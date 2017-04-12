 Количество официально безработных в Украине сократилось с 490 до 390 тысяч, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время отчета в парламентском комитете сказал глава украинского правительства Владимир Гройсман.
"Десятки проектов реализуются в Украине по каждой области. Строятся новые заводы, старые предприятия наращивают свои производства. На 1 января 2016 года количество официально зарегистрированных безработных составляло 490 тысяч. А на 1 января 2017 года - 390 тысяч", - отметил Гройсман.
Он добавил, что правительство должно также сосредоточиться на вопросе подготовки профессиональных кадров.
"Мы должны развивать реальный сектор экономики. Большая часть работы, которую делаю я как премьер-министр, имеющие отношение к экономического роста. Мы посвящаем внимание теме занятости, возрождению промышленного производства, привлечения инвестиций, развития экспорта. Эти меры позволили нам повлиять на экономический рост", - подчеркнул Гройсман.
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ктото умер-ктото достиг возраста,когда можно работать...
одних сняли-других зарегистрировали.
кто то уехал-ктото вернулся.
это в любой стране мира,а не только у гройсмана...
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Что с этим направлением уже ж были какие-то подвижки?
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1. Умерли.
2. Эмигрировали.
3. Уехали на заработки за рубеж.
4. Плюнули на не эффективную "службу занятости" и перестали там регистрироваться.
я какой-то вариант пропустил?
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нифига не нашла уехал в Европу!!
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и цифры станут на место
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DDK1 (sevastopol)
добавлено 2017-04-12 18:05:18
Многое становится не доступно в магазинах с каждым годом,меня это унижает...При Украине могла позволить себе все приобрести,было бы желание!Сейчас желание есть,а возможности нет.Так же работаю,даже еще больше. Живу так уже четвертый год,при России-неужели так рабочий класс жил.живет в российских городах,как я сейчас?Если "ДА",то почему так плохо!
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"Жить стало лучше, жить стало веселее";
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо";
"Чому підзабуті традиційні українські цінності? Не треба скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю".
Кризис жанра....
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В 2008 году произвели 3.03 млн тонн, с учетом экспорта муки в стране потребили 2.8 млн тонн.
В 2016-м произвели 1.8 млн тонн, с учетом экспорта потребили 1.43 млн тонн. (меньше на 49%)
Выпечка хлебобулочных изделий за 2010-2016 гг. упала с1.8 млн.тонн до 1.1 млн.тонн ( меньше на 40%).
Каждый украинец стал есть меньше хлеба???
Да нет, просто украинцев стало меньше...
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эта статистика по-украински ничего не отаржает
а вообще, многие свалили подальше от гройсмана и вальцмана, многие умерли
мест рабочих за последние 3 года стало ТОЧНО намного меньше!
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