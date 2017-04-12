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 Политика Украины, Экономика
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Все про:безработица (292) Гройсман (2799)

 Количество официально безработных в Украине сократилось с 490 до 390 тысяч, - Гройсман

За год количество официально зарегистрированных безработных в Украине сократилось на 100 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время отчета в парламентском комитете сказал глава украинского правительства Владимир Гройсман.

"Десятки проектов реализуются в Украине по каждой области. Строятся новые заводы, старые предприятия наращивают свои производства. На 1 января 2016 года количество официально зарегистрированных безработных составляло 490 тысяч. А на 1 января 2017 года - 390 тысяч", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас 26 млн людей трудоспособного возраста, из них 16 млн занятых и 2 млн безработных. Где еще 8 млн - никто не понимает", - Рева

Он добавил, что правительство должно также сосредоточиться на вопросе подготовки профессиональных кадров.

"Мы должны развивать реальный сектор экономики. Большая часть работы, которую делаю я как премьер-министр, имеющие отношение к экономического роста. Мы посвящаем внимание теме занятости, возрождению промышленного производства, привлечения инвестиций, развития экспорта. Эти меры позволили нам повлиять на экономический рост", - подчеркнул Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня минимальный размер помощи по безработице увеличился на 120 гривен
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Если еще сократится количество пенсионеров... Реформы будут на лицо...
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Просто люди массово выезжают за границу на заработки - чтобы прокормить семью, помочь родителям, а эти ублюдки лишь продолжают трепать языками, делая вид, что идут реформы и улучшается жизнь. Воровство, цинизм и безмерная жадность настоящих барыг не имеет границ.
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есть статистика по массовости?колись давай,выкладывай...
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Хочеш сказати що він дав 100 000 робочих місць ?
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ні,не він...люди самі знайшли...та й взагалі,дають працю підпріємці,а не кабмін
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Він не доводить факти , а тільки ними маніпулює, класичний порохобот
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Еще есть механизм снятия с учета в центрах занятости, если безработный отказывается от "предложенной работы и зарплаты".
Есть человек (на учете) - есть проблемы!
Нет человека (на учете) - нет проблем!
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До того ж термін перебування на обліку в цих центрах обмежений .
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Как говорил Владимир Ильич: "Главное - это учёт и контроль".
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Не хотят помогать пенсионному фонду... Что МВФ скажет?...
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психопенсию 2100грн оформить - делов на месяц. Зато десятилетиямиполучаешь шаровое бабло, и не важно что тебе всего в 25 лет назначил психиатр "бесперервный перебиг". Главное он свои десять кусков получил за "работу".
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100 тысяч безработных выехали в Польшу и нашли там работу
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странно, что в минус не ушли. Следующее заявление будет о пенсионерах миллионерах.
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За 2016 тільки в Польшу українцям офійно було надано більше 1 млн. робочих віз!!!
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я семь лет официально безработный ? кто-нибудь это считает ? соцтрах только год считает - дальше не щитает.
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Чего хорошо умеют делать эти выходцы из азии..- Так это хвалиться и брехать.А работать они не любят.Ищут дураков.
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еще бы официально разрешили усыплять пенсионеров.........
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та ты чо!!!а кацапня брешет,шо у них десятки миллионов хахлов на заработках
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Ніколи не бачив черги до консульств західних країн ? В нас до поляків і румун в три кружки стоять .
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так туди їдуть в рази менше в порівнянні з рашкою
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Вже ні , часи змінюються , до того ж у Польші можно стартувати з 600 євро а в рашці не дуже з роботою зараз .
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Мда. Этот "деятель" живет в иной реальности, чем весь народ.Одни уехали, одних сняли попросту с учета, а кое кто умер. Вот и вся арифметика гнойсман.
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и шо,это какие то форсмажорные обстоятельства?
ктото умер-ктото достиг возраста,когда можно работать...
одних сняли-других зарегистрировали.
кто то уехал-ктото вернулся.
это в любой стране мира,а не только у гройсмана...
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В любой стране мира есть где работать. В Украине работать негде. Все , что тут гнойсман рассказывает- это брехня.Нет ни заводов, ни фабрик. Нет ничего. Идет сокращение рабочих мест и реальное снижение заработной платы.Да тебе то все равно, так что гыг с тобой
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откуда сведения,нулевка?да работы мало в селах.в областных центрах-ее всегда навалом,куча вакансий.
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Робота є , але зараз на 3500 небагато бажаючих йти .
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Щоб хватало робочих рук треба зарплату людську платити .
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В США и Японии частные предприниматели, а не миллиардеры, пополняют бюджет до 67%.

