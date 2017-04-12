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Все про:Казахстан (371) Назарбаев (142) алфавит (2) латиница (5)

 Назарбаев поручил готовить переход Казахстана на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству подготовить график перехода на латинский алфавит.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NUR.kz, об этом он заявил в своей статье в газете "Егемен Казахстан".

Назарбаев напомнил, что объявлял о необходимости перейти на латиницу еще в декабре 2012 года в стратегии "Казахстан-2050". "К 2025 году все деловые документы, периодические издания и книги должны начать выходить на латинице. Сейчас начнется большая подготовительная работа. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу", - пишет он.

Президент убежден, что у молодого поколения новый алфавит не вызовет затруднений, так как школьники учат английский язык.

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Единый стандарт новой графики и алфавита примут в конце 2017 года совместно с учеными и общественностью. С 2018 года специалисты должны будут приступить к подготовке новых учебников для средних школ.

Президент подчеркивает, что в период адаптации к новому алфавиту будет по-прежнему использоваться кириллица.
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Не одобряю!
У нас есть своя культура и свой язык!
Пускай русские переходят на латиницу, им это 100% ближе.
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Всем грузить люминий, а кто не хочет грузить люминий, будет грузить чугуний.
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Ти бач. Навіть тут казахи поперед батька в пекло лізуть.
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ВАТАНЧИКИ)))
а ну подымите нам своими подгоревшими пердаками))))))
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это ты ему на руцкам с матюком!!!
а он тебе на ломаном английском))))))))))
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...а как же быть этим, которые с рускагаварящей челюстью?
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опять удар в спину....здоровенная у хуйла спина..даже совместно с жопой,куда все удары то помещаются?
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А Назар далеко не дурак как я погляжу. То,что он предлагает Украина еще три года назад должна была сделать. И путю он к себе близко не подпускает.Вот вам и казах.Или чурка,как их кацапы называют.
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рюские назавают казахов калбитами, ну а казахи в ответ называют рюских-"урус шошка",что означает русская свинья)))
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А тяво что на нем весь цивилизованный мир говорит.Даже казахи это поняли.
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та схаменіться вже! не всі разом! спина ж у х.х. путєна не залізна!
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Этот вариант будет называться казахский-американо?
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если бы знали как про эту весть прибалтийская вата пуканы рвёт - одним словом, Назарбаев фошизд.

но есть и другие, кто смеётса над рюске скрепами, один не русскый поддержал рюске педриотов, написал - есть одна очень позитивная черта у кирилицы - от неё все с временим отказываетса.
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И это правильно. Молдавия давно перешла. А то просто глупость писать романские слова кириллицей
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В Казахстане романские слова? Не знал. Думал, что тюркские. С Молдовой-то понятно, у них до совка была латиница, а вот казахам как?
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Тоже сразу пришло в голову про Турцию. Может быть и так.
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а вот, оказываетса я доброе дело делал, а вы меня упрекали, кстати, вы на чинаите с правильного подхода - уличные таблички в пример.
Да ещё, а где кроме бывшего влияние рюске или совка ещё кирилицу изпользует?
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ну жэлательно чтоб вы не остовалис предпоследними - искуственно созданная писменность всё таки, да а ведь по украински с начало писали не кирилицой.
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Федя, не тупи. В кацапляндию письменность с Киева пришла. У нас всегда была кирилица!
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детям - хорошо, на перспективу - хорошо.
будет меньше всяких компьютерных и шрифтовых багов, иностранные языки будут легче восприниматься (кроме китайского, правда , а китайский для казахов, видимо, будет очень актуален).
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Не знал что у казахов нет своего алфавита
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