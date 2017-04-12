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 Экономика, Общество
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Все про:сигареты (576) Левус (58)

 Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус

Сегодня Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия российскому табачному монополисту "Тедис-Украина".

В Ровно должно быть возвращено около 2 тыс. ящиков сигарет, а в Полтаве - около 2 млн пачек сигарет, сообщил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус на своей странице в Facebook, сообщает УНИАН.

"Напомним, что две недели назад прошли обыски ГПУ и МВД в Антимонопольном комитете в отношении российского табачного монополиста" Тедис-Украина ". Юрий Луценко сообщил: следствием установлено, что настоящими владельцами компании являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны-агрессора. В частности, это "эфэсбэшник" Кесаев, который также является владельцем российского "Завода им. Дегтярева", выпускающего вооружение для России. Через фиктивные фирмы было выведено в Россию 2,5 млрд грн, частью из них были профинансированы террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Сегодняшнее решение суда очень похоже на попытки "слить" это дело. Мы обращаемся к ГПУ и лично к Генеральному прокурору Юрию Луценко безотлагательно отреагировать на эти решения суда. Ведь после громких заявлений от ГПУ о выводе компанией ""Тедис- Украина" миллиардов гривен в Россию и финансировании терроризма - это не просто дело о мошенничестве, а вопрос национальной безопасности страны.

ГПУ должна подать апелляцию на решение суда, а следователя ГПУ Машика В.П, который согласился в суде вернуть сигареты, проверить на предмет подкупа со стороны российской эфэсбэшной компании.

Мы держим на контроле это дело и ожидаем не только прекращения деятельности российского монополиста, который финансировал террористов на Донбассе, но и привлечения к ответственности виновных с украинской стороны", - заявил народный депутат ВР Украины, Андрей Левус.
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Ребята, вы же тоже в теме, правда в доле, только я!
Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус - Цензор.НЕТ 5789
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Луцык то еще пиздло. Это по его клятвам нащёт Плужника еще было понятно. Был при юще такой самый богатый мент в Украине, дитя Донбасса. Его три раза министр МВД Луцык выгонял из органов, а тот трижды через суд восстанавливался. И в какой-то из этих разов, Луцык, в очередной раз его уволив, поклялся, что если Плужника восстановят, то Луцык подаст в отставку с поста министра. В итоге мусора восстановили, а Луцык, разумеется, не подал.
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Сегодня по авторадио услышал новость ввели абонплату за отопление...тут за трубу
Завтра думаю абонплату введут на эллектричество...а здесь за провода...
Ждемс еще и на воздух...
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Панам Оффшорыч)))
Он курирует что бы все было ОК и вовремя уходили деньги и не платились налоги...
бо Пудинг НАПАДЕ!!!!
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А чего удивляться ??? У нас суды и судьи Януковича остались.. у всех из них есть билеты на Ростов в запасном варианте !! Поэтому в Украине НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ пока не сменим судебную власть рыго-аналов !!!
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и не только судов. а всю эту рыго шоколадную банду.
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а эта пестня откуда?кто автор слов? про фошыздскую хунту слова потерял...
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я же писал пару дней назад, что этот наезд был сделан ради увеличентя процента отката панамскому однотурчику. Все рорешали, руззкие парьнеры работают дальше.
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А почему на рузке новостях нет инфы в день космонавтики о том,что их пенсионеры-космонавты бомжи без средств на одежду? Инфа немного крейзи.


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а это точно ракета? :D

Ехидные новости‏ @_U_R_I_c 2 ч.2 часа назад

Челябинские студенты выстроились ко Дню Космонавтики в ракету... Много таких ракет в России на заборах нарисовано!

Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус - Цензор.НЕТ 2082
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это че? они типа ХУ*ЛО изобразили?
куда смотрит РосГвардия и ОМОН!?
Всех запокавать в автозаки...и по почкам всем насыпать...митинг то не санкционирован поди?
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Российскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус - Цензор.НЕТ 9573
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 9 ч.9 часов назад

Многие простые люди завидовали Гагарину. Ему, пусть и рискуя жизнью, на целых 108 минут удалось вырваться из СССР.
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Там і у Насірова грішок також пов'язаний з "Тедіс".
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Судей пора всех на нары. У нас куча нормальных юристов, не киваловских.
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Первое обещание порошенко перед выборами было реформа судебной власти.Он тогда кричал об этом на каждом своем выступлении,но как схватился за булаву память тут же отшибло.Не компетентность,продажность и лицемерие наших судов просто зашкаливает.ПАП легко сдул пену народного энтузазизма пламенными патриотическими речами после Майдана типа расслабьтесь, мы за вас тут все порешаем, идеалы Майдана не здадим и т.п. и т.д.Наврал как всегда.
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Ну теперь осталось дождаться решения наших сука-судей по выплате Украиной рашке неустойки за войну на даунбасе, - гумконвои, газ, ну и т. д. Ну, ну...
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Не люблю агрессоров, но по Тедису - а какие были варианты у суда и следствия ? Есть фирма, работает. Ну принадлежит русским - плохо, но не незаконно. Выкинуть её с рынка - понятно, оштрафовать за монополизм - тоже понятно, а товар отобрать на каком основании ? Нету основания. Это раз.
И второе - Тедису принадлежит 100 % оптового рынка сигарет. Плохо, конечно, и надо наказать АМКУ, что допустили монополию. Но если их изъять, то через 2-3 недели закончатся складские запасы в торговле и что тогда ? 45-миллионная страна останется без курева, а это привычка, которую сложнее побороть, чем желание секса. Если сигарет в продаже не будет, начнётся кровавый бунт, потому что контрабандой потребность всей страны не закроешь оперативно, как и нового оптовика за неделю-две не раскрутишь.
Вот и приходится поступать с точки зрения целесообразности.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийскому "Мегаполису" отдают конфискованное имущество, - Левус
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