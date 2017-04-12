 Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус

В Ровно должно быть возвращено около 2 тыс. ящиков сигарет, а в Полтаве - около 2 млн пачек сигарет, сообщил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.
"Напомним, что две недели назад прошли обыски ГПУ и МВД в Антимонопольном комитете в отношении российского табачного монополиста" Тедис-Украина ". Юрий Луценко сообщил: следствием установлено, что настоящими владельцами компании являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора. В частности, это "эфэсбэшник" Кесаев, который также является владельцем российского "Завода им. Дегтярева", выпускающего вооружение для России. Через фиктивные фирмы было выведено в Россию 2,5 млрд грн, частью из них были профинансированы террористические организации "ДНР" и "ЛНР".
Сегодняшнее решение суда очень похоже на попытки "слить" это дело. Мы обращаемся к ГПУ и лично к Генеральному прокурору Юрию Луценко безотлагательно отреагировать на эти решения суда. Ведь после громких заявлений от ГПУ о выводе компанией ""Тедис- Украина" миллиардов гривен в Россию и финансировании терроризма - это не просто дело о мошенничестве, а вопрос национальной безопасности страны.
ГПУ должна подать апелляцию на решение суда, а следователя ГПУ Машика В.П, который согласился в суде вернуть сигареты, проверить на предмет подкупа со стороны российской эфэсбэшной компании.
Мы держим на контроле это дело и ожидаем не только прекращения деятельности российского монополиста, который финансировал террористов на Донбассе, но и привлечения к ответственности виновных с украинской стороны", - заявил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус.
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Завтра думаю абонплату введут на эллектричество...а здесь за провода...
Ждемс еще и на воздух...
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Он курирует что бы все было ОК и вовремя уходили деньги и не платились налоги...
бо Пудинг НАПАДЕ!!!!
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Ехидные новости @_U_R_I_c 2 ч.2 часа назад
Челябинские студенты выстроились ко Дню Космонавтики в ракету... Много таких ракет в России на заборах нарисовано!
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куда смотрит РосГвардия и ОМОН!?
Всех запокавать в автозаки...и по почкам всем насыпать...митинг то не санкционирован поди?
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Тётя Роза @ANAKOYHER 9 ч.9 часов назад
Многие простые люди завидовали Гагарину. Ему, пусть и рискуя жизнью, на целых 108 минут удалось вырваться из СССР.
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И второе - Тедису принадлежит 100 % оптового рынка сигарет. Плохо, конечно, и надо наказать АМКУ, что допустили монополию. Но если их изъять, то через 2-3 недели закончатся складские запасы в торговле и что тогда ? 45-миллионная страна останется без курева, а это привычка, которую сложнее побороть, чем желание секса. Если сигарет в продаже не будет, начнётся кровавый бунт, потому что контрабандой потребность всей страны не закроешь оперативно, как и нового оптовика за неделю-две не раскрутишь.
Вот и приходится поступать с точки зрения целесообразности.
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