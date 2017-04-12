 Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП, ПТРК, гранатометов, 2 воина получили ранения, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Гнутово. По морских пехотинцев вблизи Водяного противник бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, из вооружения БМП и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Минометы калибра 82 мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра враг применял по позициям возле Марьинки. По опорным пунктам в районе Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. Из пулеметов крупного калибра обстреливали позиции вблизи Талаковки. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного.
На Донецком направлении, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции под Авдеевкой. Из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Зайцево. По позициям в районе населенного пункта Пески противник применял пулеметы крупного калибра.
На Луганском направлении, из вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск вели огонь по защитникам Крымского. Позиции в районе Новоалександровки враг обстрелял из гранатометов, а возле Новозвановки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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Я за те, щоб спорудити велику стіну (не яценюківську, а справжню)
Бывший глава Одесской областной облгосадминистрации Михаил Саакашвили предложил построить "большую стену" и временно отгородится от неподконтрольных территорий Донбасса.
Об этом Саакашвили заявил в ходе одного из своих публичных выступлений, которое опубликовано на его странице в Facebook.
"Мы обязательно вернем оккупированные территории после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие", - отметил Саакашвили.
Данное заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсети.
"Вы лучше сделайте стену против идиотизма, который в Украине на каждом шагу и в том числе в вашей д*бильной команде!?", "И что даст эта стена? В очередной раз не на что деньги потратить, только на бетонную стену, от которой толку как от козла молока? А потом, когда вернем земли обратно, со стеной что будем делать? Разрушать как Берлинскую?", - комментируют публикацию Саакашвили пользователи.
Віктор Уколов
3 год. · Kyiv, Kiev ·
Про стіну між українськими землями - таке міг запропонувати тільки іноземець.
Коли він був президентом Грузії такі ідеї йому в голову не приходили і стіна між Південною Осетією та іншими грузинськими землями збудована не була.
Навпаки президентом Грузії Саакашвілі підписав угоду про експорт 40% електроенергії Інгурської ГЕС сепаратистам в Абхазію, суверенітет якої він не визнавав.
Стіни збудовані між різними частинами однієї країни ведуть до заморожування конфлікту на десятки років. Таким чином Саакашвілі та його РухНоСил виступає проти звільнення окупованих територій у найближчій та середньостроковій перспективі.
Україна зацікавлена зруйнувати навіть уявну стіну, впливати на окуповані території, тому ми вкладаємо гроші у відновлення телемовлення, а не відгороджуємось від них.
На окупованих територіях мешкають громадяни України - майже півтора мільйони їх родичів переїхали в інші області України, тікаючи від окупації та війни.
Ми не маємо права розривати зв'язки поміж ними, будуючи між українцями стіну.
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Саакашвили, конечно, имел в виду не проволочную или бетонную стену, а формальную "стену" - то-есть, полный разрыв с оккупированными областями.
Это ошибка Саакашвили. Этого делать нельзя!
Если бы не было блокады, то люди, работающие на предприятиях, поставляющих продукцию в другие области Украины, получали бы больше других. Платили бы налоги. В Луганде нарастал бы РАСКОЛ между отравленными российско-фашистской пропагандой и теми, кто прозрел. Хуйлостан терял бы почву под ногами. И в конце-концов, там даже могло бы вспыхнуть "варшавское восстание", как в столице Польши в годы войны при фашистской оккупации.
Всё это способствовало бы не только военной деоккупации, а ДЕОККУПАЦИИ МЕНТАЛЬНОЙ, ЧТО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО!
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УКРАЇНАНімецькі лікарі спростували заяву ДУС щодо діагнозу Насірову
Німецькі лікарі спростовують заяву Державного управління справами щодо діагнозу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Лікарі клініки Фрайбурга кажуть, що не оглядали його взагалі.
У "Феофанії" Роману Насірову діагностували інфаркт. Наступного дня він вже був на ногах
Діагноз Романа Насірова, поставлений у день його арешту в березні, став справою не лише медичною, але й політичною. У лікарні "Феофанія", яка підпорядкована Державному управлінню справами, 2 березня нині відстороненому голові Державної фіскальної служби поставили діагноз "інфаркт міокарда". Серцевий напад у Насірова буцімто стався у той момент, коли його прийшли заарештовувати детективи Національного антикорупційного бюро за підозрою у мільярдних зловживаннях. Важкий стан пацієнта мав завадити його арешту. Зрештою, підозрюваний таки постав перед судом для обрання запобіжного заходу, а комісія Міністерства охорони здоров'я кількома тижнями пізніше спростувала поставлений у "Феофанії" діагноз. Комісію було скликано за ініціативи НАБУ.
DW.COM
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Однак підпорядковане президенту України Державне управління справами на цьому не зупинилося і вирішило замовити експертизу фахівцям з Німеччини. У вівторок, 11 квітня ДУС повідомило, що лікарі Університетського кардіологічного центру Фрайбурга підтвердили правильність діагнозу Насірова. "За результатами дослідження на основі методичних рекомендацій Європейського товариства кардіологів та згідно з німецькою DRG-системою - обраний лікувальний підхід заперечень не викликає, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами встановлений правильно", - йдеться у прес-релізі на сайті ДУС, передрукованому десятками українських ЗМІ.
"Наші лікарі його не оглядали"
DW вирішила з'ясувати, на якій підставі німецькі лікарі дійшли такого висновку. Виявилося, що жодного діагнозу відстороненому голові ДФС у клініці Фрайбурга взагалі не ставили. "Центр серця при Університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз щодо стану здоров'я Романа Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - відповіли на запит DW у прес-службі клініки.
Виявляється, лікарі "Феофанії" вислали до Німеччини анонімізовану інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування. "Чи дійсно йдеться у документах з історії хвороби про дані Романа Насірова, ми не знаємо", - повідомили у фрайбурзькій клініці.
Натомість у "Феофанії" відмовилися коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями, пославшись на зайнятість фахівців, які відповідають за цю справу.
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Всё по плану.
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