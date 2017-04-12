 КИУ определил самых результативных за последний год министров: Зубко, Климкин, Нищук, Гриневич и Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 "Среди самых продуктивных министров правительства Гройсмана министр регионстроя Геннадий Зубко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, министр образования Лилия Гриневич и министр обороны Степан Полторак. Законопроекты, разработанные их министерствами, чаще всего принимает Верховная Рада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рада принимает в среднем 50% законопроектов, разработанных МИД, 38% - Минрегионстроя, 33% - Минобразования и Минкультуры, 31% - Минобороны. Также высокие показатели результативности (51%) у Минфина, который возглавляет Александр Данилюк."Однако результативность Минфина скорее связана не с персоной министра, а со статусом министерства. Именно Минфин разрабатывает большинство законопроектов, касающихся государственных расходов и которые активно поддерживает Кабмин", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.Из 4 законопроектов МИД два стали законами, с 16 законопроектов Минрегионстроя законами стали 3 и еще 3 были приняты в первом чтении, из 6 законопроектов Минобразования 2 стали законами, из 3 законопроектов Минкультуры законом стал 1, из 13 законопроектов Минобороны три стали законами.Положительную динамику также демонстрирует Министерство инфраструктуры Владимира Омеляна. Как правило, каждый четвертый законопроект Мининфраструктуры становится законом.Антилидерами рейтинга является министр экономразвития Степан Кубив и министр соцполитики Андрей Рева. Именно эти министерства больше всего законопроектов подали, однако менее 20% из них стали законами. Из 32 законопроектов Министерства экономразвития законами стали лишь 4, из 40 законопроектов Минсоцполитики - 4."Очевидно, что желание депутатов принимать правительственные законы зависит не только от конкретного министра, но и от соответствующего направления реформы. К примеру, законопроекты в сфере децентрализации естественно имеют больше шансов быть принятыми. Однако, если Министерство подает в парламент три десятка законопроектов, а из них принимают 3-4, то это не является нормальным. Соответствующие министры должны лучше работать с Радой, или же результативность их работы будет под вопросом", - отметил Кошель.