 Назарбаев поручил готовить переход Казахстана на латиницу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NUR.kz, об этом он заявил в своей статье в газете "Егемен Казахстан".
Назарбаев напомнил, что объявлял о необходимости перейти на латиницу еще в декабре 2012 года в стратегии "Казахстан-2050". "К 2025 году все деловые документы, периодические издания и книги должны начать выходить на латинице. Сейчас начнется большая подготовительная работа. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу", - пишет он.
Президент убежден, что у молодого поколения новый алфавит не вызовет затруднений, так как школьники учат английский язык.
Единый стандарт новой графики и алфавита примут в конце 2017 года совместно с учеными и общественностью. С 2018 года специалисты должны будут приступить к подготовке новых учебников для средних школ.
Президент подчеркивает, что в период адаптации к новому алфавиту будет по-прежнему использоваться кириллица.
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У нас есть своя культура и свой язык!
Пускай русские переходят на латиницу, им это 100% ближе.
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а ну подымите нам своими подгоревшими пердаками))))))
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а он тебе на ломаном английском))))))))))
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но есть и другие, кто смеётса над рюске скрепами, один не русскый поддержал рюске педриотов, написал - есть одна очень позитивная черта у кирилицы - от неё все с временим отказываетса.
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Да ещё, а где кроме бывшего влияние рюске или совка ещё кирилицу изпользует?
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будет меньше всяких компьютерных и шрифтовых багов, иностранные языки будут легче восприниматься (кроме китайского, правда , а китайский для казахов, видимо, будет очень актуален).
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