Что с этим направлением уже ж были какие-то подвижки?
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Варианты ответов:
1. Умерли.
2. Эмигрировали.
3. Уехали на заработки за рубеж.
4. Плюнули на не эффективную "службу занятости" и перестали там регистрироваться.
я какой-то вариант пропустил?
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"служба занятости" официально отказывается дольше года вести учёт безработного, ищи мол работу, работай полгода, потом приходи после работы. А так нее, ты шо !
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это где ты видел таких обездоленных,которые плевали бы на пособие по безработице? самому не смешно?
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Пояснюю , ці всі контори зайнятості змушують людей приїджати по декілька раз на тиждень і в різний час , дружина один час стояла на обліку ,коли вартість добирання до центру перебільшила потенційну виплату вона плюнула на це діло , а кому добиратися з села ?
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з села агрофірми взимку усіх працюючих в них селян оформлюють на біржу.навесні знов працевлаштовують.
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????? В нас такого нема , та й селяне не всі на агрофірмах працюють , можливо так там де великі площі землі .
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Одещина має великі площі землі , в нас і агрофірм то не дуже , більше сади . В нас рахувався великий колгосп що має 10-12 тисяч гектарів , для вас це фуйня .
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У меня сестра полгода искала работу
нифига не нашла уехал в Европу!!
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нет о ехиднейший просто не сработала клавиатура и буква А не пропечаталась
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дайте статистику по умершим....
и цифры станут на место
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Такое впечатление, что Гройсман прибыл из 60-тых годов прошлого века, рапортует так же, как первый секретарь обкома в честь приезда генсека. Он сам вы это не верит, и знает, что другие не верят, ведь главное не вера, а зажигательная речь.
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ну а шо?
DDK1 (sevastopol)
добавлено 2017-04-12 18:05:18
Многое становится не доступно в магазинах с каждым годом,меня это унижает...При Украине могла позволить себе все приобрести,было бы желание!Сейчас желание есть,а возможности нет.Так же работаю,даже еще больше. Живу так уже четвертый год,при России-неужели так рабочий класс жил.живет в российских городах,как я сейчас?Если "ДА",то почему так плохо!
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Мля, прям Азиров -

"Жить стало лучше, жить стало веселее";

"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо";

"Чому підзабуті традиційні українські цінності? Не треба скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю".
Кризис жанра....
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Сегрдня товарищь приехал с Европы. Уехал 9 месяцев назад. Начинал в Польше обваоьщиком, потли был во Франции, Италии, сейсас работает автослесареи в Германии. Хотел неделю побыть в Украине, но одного дня ему хватило, послезавтра улетает. Сеахал,что больще трех дннй в нашем говне он не выдержит.
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Днепропетровец и ты у-буй вместе сним, будем очень признательны.
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когда все уедут чего делать то бушь? гройсман работать не умеет 100%!!
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Що зараз робить те й тоді буде робити , дурниці писатиме .
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Да никто на вашу еханую биржу не становится,это как с оформлением переселенцев,оформлен в лучшем случае каждый третий.
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Ще рік два , і в Польщі буде більше українців ніж в сталагмитії .
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видел видео на ютубе показывали магазин в Польше там на кассах и в зале все Украинцы!
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Угу , сам маю знайому на касі в супермаркеті в Польщі , 600 євро має .
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Если ты про Рашу, то в Польше украинцев - рабочих уже больше, если не считать принявших гражданство РФ (145 000) и получивших вид на жительство в Раше (420 000)
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Ну поляки то хоч по візам рахують , а росіяне тільки кричать про десятки млн гастерів з України , буде візовий то порахуємо .
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Кумедний ви Леонід , ви хоч в курсі що в кожному селі люди пекуть хліб самі , не всі звичайно але досить багато .
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"Строятся новые заводы , старые предприятия наращивают свои производства" _________________А-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА...да вова наш, махровый "популист"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Какой инвестор пойдёт к таким дебилам как Фафик , Петя , Сеня чмо и кананенка с Грановский? Что бы ограбили?))))))Гнойсман 90% времени на работе тратит на грабеж Украины согласно квот партии Блок Пётра Порошенко .безграмотность и бездарность банды Послемайданной поражает воображение .фафик не закончил даже 8 класс
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Потребление муки на Украине с 2008 года сократилось почти в 2 раза.

В 2008 году произвели 3.03 млн тонн, с учетом экспорта муки в стране потребили 2.8 млн тонн.

В 2016-м произвели 1.8 млн тонн, с учетом экспорта потребили 1.43 млн тонн. (меньше на 49%)

Выпечка хлебобулочных изделий за 2010-2016 гг. упала с1.8 млн.тонн до 1.1 млн.тонн ( меньше на 40%).
Каждый украинец стал есть меньше хлеба???
Да нет, просто украинцев стало меньше...
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просто нет слов!
эта статистика по-украински ничего не отаржает
а вообще, многие свалили подальше от гройсмана и вальцмана, многие умерли
мест рабочих за последние 3 года стало ТОЧНО намного меньше!
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Похоже у Гройсмана сносит крышу от своих "успехов". Если так дальше пойдёт, то скоро он объявит, что в Украине построен коммунизм.
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Грося, скоро вообще работать некому будет, одни умерли, другие выехали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество официально безработных в Украине сократилось с 490 до 390 тысяч, - Гройсман
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