже устроили своих одаренных детей на жирные должности и ждут команду СТАРТ....
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Немножко истории....
«Абсолютно дика бюрократія, безвідповідальність, і нефаховість. Просто дика», - так Сергій Пашинський характеризує ситуацію з оборонним замовленням. Через місяць він обіцяє прозвітувати про докорінну зміну системи управління та координації. «Якщо ми цього не зробимо, тоді нас треба судити і розстрілювати», - упевнений Пашинський.
(Соня Кошкина, Олег Базар - 23 февраля 2015, LB.ua)
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бывшие министры обороны Украины кацаПсины Путлера, Лебедев и Саламатин не воры,впрочем и министр обороны самой РАБссии Сердюков с бабами тоже. Димон денег нет,отдельная тема
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Для начала пусть расследуют преступления Сергея Пашинского - дерибан казны с командой Яныка, воровство и рэкет во времена Майдана и после, а также последние пару лет - кража нефти и рейдерство. Жаль что отменили смертную казнь, для таких упырей в самый раз. Каждый эпизод из "лихой жизни" таких вот "пашинских" тянет на "вышку".
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У мене інша позиція, не згоден з Пашинським повністю.
Потрібно розслідувати крадіжки та знищення української армії як до початку москальської агресії, так і під час неї)) А то недобре вийде, можуть все списати на період до агресії, а Пашинський вийде такий собі "біленький та пухнастий"
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И эта бл*дь пашинська будет что-то говорить о хищениях?
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Пашинский хочет стрелки на папередников перевести....нет падла расследовать надо кто сейчас обворовывает...
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Две подряд идущие новости:
"НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии"

"Директор санатория НАН на Киевщине незаконно передал предпринимателю объекты на 3 млн грн, - СБУ"

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"

(С) И.А.Крылов
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Это плешивое чмо покалечило человека. Когда оно сядет за превышение самообороны и дачу ложных показаний и за развал Украины.?
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с 2014 года когда кацаПсины и ДАУНетские хмыри почти полностью уничтожили воздушный флот Украины,это правда.Сегодня парк самолётов вертолётов восстановлен и не только...,кто их восстановил и за чей счёт,это отдельная тема..
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проблема нашей армии и ее деребан это проблема не первого года, но НАБУ всячески игнорирует расследования о коррупции в армии, так как там замешан Гриценко, но его откровенно отазывают так как сын его глава общественного совета НАБУ!
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Ну опять это сплошное кумовство и договорняки, ничего при старой и новой власти не меняется! только еще дополнительные органы - дармоеды появились - антикоррупционные
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Окружение президента тоже НАБУ не трогает. Банковая как и при попередниках стала сосредоточением полного контроля над всеми и над новыми антикоррупционными органами в том числе. И пока не будет расследований по товарищам с Банковой, ни о какой борьбе с коррупцией речи и быть не может.
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НАБУ вот уже который год работает, а какая от них польза и где результат их работы не понятно! только зря деньги бюджетные тратятся
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Плешивому ачкарику нужно сетовать на шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА. Если НАБУ и откроет дело, шобла шоколадный РЫГО-УБЛЮДИНЫ замнет его в миг
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КацаКрысы не партесь так,Украина жива,Путлер сдох....
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В армии у нас никогда порядка не было и сейчас нет. Все деньги, что выделяются разворовываются генералами, а антикоррупционерам дела до этого нет.
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НАБУ уже столько дел начало расследовать, столько пиара по каждому из них было, но так результата и не было, а что касается расследований коррупции в армии, то Сытник вообще на это не обращает внимание и откровенно игнорирует, он даже на комитет не приходит, демонстрируя свое отношения к этой проблеме
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Гы, солдат если настучит, то его отбуцает вся казарма. Ну и кто "расследовать" будет. Нужно солдатам дать канал для безопасного стука.
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Это и не удивительно, что Сытника не интересует проблема армии и нарушения закона в ней! Некогда заниматься такими мелкими делами, тем более, что АП другие задания раздает
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При Кучме и министре Кузьмуке Украина отдала россии 27 стратегических бомбардировщиков за якобы долги за газ .Главой Нафтогаза был Игорь Бакай .Ну вот для начала троица предателей Украины есть .Расследуйте .
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Да если б в своё время не отдали ядерное оружие, что было стратегической ошибкой одного из наши президентов, сейчас бы все иначе было. РФ бы вжизни на нас не напала. На за это в Европе олухами считают
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Если бы Украина не отдала ядерное оружие то не получила бы независимость .
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Попробовали бы не дать. Четвертая армия в мире, плюс ОМП.
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Все бы нам дали, это была чистой воды манипуляция. И предлог, под которым у нас отжали такое мощное оружие
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Только про кузьмука и рыжего негодяя хотел написать.
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Если Бюро действительно начнет копать и расследование проводить, то сразу всплывут фамилии окружения президента, да и сам Гарант наверняка знает о многих схемах в армии, поэтому Сытник вот так и игнорирует вопрос расследований в армии
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Сытник отказывается расследовать крупномасштабную коррупцию в армии.
Вон, Игорь Луценко только через суд добился, чтобы НАБУ открыло дело по коррупционной схеме при покупке беспилотников для армии.
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Из 42 комитетов в ВР, можна констатировать работу 3-5 от силы,остальные только зарплату получают.
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Наша армия возродилась из пепла, как феникс и те, кто столько лет ее деребанил должны нести ответственности за подобного рода преступления! а тем более, что и в нынешнее время в армии тоже имеются свои схемы и НАБУ просто обязано провести эти расследования
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Пашинский, а может вледует расследовать хищение с Армии не только до, а и после Майдана? Так не хочется?
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На зарплату и содержание НАБУ,НАЗК,САП за четыре месяца текущего года ушло денег гораздо больше,чем они все вместе взятые вернули в бюджет.Какой смысл их содержать и платить такие бешаные зарплаты???
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В прошлом году НАБУ отправило только 11 дел в суд, два из которых распались. Если учесть, что бюджет НАБУ составляет 500 миллионов гривен, можно посчитать, сколько каждое из этих дел стоило.
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Правильно говорит Пашинский...Зрадобыдло визжит и на дерьмо исходит, значит Пашинский дело говорит..
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У Парагваї протестувальники захопили та спалили парламент

НАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский - Цензор.НЕТ 8011

У п'ятницю, 31 березня, у столиці Парагваю Асунсьйоні протестуючі захопили і підпалили будівлю парламенту
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Причиною протестів стало закрите засідання верхньої палати Конгресу, на якому більшість сенаторів проголосували за дозвіл президенту Орасіо Картесу повторно висунути свою кандидатуру на виборах. Засідання нижньої палати Конгресу, присвячене цьому питанню, мало відбутися 1 квітня, при цьому більшість депутатів також схилялися до того, щоб дозволити Картесу висуватися повторно.
"Здійснено державний переворот. Ми будемо чинити опір і закликаємо людей чинити опір разом з нами", - заявила сенатор-опозиціонер Дезіре Масі.
Захопленню парламенту передували зіткнення між демонстрантами та поліцією впродовж кількох годин. Протестуючі підпалювали автомобільні покришки, поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі. За даними ЗМІ, в результаті зіткнень багато людей отримали поранення, серед них відомі в країні політики. Поранені були також і співробітники поліції.
Конституція Парагваю забороняє повторне висунення на президентських виборах з метою запобігти можливому відновлення диктатури в цій країні. У 1954-1989 роках у Парагваї правив генерал Альфредо Стресснер, який 8 разів переобирався на президентський пост.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ должно расследовать хищения и уничтожение армии перед началом российской агрессии, - Пашинский
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