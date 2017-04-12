 Привлечение прямых иностранных инвестиций поможет в борьбе с коррупцией лучше, чем создание многочисленных антикоррупционных органов, - Галасюк

Об этом во время организованного Национальным инвестиционным советом при Президенте Украины и международной исследовательской компанией GFK Ukraine форума "Почему прямые иностранные инвестиции важны" заявил председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заместитель лидера РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, на нынешнем этапе развития прямые иностранные инвестиции играют для нашей страны уникальную роль. "С иностранными инвестициями приходит новый уровень корпоративного управления и бизнес-этики. Иностранные инвесторы имеют более высокий уровень свободы по сравнению с украинскими компаниями. Ведь в случае вымогательства от них взяток или других незаконных действий - они всегда имеют возможность сделать "шаг назад", вызвав большой резонанс в обществе и международной инвестиционной сообществу ", - пояснил парламентарий. Галасюк также подчеркнул, что привлечение прямых иностранных инвестиций - это и механизм перехода от макрофинансовой стабилизации в инвестиционную деятельность, и драйвер экономического роста страны, и генератор новых рабочих мест и бюджетных поступлений.
Кроме того, председатель Комитета отметил важность внедрения в Украине конкретных инструментов содействия привлечению инвестиций - как то: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты, экспортно-кредитное агентство, индустриальные парки и другие.
Во время форума обсуждались актуальные особенности и тенденции влияния иностранного инвестирования в экономику страны, благосостояние местных общин и уровень жизни общества. Мероприятие проходило при участии представителей Национального инвестиционного совета, Кабинета Министров, народных депутатов, руководства Кока-Кола в Украине и ведущих бизнес-ассоциаций.
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Стабильность гривни под угрозой из-за промедления властей, - Галасюк(84)
Действия "Укрзализныци" привели к крупным проблемам ГМК, - глава комитета ВР(27)
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Даже заповедях написано " не укради" с тех пор все пытаются коррупцию побороть , а все никак )
Коррупция - это когда тогда когда я не в схеме, а когда в схеме - это просто бизнес . )
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Согласно декларации первого заместителя руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения АПУ Алексея Горащенкова за 2016 год, его семья владеет почти 25% акциями ПАТ "Запорожстали", подконтрольного Ринату Ахметову.
В частности, бизнес-партнером одного из самых богатейших людей страны является жена чиновника АП - Анна Горащенкова, на которой числятся акции металлургического комбината, передает "24 канал".
По совместительству она работает начальником отдела международного сотрудничества Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. При этом сумма зарплаты Анны Горащенкова по месту работы указана в размере 500 гривен.
Отмечается, что в декларациях семьи Горащенковых за 2015 год и 2016 год указаны абсолютно идентичные суммы наличных денег, а именно 100 тысяч долларов на двоих.
Напомним, Алексей Горащенков претендует на должность главы Государственного бюро расследования, не имея вовсе соответствующего опыта работы. Более того, он так и не смог вспомнить, работал он когда-либо адвокатом или нет.
Во время собеседования на главу ГБР он сообщил комиссии, что был успешным адвокатом. Однако в личной беседе с журналистами признался, что адвокатом никогда не работал, потому что адвокатское удостоверение получил уже будучи на госслужбе.
Также он не смог припомнить, откуда взял 100 тысяч долларов налички, указывая то на накопления во время госслужбы, то на продажу имущества в связи с "затруднительным положением после рождения ребенка". Вместе с тем, Горащенков более известный СМИ как человек, способствующий выведению имущества Минобороны Украины в частные руки российских бизнес-групп. Речь идет о воинской части в центре столицы, которую Украина потеряла из-за нынешнего помощника президента.
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Инвестируют туда, где есть хотя бы гарантии возврата, а у нас..., он блеать телевизер смотрит или только на девок в борделе
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